«Остается лечь на могилу мужа». Столетнюю участницу Сталинградской битвы оставили без собственного жилья

100-летняя участница Сталинградской битвы Зоя Тепловодская пережила ужасы войны и страшные бомбежки августа 1942 года, полностью уничтожившие ее дом. Уже в мирное время она потеряла мужа, сына и дочь, а из самых близких у нее остался только внук. Зоя Ивановна надеялась, что хотя бы на старости лет будет жить тихой и спокойной жизнью, но вынуждена ютиться на съемной квартире, отдавая за нее половину своей маленькой пенсии. Только к 100 годам ей удалось добиться присвоения статуса жителя осажденного Сталинграда, а вот получить собственное жилье, положенное ей по закону, она так и не смогла.
Наши коллеги из V1.RU встретились с Зоей Ивановной на ее съемной квартире, посмотрели, как она живет, узнали, почему, дожив до 100 лет, она до сих пор не имеет собственного жилья.
«Дом охватило пламя. Сгорело всё»
Когда началась Сталинградская битва, Зое Ивановне было 18 лет. Уже с 16 лет она трудилась на заводе медоборудования, чтобы помогать большой семье.
— Я сталинградка. Родилась, росла, училась, пережила войну, работала в Сталинграде, — рассказывает Зоя Ивановна. — Детство было хорошее. У нас был небольшой дом, было небольшое хозяйство. Нас было трое детей, я старшая. До 9-го класса училась в школе, а потом мне пришлось устроиться на завод. С 1940 года я работала на заводе медоборудования, который во время войны выпускал снаряды.
Зоя Ивановна до сих пор помнит страшную бомбежку, когда немцы крушили город, и как спустя несколько дней их дом охватило огнем. В том пожаре сгорело всё, в том числе и документы.
— 22 августа было тихо и спокойно, а 23-го числа началась бомбежка. Бабушку убило, дедушку ранило. У него были 24 ранения на теле, глаз совсем выбило. 25 августа у нас сгорел дом — ничего не осталось, — рассказывает Зоя Ивановна. — Приходилось жить в землянке, выкопанной в сырой дамбе. Но даже в ней был такой страшный звук взрывов. Мы выходили подышать воздухом, но не слышали друг-друга. Через Волгу нельзя было переправиться, она горела из-за разлившейся нефти. Единственный корабль, который сейчас считается экспонатом, «Гаситель», переправлял на другой берег раненых бойцов. А мы не могли эвакуироваться. Продуктов не было. Мама приносила горелое зерно и сою. Этим и питались.
«Люди погибали на месте, и они хотят, чтобы свидетели остались?»
Когда война закончилась, Зоя Ивановна познакомилась с мужем. Вместе они прожили 66 лет. Зоя Ивановна успела много где поработать: на элеваторе, уборщицей, бухгалтером. Но когда она родила детей, стала домохозяйкой.
— После войны тоже было тяжело. Денег не было, жилья не было. Жили в подвале. Такой маленький домик, что, когда человек идет, в окне только ноги было его видно. Одна комната, в ней было всё: и плита, и кровать, и шкаф. Бывало, что и есть было нечего, — говорит Зоя Ивановна. — Муж работал токарем на заводе. Я трудилась на элеваторе, носила зерно в лабораторию на анализы. Но пришли люди с образованием и заняли наши места. Потом работала бухгалтером, потому что до войны меня обучили этому. Приходилось работать и уборщицей. Но когда родился второй ребенок, муж сказал, чтобы я с детьми сидела дома, воспитывала их.
Как вспоминает Зоя Ивановна, большую часть жизни она прожила на съемных квартирах. Всё это время женщина пыталась добиться статуса жителя осажденного Сталинграда и получения собственного жилья. Однако сделать это было практически невозможно: ни документов, ни свидетелей у нее не было.
— Начала обращаться во все организации, где я работала, чтобы получить документы. В архивах меня не было. Говорят, что нужно искать свидетелей. Такая стихия прошла. Люди на месте погибали. А они хотят, чтобы были еще какие-то свидетели, которые бы подтвердили, что я действительно жила и работала здесь. Потом я уже отказалась от этого оформления. Устала морально, — говорит бабушка. — Так и прошла вся жизнь. Своей собственности у меня никогда не было.
Захотела жить отдельно от внуков в 100 лет
Последние несколько лет Зоя Ивановна прожила на квартире у внука. Всё было хорошо. За бабушкой ухаживали, заботились, кормили, купали ее. Но в один момент бабушка сказала, что устала ничего не делать. Ей захотелось самостоятельности.
— Во-первых, на кухне две хозяйки, это сложно. Сноха готовила вкусно, но диетическую еду, а я люблю жирную. За меня всё делали: стирали, убирали. Берегли, понимаю. Но я просто зачахла, — говорит Зоя Ивановна. — Я привыкла к труду. Всю жизнь работала, суетилась. Сама, сама, сама. Всю себя отдавала работе. После работы тащила сумки с продуктами. Да, у меня были хорошие условия. Но дело не в этом. Не могу я просто на месте сидеть. Когда человек всю жизнь трудится, а потом резко перестает — это смерть. А своего жилья за всю жизнь у меня и не было никогда. И что мне теперь делать? Остается только лечь на могилу мужа.
Зоя Ивановна любит печь пирожки и пироги, готовить супы и борщи, но мечтает это делать в собственном доме, а не на съемной квартире. Отчаявшись, бабушка записала видеообращение президенту Владимиру Путину.
— Когда 100 лет бабушке исполнилось и когда статус присвоили, наткнулись на новость, что жители осажденного Сталинграда могут претендовать на бесплатное жилье. Но везде сплошная бюрократия. Везде с бабушкой приходится ездить. Принимают не с первого раза: то этой бумаги нет, то этой, — говорит внук бабушки Евгений.
Напомним, еще в апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, которым приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Помимо разных льгот, жители осажденного Сталинграда могут претендовать на бесплатное жилье.
В комитете социальной защиты Волгоградской области на запрос V1.RU ответили, что документы Зои Ивановны на получение жилья в МФЦ приняли 14 декабря. О результатах рассмотрения пока неизвестно.
— Зоя Ивановна, как житель осажденного Сталинграда, получает ежемесячную компенсацию 50% оплаты за коммунальные услуги и взносы на капремонт (по показаниям приборов учета) по адресу регистрации. При этом с 10 декабря оформлены документы на обеспечение социального обслуживания на дому сотрудниками Советского центра социального обслуживания населения, — сообщили в пресс-службе. — 14 декабря через МФЦ Советского района Волгограда Зоя Ивановна впервые обратилась в администрацию Волгограда с заявлением и документами по вопросу принятия на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. О принятом решении будет уведомлена департаментом по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда.