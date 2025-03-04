Отдых за границей теперь непозволительная роскошь: россиянка — о бешеных ценах на туры — колонка

О теплых краях остается лишь мечтать Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU











Стоимость путевок на отдых за границей растет как на дрожжах. Если несколько лет назад северяне могли позволить себе отдыхать несколько раз в год, летать в далекие страны, то теперь, как и большинству россиян, по карману разве что Турция или Египет. И то не всегда и не всем. Журналист 86.RU рассказала, как осталась без долгожданного отпуска, который по совету тревел-гидов запланировала еще осенью. Дальше от первого лица.

Раннее бронирование

Обычно я живу от отпуска до отпуска. Приезжаю из одной поездки и сразу планирую другую. Северная зима, которая порой длится 7 месяцев, изрядно выматывает. Особенно когда солнце не появляется неделями, как в этом году. Но при этом мысли о побережье и предстоящем новом путешествии без сомнения придают сил.

Мне кажется, северяне хотят на море всегда. Многие покупают билеты и путевки в теплые края за несколько месяцев, а то и за полгода вперед. Да и тревел-гиды советуют пользоваться ранним бронированием, вроде бы так выходит дешевле.

Однако в последнее время отдых за границей становится для многих непозволительной роскошью. Даже с учетом самого раннего планирования. Прошли времена, когда в Турцию и Египет можно было отправиться за 100 тысяч на двоих взрослых. Теперь это минимум 240–260 тысяч рублей на 10 дней, если выбирать отели категории 4–5 звезд. Если три звезды, будет подешевле, но и на хороший сервис рассчитывать особо не стоит.

Как известно, у каждой проблемы есть несколько этапов принятия. Сначала ты негодуешь по поводу высоких цен, потом смиряешься и в итоге покупаешь путевку. Так произошло и в моем случае. Несколько месяцев назад я скрепя сердце все-таки забронировала тур на двоих взрослых в Хургаду на начало апреля. Отель выбрали пятизвездочный, хотя, по отзывам, нас ждала скорее четверка. Радовало комфортное время вылета и прилета, не было ночных переездов и длительного ожидания в аэропорту. Сначала мы внесли предоплату в 150 тысяч рублей, осталось заплатить еще 100 тысяч, и можно было собирать чемодан. Но за полтора месяца до путешествия нам объявили, что перевозчик Azur Air полностью снял полетную программу. Как говорится в советском фильме: «Съездили на курорт».

Золотое путешествие

Нам предложили либо вернуть деньги, либо доплатить за тур. Был еще вариант поехать в Египет без доплаты с другим перевозчиком, но дорога предстояла такая тяжелая, что испытывать себя на прочность мы не стали. Попросили в турфирме посмотреть то же направление с вылетом из других городов.

— «Анекс» предлагает вылеты из Москвы, туры есть только 15 апреля на 14 ночей — 490 тысяч рублей, «Корал» из Самары с 10 апреля на 9 ночей — 423 000 рублей, — сообщили в турагентстве.

Отмечу, что мы собрались в отпуск не в высокий сезон, не в школьные каникулы и даже не на майские праздники. Откуда такая космическая цена? Решила узнать о других направлениях. Совсем недавно появилась новость, что россиянам с марта вновь доступны прямые рейсы во Вьетнам. А еще есть Эмираты. Запросила в турфирме информацию по этим направлениям.

— В конце марта Нячанг из Москвы на 9 ночей в отеле 3 звезды обойдется двум взрослым в 260 тысяч рублей, в отелях 4–5 звезд — 300–310 тысяч рублей, — сообщила сотрудница турфирмы. — Эмираты из Москвы на 7 ночей в отелях 4–5 звезд будут стоить 313–552 тысячи рублей.

Полмиллиона за 7 дней пребывания в Дубае! А еще к этой сумме нужно прибавить перелет до Москвы. Времена, когда авиабилеты стоили 4–5 тысяч рублей, похоже, тоже безвозвратно прошли. В марте — апреле улететь в столицу из Югры можно за 7600–10 000 рублей. Плюс мы обычно останавливаемся на сутки в Москве, чтобы дорога не была сильно тяжелой. Если сложить все затраты, на отпуск понадобится бешеная сумма.

О том, что в 2023 году я слетала вдвоем с дочерью за 200 тысяч рублей в пятизвездочный отель на Шри-Ланку, можно лишь вспоминать, а Доминикана за 250 тысяч рублей за год до этого сейчас вообще кажется чем-то сказочным.

При этом в турфирме рассказали, что бизнес у них идет неплохо.

— Клиенты есть. Путевки постоянно бронируют. Сейчас в основном Турцию и Египет, многие выбирают Китай и Гоа, — рассказали в турагентстве.

Сейчас я лишь могу позавидовать этим людям, которые имеют возможность отправиться на заграничный курорт, да еще и всей семьей. Весеннюю поездку мы решили отменить совсем. И сконцентрироваться на летнем отдыхе. Скорее всего, это будет Крым. Опытные туристы советуют ловить акции и покупать туры со скидками. Наверное, у кого-то это получается. У меня пока нет.

Как считают аналитики, бюджетные путешествия, особенно с вылетом за границу, ушли в прошлое. Теперь из-за высоких тарифов и нехватки самолетов пассажирам гораздо труднее найти подходящий рейс по выгодной цене, поэтому люди ездят отдыхать гораздо реже. Сейчас я ощутила это и на себе.