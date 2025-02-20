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Страна и мир «По гречке и борщу не скучаю. В море и бассейне часто не плаваю»: россиянка рассказала, как зимует в Таиланде

«По гречке и борщу не скучаю. В море и бассейне часто не плаваю»: россиянка рассказала, как зимует в Таиланде

Галина живет в кондоминиуме, ездит на байке, работает на удаленке и чувствует себя счастливой

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7 комментариев
Галина несколько месяцев живет в Паттайе | Источник: vernayaya / Instsgram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Галина несколько месяцев живет в Паттайе | Источник: vernayaya / Instsgram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Галина несколько месяцев живет в Паттайе

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Многие мечтают уехать на зимовку в теплые края. Некоторым это удается. Они не видят снега и метелей и наслаждаются солнцем.

Блогер Галина Верная из Сургута рассказала нашим коллегам из 86.RU о том, как она проводит зиму в Таиланде: где живет, чем питается и что делает в свободное время. Далее — от первого лица.

Как решилась поехать на зимовку

— В Таиланде я была в отпусках несколько раз. Но решиться на долгую зимовку было не так просто. Сначала я сомневалась, смогу ли комфортно работать удаленно и как адаптируюсь к новому месту. Особенно учитывая, что зима в Питере, где я жила в последнее время, сильно сказывалась на моем здоровье, она хуже сургутской. После года в Санкт-Петербурге с его сыростью и бесконечными днями без солнца решение стало очевидным. Я просто не могла снова пережить ту же зиму.

Случайно познакомилась с человеком, который рассказал, что зимует в азиатских странах: Шри-Ланке, Бали, Таиланде. Я сразу почувствовала, что это может быть идеальным решением.

Работаю удаленно я уже достаточно долго, и начальству неважно, где я нахожусь, главное — результаты. Поэтому не было сомнений в том, что можно уезжать.

Итак, я выбрала Паттайю. Это небольшой курортный город неподалеку от Бангкока. До этого я была на острове Пхукет. Там хорошо, но, по сути, он состоит из небольших деревенек, расположенных у пляжей. А Паттайя — это не просто курорт, а настоящий город с развитой инфраструктурой, где есть всё необходимое для комфортной жизни. Плюс тут много русских, и мне это важно. Я не скажу, что не могу общаться с иностранцами, но с русскоязычными все-таки проще. Да, я понимаю английский и могу на нем разговаривать, но нет ничего лучше, чем общение на родном языке.

Жизнь в кондоминиуме

Югорчанка признаётся, что в бассейне и в море почти не купается

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В Паттайе распространены закрытые жилые комплексы, которые называют кондоминиумами. Часто они круглой формы. Внутри во дворе есть бассейн и различные развлекательные зоны, в основном для детей. В кондоминиуме есть разные по площади квартиры: студии, однокомнатные, двухкомнатные. Я снимаю студию за 12 тысяч бат в месяц. На наши деньги это примерно 37 тысяч рублей. Мне одной вполне достаточно. Она приятная, с хорошим ремонтом и дизайном.

Выбирала я жилье очень просто — через телеграм-каналы. Важно только быть осторожней, так как на рынке недвижимости много мошенников, не стоит отправлять деньги до того, как увидите квартиру вживую.

Мошенники выкладывают волшебные варианты за небольшие деньги, просят предоплату, а потом просто удаляют телеграм-канал. И человек остается ни с чем. Чтобы обезопасить себя, лучше, например, приехать сюда, снять отель на пару дней и уже самостоятельно посмотреть жилье.

Кроме квартиры, я арендую скутер, мотобайк за 12 тысяч рублей в месяц. Это дает полную свободу передвижения. В Паттайе всё достаточно близко, но без скутера жизнь была бы сложной. Например, я в городе не купаюсь, езжу на небольшой остров, который расположен рядом. Доезжаешь до пирса, садишься на паромчик, полчаса — и ты на месте. Море голубое, песочек белый, в общем, всё как надо.

Байк, по словам Галины, в Таиланде очень необходим

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В бассейне я плаваю редко. Когда только приехала, было желание, сейчас вообще не тянет. Но я, например, раз в неделю хожу в сауну, там тоже есть бассейн, могу окунуться. Вот тогда — кайф. На море, честно говоря, тоже редко езжу. Была всего раза четыре за всё время. Поняла, что море классное, когда ты до него дорвался, а когда ты около него живешь, уже не так уж и тянет.

О еде и спорте

Я думаю, сейчас уже многие знают, что такое тайская кухня. Это суп том-ям, морепродукты и всё остальное. Здесь представлена европейская и другая кухня. Можно найти блюда на любой вкус. Но я в основном готовлю себе сама какую-то простую еду: салаты, курочку, яичницу. Иногда хожу в кафе. Всё как в России, в принципе. Нет такого, что я питаюсь исключительно в ресторанах, на это нужно немало денег.

Все продукты основные здесь есть. Единственное — проблема с молочкой в магазинах. Она встречается в продаже не так часто, и, если честно, я не сильно ее ищу. Многие скучают по гречке. Я — нет. По борщу тоже.

Спортивных залов в Паттайе много, на любой вкус. Очень развит тайский бокс. Я занимаюсь в тренажном зале, хожу к тренеру из Сургута Паше Черненко. Он живет в Тае уже 10 лет. Очень крутой тренер.

О минусах и плюсах зимовки

Если говорить о минусах, то одним из главных, наверное, будет стоимость жизни. Паттайя — это курортный город, и цены на всё тут немаленькие. Продукты стоят дороже, а арендовать жилье и транспорт тоже не так дешево. В целом я трачу на 30% больше, чем в России.

Обмен валюты тоже не всегда прост, хотя я нашла удобные способы, например завела виртуальную тайскую карту, что сильно облегчило мне жизнь.

При этом в Паттайе я живу, как в Югре не жила бы никогда в плане качества жизни. Чтобы снимать такие апартаменты с бассейном в России, нужно быть олигархом.

Галина признаётся, что счастлива в Паттайе | Источник: vernayaya / Instsgram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Галина признаётся, что счастлива в Паттайе | Источник: vernayaya / Instsgram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Галина признаётся, что счастлива в Паттайе

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Самое главное, что я сейчас здесь счастлива. Нет метеозависимости, как в Питере. Когда нет солнца, у меня вообще нет энергии. Кому-то в Паттайе воняет. Мне нормально.

Теперь, когда я здесь уже три месяца, я понимаю, что это отличный опыт. Я гораздо лучше себя чувствую, чем в холоде. Но в глубине души всё равно тянет домой. Я планирую вернуться в Россию в ближайшие пару месяцев. Это, возможно, будет маленький город типа Сургута, потому что я поняла, что мне комфортно жить не в больших мегаполисах. А на следующую зиму я снова вернусь в Таиланд. Я уже точно приняла решение, что хочу продолжить зимовать в тепле.

Ранее мы рассказывали о россиянке, которая вышла замуж и уехала жить в Австралию.

ПО ТЕМЕ
Зимовка в Таиланде Теплые края Работа на удаленке
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Комментарии
7
Гость
54 минуты
Супер 🔥 а в этой стране нам жизни нет по плану
Гость
24 минуты
Так и мы по релокантам - предателям Родины абсолютно не скучаем. И совершенно их не ждем обратно. Пусть чахнут и загибаются за бугром. Это их выбор.
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