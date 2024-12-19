Переговоры с США и меры поддержки семей: что ответил Путин на вопросы россиян и журналистов

Президент России Владимир Путин уже два часа подводит итоги года. Начал свое выступление он с экономических вопросов и продолжил темой СВО. Не обошлось без вопросов и о новой ракете «Орешник».
Владимир Путин предложил США провести «технологическую дуэль»: выбрать объект в Киеве, сосредоточить там все силы ПВО и ПРО, а Россия ударит туда «Орешником».
— Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона? — задался вопросом президент.
«Орешник» — гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности. Она несет «гроздь» из нескольких боевых частей (3–6), которые начинены особым взрывчатым веществом. Дальность ее полета существенная — от 1000 километров, а скорость превышает 2,5 км/с.
Напомним, впервые ракету «Орешник» использовали в ответ на удары американскими ATACMS и британскими Storm Shadow вглубь России. Москва не раз предупреждала, что использование западного оружия по российским регионам будет неприемлемо. В результате, ответ со стороны России пришелся на военный объект на Украине. Помимо этого, президент России обновил ядерную доктрину.
— Это не новая доктрина, а изменения, но некоторые ключевые вещи я назову. Мы говорим о некоторых военных опасностях новых, которые могут перерасти в военные угрозы. Также мы говорим о повышении ответственности, неядерных государств, которые могут принимать участие в агрессии против РФ вместе со странами, которые обладают ядерным оружием. И если такие же страны также будут, как и их союзники, создавать угрозы нашему суверенитету, существованию России, то тогда мы имеем право применить против них наше ядерное оружие, — предупредил Владимир Путин.
Кстати, удар «Орешником» президент ранее сравнивал с применением ядерного оружия. Им и ядерным оружием Россия ударит в ответ на агрессию не только против нашей страны, но и Белоруссии.
После этого президент перешел на обостренную ситуацию в Сирии, где боевики устроили госпереворот, из-за которого действующий президент Башар Асад бежал в Россию. В стране при этом были миротворческие силы России.
— Мы же пришли в Сирию 10 лет для того, чтобы там не был создан террористический анклав, как, скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли, — уверен президент. — И даже те группировки, которые воевали с режимом Асада, они же претерпели внутренние изменения. […] Европейские страны и США хотят наладить с ними отношения. […] Значит они изменились. А это значит, что в известной степени цель достигнута.
Вопрос о Сирии задал главе России американский журналист. После этого он поинтересовался у Владимира Путина, готов ли он к переговорам с новым президентом Штатов Дональдом Трампом и пойдет ли на компромиссы в переговорах об Украине, которые планирует провести республиканец. На все вопросы Владимир Путин ответил утвердительно.
— Политика и есть искусство компромисса. Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и к компромиссам. Просто противная сторона отказалась от переговоров, а мы-то всегда к этому готовы, — утвердил президент.
Но пока со стороны Украины видны только провокации. Самым громким за последнее время стало убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллов. Президент впервые прокомментировал этот теракт, за которым, по утверждениям силовиков, стоит СБУ.
— Это теракт. Убийство особо опасным способом. Киев неоднократно совершал такие преступления. Убивали журналистов, ваших коллег. Мы ни разу не слышали осуждения подобным терактам, — высказал свою позицию президент.
Журналист BBC был уверен, что Россия пойдет на переговоры с Дональдом Трампом лишь тогда, когда президент России будет в ослабленном положении.
— Это вам бы хотелось, чтобы мы ослабли, — парировал Владимир Путин. — Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года. Страна становится по-настоящему суверенной страной, мы уже мало от кого зависим. О темпах развития экономики я уже сказал, мы укрепляем свою боевую способность, мы наращиваем оборонную промышленность, делаем это достаточно уверенно быстрыми темпами, чего не скажешь о наших противниках.
После этого вектор общение перешел на внутреннюю политику. Вопрос коснулся еще одной острой проблемы — демографии. Президент России назвал его ключевым для страны, ведь коэффициент рождаемости сейчас — 1,41%.
— Для того, чтобы обеспечивать воспроизводство, нужно поднять до 2,1%. Когда малочисленное поколение доходит до детородного возраста, оно воспроизводит небольшое потомство. У нас сблизились эти тренды падения рождаемости после ВОВ и распада СССР, — подчеркнул президент.
К этому привело резкое снижение числа женщин детородного возраста (на 30%).
— Девочки нужны, девушки. Целая программа создана, — объяснил президент. — Во-первых, единое пособие для семей с детьми. От беременности женщины до достижения ребенком 18-летия. Во-вторых, уникальное наше изобретение — материнский капитал. Мы сохраняем ипотеку под 6%. Развиваем систему, связанную с детством и материнством. Это очень важные вещи. Хочу обратиться ко всем руководителям субъектов РФ. Потому что это вызов для России. Народонаселение это то, что составляет страну. Мы делаем немало, но очевидно недостаточно.
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