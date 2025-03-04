Набрала кредитов и оказалась в Таиланде. История россиянки, которая два месяца общалась с телефонными мошенниками

Теперь Татьяна платит по кредитам 80 тысяч рублей в месяц Источник: DragonImages / istockphoto.com











Жертва телефонных мошенников 24-летняя Татьяна (имя изменено по просьбе собеседницы) работает в петербургском общепите. Девушка два с половиной месяца общалась якобы с сотрудниками ФСБ и СК, которые убедили перевести им более миллиона кредитных рублей и тайно от семьи вылететь в Таиланд. Уже там соотечественники объяснили петербурженке: это всё обман. Позже с таким заявлением она обратилась в полицию.

Наши коллеги из «Фонтанки» встретились с жертвой и выслушали ее историю. На интервью девушка пришла вместе со своим братом.

Угрозы госизменой и финансированием ВСУ

— Как началось ваше общение с мошенниками?

— Первый раз я пообщалась с мошенниками 17 декабря. Сначала мне позвонили якобы из ФСБ, а потом со мной связался якобы человек из ЦБ. Уже через несколько часов позвонил якобы следователь. Сказали, что взломали мои «Госуслуги», где к моим документам прикрепили некий файл, что всеми моими счетами заведует иноагент.

— Какой-то определенный иноагент?

— Волобуев*. Бывший гендиректор «Газпрома».

Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев признан Минюстом иностранным агентом. Он более 20 лет работал в «Газпроме» и Газпромбанке. После начала конфликта на Украине Волобуев покинул Россию и вступил в ВСУ.

— Они убедили, что вашими деньгами командует иноагент?

— Нет, что якобы я спонсирую армию Украины.

— Понял, да. Вы этого испугались и поверили мошенникам?

— В эти дни у меня не было времени думать. Я была постоянно на работе, а после мне они названивали и рассказывали очень детально, что я влипла и подхожу под статью о государственной измене.

— Не думали, что о звонках можно было рассказать, например, родственникам?

— Когда мне впервые позвонили, у меня в квартире был один из братьев, а разговор проходил по громкой связи. Он что-то слышал, но не всё. Мне сказали, что есть статья о неразглашении. Я отошла в другую комнату, дальше он разговор не слышал. Я пыталась рассказать второму брату, но не рассказала.



— Почему не рассказали?

— Ну, я была напугана.



— Как мошенники перешли от запугивания к деньгам?

— Изначально говорили, что мне нужно перевести все сбережения в ЦБ на какой-то удаленный счет. Потом говорили, что мне нужно получить документы, чтобы от меня отстали и дело по госизмене не пошло.

— Что вы сделали из этого?

— На якобы счет ЦБ перевела деньги. Подала заявку на «Госуслуги» по смене паспорта. Дальше начала собирать документы по банкам по поводу кредитного потенциала. Мошенники стали говорить, что те, кто якобы управляет моими счетами, начали вести активные действия, а у банков якобы есть заявки по одобрению кредитов на мое имя.

Говорили, что есть некие скрытые мои счета, с которых переводят деньги и спонсируют армию Украины. Поэтому я буду привлечена к уголовной ответственности, несмотря на то что ничего об этом не знаю. На меня якобы завели уголовное дело.

Мои телефонные собеседники кричали на меня: «Быстрее ходи, быстрее узнавай, у тебя уголовное дело, бери отгул, уходи в отпуск, скорее решай свои дела, это тебе надо, а не нам, мы тебя быстренько закроем».

— Как вы себя чувствовали в эти дни?

— Постоянное напряжение. Я работала, а после работы занималась этими делами. Вообще не отдыхала, не высыпалась. Два с половиной месяца жила в напряжении.

— Когда вас стали по банкам отправлять, не возникло мысли, что всё же обман?

— Была настолько глубоко в этом. Даже новости не читала… Потом, когда уже прилетела в Петербург обратно из Таиланда, то открыла новости и прочитала про себя.

Деньги, кредиты и криптовалюта

— Сколько вы взяли денег в кредит и перевели им?

— 1 170 000 — это кредиты. Еще все мои сбережения. Ну, около миллиона шестисот-семисот тысяч рублей. Где-то так. Деньги перевела якобы на специальный счет в ЦБ, чтобы моими деньгами и кредитами не мог воспользоваться иноагент. Для этого ездила на станцию метро «Старая Деревня». Переводила деньги в крипту, которую уже отправила на кошелек. С него они якобы должны были погасить кредит задним числом, чтобы у меня процентов не было.



— Получается, что сейчас вы это оплачиваете?

— Да, первый платеж уже был.

— А сколько?

— Около 80 тысяч.

— Извините, уточню. Наверное, ваша зарплата меньше или примерно такая же, как и сумма платежей. Есть у вас понимание, как вообще выплачивать и еще жить?

— Я получаю 120–125 тысяч рублей. Что-нибудь придумаю.

Таиланд и инсценировка похищения

— После общения с мошенниками вы оказались в Таиланде. Объясните, как так произошло?

— Они сами купили мне билет в Таиланд.



— Да, я понимаю. Пытаюсь понять, зачем мошенники стали тратить уже полученные деньги?



— Вообще, 5 февраля мошенники сказали, что мне нужно срочно собирать определенную сумму, чтобы выехать из страны. Якобы этот Волобуев узнал, что в отношении него начинается какое-то дело и будут активные действия. Сказали, что надо максимально быстро уезжать из России.

