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Страна и мир «Жду уже несколько недель»: россияне не могут отправить декларации и получить налоговый вычет из-за сбоя в ФНС

«Жду уже несколько недель»: россияне не могут отправить декларации и получить налоговый вычет из-за сбоя в ФНС

Пользователи жалуются на проблемы в работе с личным кабинетом

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Россиян предупреждают о технических работах | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРоссиян предупреждают о технических работах | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Россиян предупреждают о технических работах

Источник:

В ФНС России произошел массовый сбой. Пользователи не могут воспользоваться приложением из-за «ошибок».

Россияне пишут в комментариях под постами в социальных сетях службы, что не могут заполнить заявления или даже войти в личный кабинет. А у тех, кому удалось отправить необходимое заявление, попросту не получается его отследить. Россияне постоянно сталкиваются с тем, что при попытке получить услугу у них на экране появляется уведомление о технических работах.

Проблемы с приложением наблюдаются уже не первый день | Источник: ФНС России / Telegram Проблемы с приложением наблюдаются уже не первый день | Источник: ФНС России / Telegram

Проблемы с приложением наблюдаются уже не первый день

Источник:
О сбоях сообщают и на других ресурсах | Источник: Downdetector.suО сбоях сообщают и на других ресурсах | Источник: Downdetector.su

О сбоях сообщают и на других ресурсах

Источник:

Пользователям отвечают, что проблемы могут быть связаны с высокой активностью в период декларационной кампании.

— Из-за повышенной нагрузки вход в сервис может проходить медленнее обычного, а часть пользователей видит сообщение, что сервис временно недоступен, и предложение авторизоваться позже. В настоящее время проводятся комплексные мероприятия, чтобы стабилизировать работу личного кабинета. Мы делаем всё возможное для их оперативного завершения. Рекомендуем обратиться к сервису позднее и приносим извинения за доставленные неудобства, — отвечают представители налоговой службы.

Городские медиа отправили запрос в ФНС с просьбой объяснить, что происходит с их приложением, а также рассказать, когда все сервисы вновь станут доступны. Ответ ожидается.

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