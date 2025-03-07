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Страна и мир обзор В казахстанском аэропорту мужчина захватил заложницу и угрожал всё взорвать: новости 7 марта

В казахстанском аэропорту мужчина захватил заложницу и угрожал всё взорвать: новости 7 марта

Что произошло за сутки

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11 комментариев
Мужчина кричал, что всё взорвет | Источник: kursivm / T.meМужчина кричал, что всё взорвет | Источник: kursivm / T.me

Мужчина кричал, что всё взорвет

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 марта.

Космический корабль Илона Маска взорвался

Компания Илона Маска SpaceX сообщила о потере космического корабля Starship во время восьмого тестового запуска. Старт ракеты-носителя с космодрома Starbase в Техасе состоялся в 02:34 мск. Спустя всего восемь минут несколько двигателей отключились, когда верхняя ступень корабля всё еще набирала скорость. Затем корабль начал вращаться, а потом инженеры потеряли с ним связь. В итоге он взорвался.

Очевидцы засняли обломки корабля

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После инцидента несколько аэропортов в США временно приостановили работу. В SpaceX заявили, что проанализируют все данные, чтобы выяснить причины произошедшего.

Умерла актриса из «Спасателей Малибу» Памела Бах-Хассельхофф

В Лос-Анджелесе на 63-м году жизни скончалась актриса из популярного американского сериала «Спасатели Малибу» (18+) Памела Бах-Хассельхофф. По данным источника TMZ в правоохранительных органах, женщина совершила самоубийство.

Памела Бах-Хассельхофф | Источник: Paul Archuleta / Getty ImagesПамела Бах-Хассельхофф | Источник: Paul Archuleta / Getty Images

Памела Бах-Хассельхофф

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Тревогу забила семья актрисы после того, как она перестала выходить на связь. У нее остались две дочери от бывшего мужа, актера Дэвида Хассельхоффа, и внучка.

Памела впервые появилась на большом экране в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Бойцовая рыбка» (16+) в 1983 году. В «Спасателях Малибу» она в течение 10 лет с 1989 года играла владелицу кафе Кей Морган. Также Бах-Хассельхофф снималась в фильмах и сериалах «Сирены» (16+), «Зловещий особняк» (18+) и «Рыцарь дорог» (18+).

В Госдуме предложили поднять пособие при рождении ребенка

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым предложили увеличить базовое единовременное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. На реализацию инициативы потребуются дополнительные расходы из бюджета в размере 30 миллиардов рублей.

В настоящее время с учетом индексации с 1 февраля размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет почти 27 тысяч рублей. Однако некоторые регионы вводят собственные доплаты: где-то это 30 тысяч, где-то 3,5 тысячи, а где-то дополнительных выплат нет вообще, отмечает Миронов. По мнению депутата, эта разница в пособиях создает неравные условия для семей, проживающих в разных регионах, а рождаемость нужно повышать по всей стране.

В казахстанском аэропорту мужчина захватил заложницу и угрожал всё взорвать

В аэропорту Алма-Аты (Казахстан) мужчину попросили предъявить документы. Он схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ножом. Нападавший кричал, чтобы сложили оружие, и обещал всё взорвать.

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Далее один пассажир предложил напавшему себя вместо заложницы и, когда агрессор отвлекся, отобрал у него нож. Затем нарушителя схватили полицейские.

Представитель службы авиабезопасности рассказал, как произошло нападение

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Мошенники активировали схемы для 8 Марта

Мошенники усилили активность в преддверии Международного женского дня. Злоумышленники стали использовать в своих схемах темы, связанные с праздником.

Они используют ложные предложения о знакомствах. Мошенник создает фальшивый профиль, где публикует привлекательное фото и вымышленные данные. Он начинает общаться с женщинами, вызывать доверие, а потом придумывает различные «проблемы», которые требуют финансовой помощи, предупредили специалисты ВТБ. Доверчивые женщины переводят аферисту деньги.

Еще одна схема связана с ложной доставкой цветов. Тогда злоумышленник звонит, узнает адрес получателя и просит назвать код из СМС-сообщения, который на деле оказывается от входа в личный кабинет на портале «Госуслуги» или от банковского приложения.

Также часто можно столкнуться с рассылкой открыток с вредоносными программами. С их помощью мошенники получают доступ к смартфону или компьютеру жертвы.

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Комментарии
11
Гость
7 марта, 21:23
Костю и Григория с наступающим праздником 8 Марта
Гость
7 марта, 21:58
Почти на 30% подорожало молоко в России за год У отдельных производителей рост стоимости оказался еще выше. Например, 3,5%-е молоко «Домик в деревне» с прошлого февраля подорожало на 58%, с 92 до 145 рублей за 0,9 литра. Стоимость молока «Молочная Речка» увеличилась на 47%, с 88 до 129 рублей за литр. Нормально, Григорий с Константином.
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