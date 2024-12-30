«Остается лечь на могилу мужа». Столетнюю участницу Сталинградской битвы оставили без собственного жилья

Зоя Тепловодская рассказала о своей непростой судьбе Источник: Дмитрий Доценков / V1.RU











100-летняя участница Сталинградской битвы Зоя Тепловодская пережила ужасы войны и страшные бомбежки августа 1942 года, полностью уничтожившие ее дом. Уже в мирное время она потеряла мужа, сына и дочь, а из самых близких у нее остался только внук. Зоя Ивановна надеялась, что хотя бы на старости лет будет жить тихой и спокойной жизнью, но вынуждена ютиться на съемной квартире, отдавая за нее половину своей маленькой пенсии. Только к 100 годам ей удалось добиться присвоения статуса жителя осажденного Сталинграда, а вот получить собственное жилье, положенное ей по закону, она так и не смогла.

Наши коллеги из V1.RU встретились с Зоей Ивановной на ее съемной квартире, посмотрели, как она живет, узнали, почему, дожив до 100 лет, она до сих пор не имеет собственного жилья.

Источник: Городские порталы / Елена Вахрушева

«Дом охватило пламя. Сгорело всё»

Когда началась Сталинградская битва, Зое Ивановне было 18 лет. Уже с 16 лет она трудилась на заводе медоборудования, чтобы помогать большой семье.

— Я сталинградка. Родилась, росла, училась, пережила войну, работала в Сталинграде, — рассказывает Зоя Ивановна. — Детство было хорошее. У нас был небольшой дом, было небольшое хозяйство. Нас было трое детей, я старшая. До 9-го класса училась в школе, а потом мне пришлось устроиться на завод. С 1940 года я работала на заводе медоборудования, который во время войны выпускал снаряды.

Зоя Ивановна в молодости Источник: Дмитрий Доценков / V1.RU

Зоя Ивановна до сих пор помнит страшную бомбежку, когда немцы крушили город, и как спустя несколько дней их дом охватило огнем. В том пожаре сгорело всё, в том числе и документы.

— 22 августа было тихо и спокойно, а 23-го числа началась бомбежка. Бабушку убило, дедушку ранило. У него были 24 ранения на теле, глаз совсем выбило. 25 августа у нас сгорел дом — ничего не осталось, — рассказывает Зоя Ивановна. — Приходилось жить в землянке, выкопанной в сырой дамбе. Но даже в ней был такой страшный звук взрывов. Мы выходили подышать воздухом, но не слышали друг-друга. Через Волгу нельзя было переправиться, она горела из-за разлившейся нефти. Единственный корабль, который сейчас считается экспонатом, «Гаситель», переправлял на другой берег раненых бойцов. А мы не могли эвакуироваться. Продуктов не было. Мама приносила горелое зерно и сою. Этим и питались.

Зоя Ивановна с мужем. С ним она прожила 66 лет Источник: Дмитрий Доценков / V1.RU

«Люди погибали на месте, и они хотят, чтобы свидетели остались?»

Когда война закончилась, Зоя Ивановна познакомилась с мужем. Вместе они прожили 66 лет. Зоя Ивановна успела много где поработать: на элеваторе, уборщицей, бухгалтером. Но когда она родила детей, стала домохозяйкой.

— После войны тоже было тяжело. Денег не было, жилья не было. Жили в подвале. Такой маленький домик, что, когда человек идет, в окне только ноги было его видно. Одна комната, в ней было всё: и плита, и кровать, и шкаф. Бывало, что и есть было нечего, — говорит Зоя Ивановна. — Муж работал токарем на заводе. Я трудилась на элеваторе, носила зерно в лабораторию на анализы. Но пришли люди с образованием и заняли наши места. Потом работала бухгалтером, потому что до войны меня обучили этому. Приходилось работать и уборщицей. Но когда родился второй ребенок, муж сказал, чтобы я с детьми сидела дома, воспитывала их.

На съемной квартире Зои Ивановны есть почти все удобства. Но все они чужие для неё Источник: Дмитрий Доценков / V1.RU

Как вспоминает Зоя Ивановна, большую часть жизни она прожила на съемных квартирах. Всё это время женщина пыталась добиться статуса жителя осажденного Сталинграда и получения собственного жилья. Однако сделать это было практически невозможно: ни документов, ни свидетелей у нее не было.

— Начала обращаться во все организации, где я работала, чтобы получить документы. В архивах меня не было. Говорят, что нужно искать свидетелей. Такая стихия прошла. Люди на месте погибали. А они хотят, чтобы были еще какие-то свидетели, которые бы подтвердили, что я действительно жила и работала здесь. Потом я уже отказалась от этого оформления. Устала морально, — говорит бабушка. — Так и прошла вся жизнь. Своей собственности у меня никогда не было.

За съемную квартиру Зоя Ивановна отдает почти всю свою пенсию Источник: Дмитрий Доценков / V1.RU

Захотела жить отдельно от внуков в 100 лет

Последние несколько лет Зоя Ивановна прожила на квартире у внука. Всё было хорошо. За бабушкой ухаживали, заботились, кормили, купали ее. Но в один момент бабушка сказала, что устала ничего не делать. Ей захотелось самостоятельности.

— Во-первых, на кухне две хозяйки, это сложно. Сноха готовила вкусно, но диетическую еду, а я люблю жирную. За меня всё делали: стирали, убирали. Берегли, понимаю. Но я просто зачахла, — говорит Зоя Ивановна. — Я привыкла к труду. Всю жизнь работала, суетилась. Сама, сама, сама. Всю себя отдавала работе. После работы тащила сумки с продуктами. Да, у меня были хорошие условия. Но дело не в этом. Не могу я просто на месте сидеть. Когда человек всю жизнь трудится, а потом резко перестает — это смерть. А своего жилья за всю жизнь у меня и не было никогда. И что мне теперь делать? Остается только лечь на могилу мужа.

На фотографиях Зоя Ивановна с мужем Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Зоя Ивановна любит печь пирожки и пироги, готовить супы и борщи, но мечтает это делать в собственном доме, а не на съемной квартире. Отчаявшись, бабушка записала видеообращение президенту Владимиру Путину.

— Когда 100 лет бабушке исполнилось и когда статус присвоили, наткнулись на новость, что жители осажденного Сталинграда могут претендовать на бесплатное жилье. Но везде сплошная бюрократия. Везде с бабушкой приходится ездить. Принимают не с первого раза: то этой бумаги нет, то этой, — говорит внук бабушки Евгений.

Бабушка мечтает о том, чтобы совсем скоро у нее появился свой дом Источник: Дмитрий Доценков / V1.RU

Напомним, еще в апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, которым приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Помимо разных льгот, жители осажденного Сталинграда могут претендовать на бесплатное жилье.

В комитете социальной защиты Волгоградской области на запрос V1.RU ответили, что документы Зои Ивановны на получение жилья в МФЦ приняли 14 декабря. О результатах рассмотрения пока неизвестно.