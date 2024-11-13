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Страна и мир обзор В Севастополе взорвалась машина с военнослужащим. Новости 13 ноября

В Севастополе взорвалась машина с военнослужащим. Новости 13 ноября

Что произошло за сутки

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Военнослужащий скончался на руках у медиков

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 ноября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили 29 беспилотников над Курской, Белгородской, Тверской, Брянской, Пензенской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны. Также три упавших БПЛА обнаружили в лесном массиве поселка в Пензе. По данным губернатора Олега Мельниченко, пострадавших нет.

Еще четыре дрона самолетного типа перехватили над Крымом.

Теракт в Севастополе

В Севастополе взорвалась легковая машина, в которой находился военнослужащий. Как сообщил губернатор Михаил Развозжаев, причиной произошедшего могла стать диверсия. Самодельное взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля.

Погибший, по данным телеграм-канала Baza, — 47-летний капитан 1 ранга Черноморского флота. Ранее он занимал должность начальника штаба бригады ракетных катеров.

Предположительно, погибший — 47-летний Валерий Т.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Также в ФСБ сообщили, что силовики предотвратили теракт в Свердловской области. В Нижнем Тагиле задержали мужчину 1997 года рождения, «функционера запрещенной в России проукраинской террористической организации», который собрался устроить теракт за вознаграждение. Он дал признательные показания.

У задержанного нашли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и телефон с перепиской с украинскими спецслужбами.

IKEA полностью ушла из России

IKEA продала свои последние активы в России, сообщает «Коммерсантъ». Принадлежавшие компании территории в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях перешли бывшему топ-менеджеру холдинга «Объединенные пивоварни». Сообщается, что покупатель действует в интересах бизнесмена Роберта Узилова, который ранее приобрел у Ingka складской комплекс в подмосковном Есипово.

Стоимость купленных участков оценили в 750 миллионов рублей.

Побег военных

В Новосибирской области 10 военнослужащих самовольно покинули военную часть, узнав, что им предстоит возвращение в зону СВО. Среди них немало тех, кто делает это уже не в первый раз.

Сбежавших разыскивают. По данным источника NGS.RU, удалось задержать уже шесть человек.

Что происходило в части перед побегом

Почитайте, что рассказала мама одного из сбежавших контрактников.

Умер Алексей Зимин

Шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин умер на 53-м году жизни. Об этом сообщил журналист Роман Лошманов. В беседе с порталом «Москвич Mag» он уточнил, что Зимина нашли мертвым в отеле в Белграде.

Близкие шеф-повара рассказали телеграм-каналу SHOT, что Алексей ничем не болел и его смерть стала полной неожиданностью.

Зимин родился в городе Дубне в 1971 году. Его знают как бывшего заместителя главного редактора журнала «Афиша», основателя издания «Афиша Еда», главреда журналов «Афиша Мир», GQ и Gourmet. Помимо этого, статьи Зимина публиковались в таких изданиях, как «Коммерсантъ» и «Ведомости».

Кроме того, Алексей Зимин был ведущим кулинарного шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ, а также организатором кулинарного фестиваля «Праздник Еды». Открыл кафе и кулинарную школу Ragout, кафе при «Гоголь-центре», бар Craft и заведение «Дом 12».

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ПО ТЕМЕ
Атаки ВСУ Спецоперация на Украине Севастополь Теракт Взорвалась машина Погиб военнослужащий Побег Воинская часть Шеф-повар Елена Блиновская Суд Букеровская премия Литература ООН
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Комментарии
1
Инженер1
43 минуты
Борьба с жарой - кондиционер.
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