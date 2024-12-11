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Страна и мир «Процесс выживания». Родители — о школьном буллинге и новых методах борьбы с ним

«Процесс выживания». Родители — о школьном буллинге и новых методах борьбы с ним

Поговорили с жителями России о том, нужен ли закон против травли

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2 комментария

Случайные прохожие рассказали, сталкивались ли они с буллингом

Источник:

Депутаты Госдумы взялись за борьбу со школьным буллингом. Виновников хотят блокировать в интернете и отправлять на курсы исправления. А в Совете по правам задумались над тем, чтобы вернуть в школы оценки за поведение.

Наши коллеги из MSK1.RU спросили у случайных прохожих на улицах столицы, сталкивались ли они со школьной травлей, нужен ли закон против буллинга и стоит ли возвращать оценки за поведение.

Источник:

Некоторые рассказали, что в школьном возрасте сами сталкивались с травлей. Другие же переживают уже за своих детей.

— Мы готовились, у меня ребенок — первоклассник. И как бы мы уже начитаны, знаем. Слава богу, на данный момент нет [буллинга], не присутствует у первоклассников, — рассказала Галина.

— Да, я сталкивался с буллингом и в школе, и во дворе. Дело в том, что в то время, когда я был ребенком, это было постоянно. Это был процесс выживания, это был процесс нормальных взаимоотношений, — поделился Александр.

И пока одни думают, что закон действительно нужен, другие опасаются, что депутаты могут переборщить. А кто-то и вовсе считает, что они не смогут помочь.

— Наверное, это неплохо. Я не знаю. Наверное, должны это решать учителя, родители. Я не очень уверена, что депутаты примут какое-то адекватное решение, — сказала Елена.

С оценками за поведение тоже оказалось не все так просто. Одни считают, что она должна влиять на общую оценку, другие — против. Еще один вариант, который предложили москвичи: за хорошее поведение давать ребенку дополнительные возможности.

— Стимулировать ребенка нужно не тем, что ему поставили красным или синим цветом единицу или пятерку, а тем, что он может реализоваться к примеру, в каком-то — ну, я не знаю — новейшем образовании. В том, что он будет переведен, ну, я не знаю, в какой-то там класс, где он сможет получить какие-то допы, — дополнил Александр.

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Комментарии
2
Гость
16 минут
это россия детка 🤕🕯️ это скрепостан
Гость
11 минут
В Австрии с 25 года принят закон,до 17 лет, запрещено пользоваться социальными сетями
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