«Как я там общалась, понятия не имею»: россиянка вышла на пенсию и начала путешествовать — она посетила более 30 стран

Анна побывала больше чем в 30 странах мира Источник: Анна Терехова

Югорчанка Анна Терехова начала путешествовать в 50 лет, когда вышла на пенсию. За два десятилетия она смогла посмотреть более 30 стран мира. Когда заграничные поездки стали менее доступными, она стала ездить по России. Дальше — от первого лица в ее колонке для портала 86.RU.

В 50 лет путешествия только начинаются

В 50 лет я официально вышла на пенсию, но продолжила работать. Тогда же состоялись мои первые поездки в далекие страны, о которых я всегда мечтала. Во времена Советского Союза заграница была практически недоступна, визы не выдавали. Конечно, я побывала в нескольких социалистических странах, таких как Болгария, Венгрия, Чехословакия. Русским туристам тогда меняли 30 рублей на всю поездку. На эти деньги можно было купить разве что небольшие сувениры. Поэтому многие везли с собой, например, водку, которую охотно покупали в местных барах.

В 90-е годы Союз развалился и границы открыли. Я работала, пенсию откладывала и покупала на нее путевки или валюту. Ездила два раза в год. Чаще всего это было в апреле или в ноябре, потому что это мертвый сезон, туристов мало, цены ниже.

Ни слова по-русски

А это загадочная Каппадокия Источник: Анна Терехова

Сначала съездила во Францию и в Египет. Это были групповые туры. Потом стала выбирать более дальние маршруты. Так, в 2004 году я отправилась в Малайзию. После этой поездки мне уже ничего не было страшно.

Хорошо, что в Малайзии меня встретили прямо у самолета, потому что я прилетела в самый большой на то время аэропорт в мире. С трапа сходишь и попадаешь в подземное метро. На нем доезжаешь до места, где уже проходишь таможенный и паспортный контроль. Я бы сама в жизни не разобралась. Основная причина была в том, что я довольно слабо могла говорить на английском языке и даже не взяла с собой разговорник. Сотовых телефонов с выходом в интернет в то время еще не было. В той поездке у меня, кстати, первый и единственный раз потеряли багаж. Мне посоветовали сходить в ближайший маркет и посмотреть на распродаже что-то из одежды. Я купила кофту и юбку. До сих пор ношу.

На следующий день я была на экскурсии, потом ходила смотрела шоу фонтанов в башнях Петронас, пришла в отель ближе к полуночи, чемодан меня уже ждал на ресепшене. Гидом у меня была девушка из Челябинска. Я доплатила 100 долларов, и мне показали весь Куала-Лумпур: старый город, пещерный храм и другие достопримечательности. А потом я уехала отдыхать на Лангкави, где за 10 дней я не услышала ни одного русского слова.

Как я там общалась, понятия не имею. У меня был гид, который ни одного слова по-русски не знал. Но как-то мы с ним общались и даже, мне казалось, понимали друг друга. Он меня свозил на смотровые площадки, водопады. Там меня, кстати, атаковали обезьяны. До сих пор их терпеть не могу. Сели посередине дороги и не пропускают, начинаю идти навстречу, а они — на меня. Помог местный житель, кинул камень — и обезьян как ветром сдуло.

Еще у меня в номере сломался кондиционер. Мальчик на ресепшене долго мне объяснял, что нужно переехать в другой номер. В итоге мы друг друга поняли, и он вздохнул с облегчением.

С тех пор разговорник всегда при мне, даже сейчас, когда уже есть сотовый с интернетом и сносный английский. На всякий случай. Хотя, как показала та поездка, человек человека поймет всегда, даже если они говорят на разных языках. В основном местные жители везде очень отзывчивые, готовые помочь.

Можно найти единомышленника

В одной из поездок в 2006 году я встретила такую же путешественницу, как и я. С тех пор мы с ней вместе посетили много стран, дружим. Она к тому же оказалась учителем английского языка.

Это была 15-дневная поездка по Великобритании. Мы познакомились в аэропорту Москвы, пока ждали сотрудника турфирмы. Когда уже путешествовали по стране, никто не мог поверить, что мы до этого друг с другом были вообще незнакомы. А, приехав из Англии, мы договорились, что еще куда-то вместе съездим. Слово сдержали.

С Галей мы объездили Юго-Восточную Азию, Африку, Европу. Помню, поездка по четырем африканским странам: ЮАР, Ботсване, Зимбабве и Маврикию — стоила 250 тысяч рублей. Сейчас на эти деньги разве что в Турцию съездить получится. Но мне совсем не обязательно ездить с кем-то, я спокойно путешествую одна. Моя цель — посмотреть как можно больше достопримечательностей. Перед поездкой я обязательно составляю себе план — что я должна посетить.

Девятиарочный мост в Шри-Ланке Источник: Анна Терехова

Завораживающая мечеть шейха Зайда в Абу Даби Источник: Анна Терехова

Пальма Доминиканы, уходящая в океан Источник: Анна Терехова

Знаменитая Айя-София в Стамбуле Источник: Анна Терехова

Живописная Черногория. Каньон реки Тара, мост Джурджевича Источник: Анна Терехова

А это Белоруссия, замок Несвиж Источник: Анна Терехова

Монастырь на горе Попа в Мьянме Источник: Анна Терехова

Всего за 20 с небольшим лет я побывала в Иордании, Марокко, Испании, Португалии, Индии, на Бали, в Таиланде и Вьетнаме, на Кубе, в Мексике, Тунисе, Греции, Испании и других странах. Пока не сбылись мои поездки в Перу, Австралию и Новую Зеландию. Мечтаю о них.

Как накопить на путешествие

Окончательно я вышла на пенсию в 65 лет. С тех пор езжу реже, да и страны выбираю поближе. Хотя несколько лет назад побывала в Доминикане и на Шри-Ланке.

У меня сейчас нет зарплаты, но есть неплохая северная пенсия и накопления, с которых я получаю проценты от банка. Настоящему путешественнику очень тяжело сидеть дома. Когда заканчивается одна поездка, нужно бронировать следующую. Даже в пандемию, когда проблематично было передвигаться даже по стране, я съездила в Карелию, на Байкал, по пушкинским местам. Россия, кстати, не менее интересна для туриста. У нас действительно есть что посмотреть.

Плато Маньпупунёр в Республике Коми Источник: Анна Терехова

Песчаная бухта на Байкале Источник: Анна Терехова

Гейзерное озеро на Алтае Источник: Анна Терехова