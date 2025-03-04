«Жду уже несколько недель»: россияне не могут отправить декларации и получить налоговый вычет из-за сбоя в ФНС

Россиян предупреждают о технических работах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В ФНС России произошел массовый сбой. Пользователи не могут воспользоваться приложением из-за «ошибок».

Россияне пишут в комментариях под постами в социальных сетях службы, что не могут заполнить заявления или даже войти в личный кабинет. А у тех, кому удалось отправить необходимое заявление, попросту не получается его отследить. Россияне постоянно сталкиваются с тем, что при попытке получить услугу у них на экране появляется уведомление о технических работах.

Проблемы с приложением наблюдаются уже не первый день Источник: ФНС России / Telegram

О сбоях сообщают и на других ресурсах Источник: Downdetector.su











Пользователям отвечают, что проблемы могут быть связаны с высокой активностью в период декларационной кампании.

— Из-за повышенной нагрузки вход в сервис может проходить медленнее обычного, а часть пользователей видит сообщение, что сервис временно недоступен, и предложение авторизоваться позже. В настоящее время проводятся комплексные мероприятия, чтобы стабилизировать работу личного кабинета. Мы делаем всё возможное для их оперативного завершения. Рекомендуем обратиться к сервису позднее и приносим извинения за доставленные неудобства, — отвечают представители налоговой службы.