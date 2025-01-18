Та еще оторва: о каких скандалах предпочитает не говорить Кейт Миддлтон

Иногда человек смотрит вот так на тебя и улыбается, а у самого такой послужной список за спиной Источник: princeandprincessofwales/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На людях Кейт Миддлтон вынуждена держать марку, чего бы ей это ни стоило. Для окружения принцесса Уэльская — жена, всегда поддерживающая своего мужа, принца Уильяма, заботливая мать троих детей, приветливая особа, с чьего лица не сходит доброжелательная улыбка. Но нет-нет да наружу выходят такие подробности из жизни принцессы, от которых глаза округляются: оказывается, не принц Гарри главный бунтарь в королевстве.

Терпела измены Уильяма

Союз Уильяма и Кейт не всегда был идеальным. Один из первых скандалов произошел еще до брака, в 2007 году. Будущие супруги решили взять паузу в отношениях, во время которой Уильяма заподозрили в связи с любовью детства — Джессикой Крейг.

Отношения продлились недолго, и Уильям вернулся к Кейт, но не прекратил общения с разлучницей. Мало того, вместо семейного пасхального обеда он пришел на ее свадьбу. Может ли быть что-то более дерзкое и порождающее волну негодования? Как оказалось, да. Джессика выходила замуж беременной и при этом два месяца назад проводила с принцем несколько дней. Королевская семья никак не отреагировала на вопрос о том, что ребенок может быть от Уильяма.

До свадьбы Кейт Миддлтон пришлось натерпеться от своего будущего муженька Источник: princeandprincessofwales/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После вступления в брак идеальным семьянином Уильяма тоже не назовешь. В 2017 году он уехал с друзьями в Швейцарию, оставив жену с двумя детьми и вереницей мероприятий. Во время отдыха Уильям, не стесняясь, ходил по клубам с 24-летней моделью Софи Тейлор. Как позже заявила она сама, для нее удачное знакомство было лишь способом продвинуться по карьерной лестнице.

— Это именно то, чего я добивалась и на что надеялась, — подметила Софи после скандала.

Еще один из самых громких скандалов произошел в 2018 году, когда Кейт была беременна. В это время в британских газетах разошелся слух, что принц изменяет принцессе с ее же приятельницей — бывшей моделью Роуз Ханбери. Как бы Уильям ни бегал по издательствам, ни грозился судами и ни требовал уничтожить любые упоминания о связи, информация разошлась, и ее подкрепил факт, что Кейт спешно разорвала все отношения с Роуз.

Не соблюдала этикет на свадьбе

В 2011 году Кейт Миддлтон стала официальной супругой принца Уильяма. И это событие чуть не обернулось грандиозным скандалом. А всё потому, что во время церемонии герцогиня Кембриджская должна была сделать реверанс, чтобы поприветствовать королеву, но забыла об этом.

Тогда на эту оплошность мало кто обратил внимание, но королева промаха не забыла, и к Кейт еще долгое время были прикованы всеобщие взгляды.

Ничуть не меньше обсуждали эффектный образ сестры Кейт Миддлтон Пиппы. Для церемонии она выбрала обтягивающее платье от Alexander McQueen. Оно так подчеркивало бедра и приветственно открывало грудь женщины, что эти части тела порой привлекали больше внимания, чем сама церемония.

Во время свадьбы Кейт и Уильяма внимание гостей привлекали не только молодожены Источник: Getty Images











Уильям, кстати, тоже на свадьбе был хорош. Он попросил брата Гарри стать его свидетелем, хотя по традиции монархи могут пользоваться лишь услугами помощников.

Поссорилась с Меган Маркл из-за колготок

Началом вражды между женами принцев называют момент подготовки к свадьбе Меган и Гарри в 2018 году. Дочка Кейт Шарлотта должна была стать подружкой невесты, но во время примерки Меган и Кейт поссорились из-за цвета платья и выбора колготок. Как итог обе женщины разошлись в слезах.

После стало известно о еще одном скандале во дворце — Меган накричала на одного из персонала в свите Кейт, на что получила резкий ответ: Миддлтон обвинила хамку в том, что та ее использует, чтобы занять выгодное положение во дворце.

Появляясь на людях, Кейт и Меган никак не выдают дворцовых распрей Источник: princeandprincessofwales/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Несмотря на то что представители королевской семьи отрицали конфликт между невестками, а те, в свою очередь, продолжили появляться на мероприятиях вместе, все недомолвки перешли в соревнование за народную любовь и титул второй принцессы Дианы.

Любит загорать голышом

После свадьбы в 2012 году Кейт и Уильям отправились отдохнуть на юг Франции в частный замок племянника Елизаветы II. Новоиспеченная невеста решила, что раз она вдали от родных земель, то можно, не стесняясь, делать то, что хочется, и позагорать топлес вдали от чужих глаз. Но от смены локации прозорливость папарацци не изменилась. В один из дней, когда герцогиня расслабилась и под лучами солнца сняла верх купальника, ее сфотографировали — снимки тут же были напечатаны в желтой прессе.

Терпеть такое королевская семья не стала и решила взыскать моральный ущерб с опубликовавших снимки СМИ и запретила размещать ню-фотографии где-либо еще. Поэтому-то их у нас и нет.

Разбирательства в суде длились шесть лет. Ответчик пытался доказать, что в фотографиях нет ничего предосудительного, а саму герцогиню в этот момент мог увидеть кто угодно. Всё это оказалось неубедительным, и победу одержала Корона.

Не соблюдает королевский дресс-код

Королевский протокол суров и включает в себя много запретов и ограничений. Например, он предписывает, что монаршие особы не могут носить наряды, которые могут привести к неловкой ситуации. Но Кейт, возможно, до этой главы не дочитала и то и дело нарушает правила. Так, она может себе позволить выйти в свет в джинсах, что по королевским правилам, позволительно только для прогулок с собакой.

Надеть джинсы для Кейт — раз плюнуть Источник: princeandprincessofwales/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Есть в гардеробе принцессы и не прикрывающие колени наряды, и высокие каблуки (не ниже 9 сантиметров, что протокол опять же не одобряет — считается, что дама на высоких шпильках будет выглядеть излишне вызывающе), и летящие платья (им протокол велит предпочитать прямой крой и строгие линии).

Время от времени любовь Кейт к летящим платьям играет с ней злую шутку. Например, во время визита в Нью-Дели Миддлтон посетила монумент Ворота Индии в платье с разлетающейся юбкой, и при любом дуновении ветра подол задирался не хуже, чем у Мэрилин Монро на известном снимке.

На некоторых церемониях можно заметить королевские ножки во всей красе Источник: Getty Images











Похожая ситуация возникла и в аэропорту Калгари, для визита в который принцесса выбрала пусть и элегантное, но довольно легкомысленное платье, которое то и дело развевалось на ветру.

Кейт Миддлтон подарила миру много любопытных фотографий Источник: Getty Images









