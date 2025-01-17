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Страна и мир Президент официально объявил 2025-й Годом защитника Отечества

Президент официально объявил 2025-й Годом защитника Отечества

Тема года приурочена к 80-летию Победы

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2025-й в России объявлен Годом защитника Отечества

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Владимир Путин подписал указ о проведении в России в 2025 году Года защитника Отечества. Документ уже размещен на официальном портале.

— В целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции, постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества, — сказано в указе.

В администрации президента начали подготовку тематических мероприятий, также в течение года вступят в силу новые меры социальной поддержки для военнослужащих и членов их семей.

Напомним, 2024 год в России был Годом семьи, 2023-й был посвящен педагогам и наставникам, впервые же «тематический» год был объявлен в стране в 2007-м, это был Год русского языка.

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Год защитника Отечества Президент 80-летие Победы
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