Мне подали так: надо покинуть страну не только мне, но и лжесотруднику ЦБ, с которым я общалась. В Таиланде мы должны были встретиться, спрятаться и ждать, пока не решится дело.

После нашего выезда из страны мошенники от лица СК обещали позвонить нашим родственникам и рассказать, что произошло. Все будут в курсе, родители будут в курсе. Их тоже защитят.

Здесь в разговор вмешался брат Татьяны, сидевший рядом и слушавший наш разговор. Оказалось, что в день отъезда девушка перестала выходить на связь с родственниками. Когда Татьяна летела в самолете, семье позвонили эти же мошенники и потребовали денег за возвращение петербурженки.

— Ее заставили разбросать дома все вещи — якобы похитили. Мне звонили и говорили: вы должны нам 4 миллиона рублей, иначе девушка будет отрабатывать всё своим телом. Татьяна весь день на связь не выходила, просто целый день не отвечала. Мы в панике, семью поднимаем на уши. Я потерялся, сидел и думал, что делать. Четыре миллиона взять негде.

Наш другой брат поехал домой к Татьяне. Может быть, она спит… Он приезжает, видит, что там всё перевернуто. Это еще большая паника, все на нервах.

Корреспондент «Фонтанки» послушал записанное сообщение, которое получили родственники. Мужской голос назвался другом и потребовал 4 миллиона рублей, которые «ваша сестренка не отдает». «Ваша семейка будет отдавать за нее, либо она их отработает своим телом. Есть люди, которые очень хорошо платят за молодые тела», — сказал человек на записи.

— Еще я без своего телефона. Мне сказали, что надо якобы на судебную экспертизу отправить. Надеюсь, что он скоро вернется обратно, уже написала заявление.

— А куда вы его отправили?

— Почтой во Владивосток. Я проснулась утром, вещи не успела собрать. Покидала что-то в чемодан, поехала на «Сапсан» до Москвы. Они мне сказали, что нужно отправить телефон. Я забежала на почту, которая рядом с Московским вокзалом. Мошенники мне другой телефон купили, видимо, чтобы я не смогла ни с кем связаться.

— Хорошо, вы прилетели в Таиланд. Что было дальше?

— Прилетела из Шереметьево в Таиланд. Я была без своего телефона, номера родственников не помнила. У меня только русские деньги, подходила ко всем обменникам, но там меняли только доллары и евро. Мне просто повезло — встретила там двух блогеров, которые снимали какой-то блог в аэропорту. Попросила их разменять мне деньги на первое время. Они сказали: да, всё хорошо, к нам сейчас друзья приедут, подбросят до обменника, где русские деньги можно обменять.

По пути они заметили, что я вся запуганная, просто сижу. Меня спрашивают: зачем ты приехала? Я такая: ну, не знаю, надо так. Один из компании стал настаивать: что случилось? Я отвечаю, что не могу рассказать. Боялась, что у меня телефон прослушивается — настолько была испугана. Он такой: можешь написать? Дал мне свой телефон, я написала кратенько. Он попросил подробнее. Парень прочитал, остановился и говорит: ты понимаешь, куда влипла и что происходит?

— Какие-то известные блогеры?

— Я, честно, не знаю. Они что-то там по Таиланду ведут блог. Визуально их не знаю. Найти их, когда вернулась, не смогла.

— Выходит, наш соотечественник вас спас?

— Он стал помогать решать проблему. Купил мне местную симку, вышел из Telegram и WhatsApp. Я же еще продолжала общаться с мошенниками. Они мне скидывали информацию, куда я должна приехать. Парень мне сказал: вспоминай номера родителей, пришло время, когда нужно напрячь мозг. Я смогла вспомнить номер брата, позвонила по FaceTime — он не взял трубку. Я бы тоже не взяла с тайского номера. Потом скачала заново WhatsApp и написала брату: привет, это Татьяна, я в Таиланде.

— Очень безумная история… А дальше?

— Я просто связалась с родителями и начала выбираться из страны. У меня не было никаких эмоций. Устала. Я почти не спала всё это время. Была вымотана настолько, что просто хотела домой, обратно в Петербург. Вот и всё. Поплакала, пока ехала в аэропорт. В самолете уже вырубилась, проснулась только в Москве. Дальше меня встретил дядя, я приехала к нему. После этого поехала в Петербург, где меня встретили братья.

— Есть что-то важное, что я не спросил?

— Мне забронировали определенный отель, куда я должна была доехать. Вдруг там кто-то у них действительно был… Мне кажется, что есть вероятность, что меня продали бы.

— После пережитого какие у вас мысли о ситуации?

— Кажется, я в своей голове легко отделалась. Со мной на протяжении всей недели после приезда был брат. Я еще быстро оправилась: открыто рассказала, что произошло, ничего скрывать не стала.

Брат:

— Я думаю, нужно работать с психологом. Два месяца на нее давили, она была в диком напряжении.



— Да. Я пойду к психологу в любом случае. Когда я приехала, то сказала братьям: заберите у меня все карты, телефоны, деньги, потому что у меня в голове до сих пор эти два голоса. Сейчас я уже приняла ситуацию и понимаю, что ее надо как-то решать.