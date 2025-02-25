Обидно, досадно, но ладно: журналистка узнала, что в 45 лет ей присвоили статус предпенсионерки — колонка

Узнать в 45 лет о статусе предпенсионера было неожиданно Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU











На фоне многочисленных обсуждений и разговоров на тему повышения пенсионного возраста в России наша коллега из ХМАО Анастасия Шевякова никак не ожидала начать заниматься этим вопросом в 45 лет. Читайте подробности в ее колонке для портала 86.RU. Далее — от первого лица.

Казалось, пенсия — это где-то очень далеко, а я еще красива, молода и полна сил. Но неожиданно государство одарило меня статусом предпенсионера. Сообщение об этом пришло в личный кабинет «Госуслуг». Сначала подумала, что произошла какая-то ошибка. Но оказалось, что нет. Письмо из Социального фонда России предназначалось именно мне. Решила разобраться в вопросе, узнать, кто и зачем присвоил мне такой статус и что он дает.

Кто такие предпенсионеры

Как выяснилось, предпенсионерами называют людей, которые должны скоро выйти на заслуженный отдых. Но есть ряд нюансов. В сфере труда и занятости, например, предпенсионеры — это те, кому осталось меньше пяти лет до пенсии. А при оформлении налоговых льгот это люди определенного возраста.

В моем случае на присвоение статуса предпенсионера в 45 лет повлиял более чем 20-летний северный стаж работы и наличие двоих детей. При выполнении этих двух условий я как житель района, приравненного к Крайнему Северу, могу выйти на пенсию уже в 50 лет.

На что могут рассчитывать предпенсионеры

Как говорится на сайте «Госуслуг», статус предпенсионера дает возможность получить ряд льгот. Например, выплату пособия по безработице в повышенном размере и в более длительные сроки. Для меня неактуально.

Дальше пункт поинтересней — получение накопительной пенсии. Тут я приободрилась. Деньги всегда не помешают, тем более когда надо бы закрыть остаток ипотеки за квартиру уже взрослого, но еще не совсем самостоятельного сына-студента. Но, увы, только замаячившие на горизонте перспективы улетучились после звонка в call-центр ведомства. Выяснилось, что накопительной частью предпенсионеры действительно могут распорядиться по своему усмотрению, но женщины не раньше 50 лет, а мужчины и вовсе только в 60–65 лет.

Еще у предпенсионера есть право на два дня для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы. Звучит вроде бы и неплохо. Но заставить себя регулярно ходить по больницам и врачам я всё еще не научилась, не использую даже один день, положенный всем после 40 лет.

— Вы можете рассчитывать на санаторно-курортную путевку вне очереди, если работаете, например, в «Сургутнефтегазе» и «Роснефти», — с надеждой в голосе посоветовала мне сотрудница Социального фонда России.

Но, увы, опять мимо, я в этих организациях не тружусь. Право на обязательную долю в наследстве и алименты от родственников звучат в 45 лет для меня пока тоже максимально невнятно.

Но тут в списке всплыла еще одна очень симпатичная льгота — по налогам на имущество и землю. Как законопослушный гражданин, я регулярно плачу все налоги и даже в них разбираюсь.

Предпенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц на один вид объекта (квартира, дом). Исключение — имущество, используемое в коммерческих целях. ФНС автоматически должна учитывать налоговые льготы. Однако если льгота есть, но налог пришел — надо написать заявление на перерасчет.

Радость была тоже недолгой — до звонка в налоговую. Мне вежливо объяснили, что, хотя я уже и нахожусь в почетном статусе предпенсионера, воспользоваться льготой смогу только в 50 лет.

Есть еще бесплатное обучение по специальным программам. Пригодится, если вновь захочу учиться.

Кстати, как пишут на «Госуслугах», предпенсионеры могут рассчитывать на региональные льготы, например по оплате капремонта и услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, курортного сбора при поездке на отдых. Эти меры поддержки каждая территория вводит самостоятельно. Список регионов, где их предоставляют, не указан. Нужно узнавать в местной соцслужбе. Оказалось, что конкретно в Югре таких льгот нет. Но сотрудница СФР посоветовала мне не расстраиваться.

— Смотрите, как у вас всё хорошо: и северный стаж, и дети, и пенсионные баллы. Пенсия будет нормальная, — обнадежила она.

А на вопрос, зачем же мне присвоили статус предпенсионера в 45 лет, просто пожала плечами.