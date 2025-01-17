Президент официально объявил 2025-й Годом защитника Отечества

2025-й в России объявлен Годом защитника Отечества Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Владимир Путин подписал указ о проведении в России в 2025 году Года защитника Отечества. Документ уже размещен на официальном портале.

— В целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции, постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества, — сказано в указе.



В администрации президента начали подготовку тематических мероприятий, также в течение года вступят в силу новые меры социальной поддержки для военнослужащих и членов их семей.