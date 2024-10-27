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Страна и мир обзор «За ужин — 25 тысяч рублей»: туристка честно рассказала о плюсах и минусах отдыха в Дубае

«За ужин — 25 тысяч рублей»: туристка честно рассказала о плюсах и минусах отдыха в Дубае

Ярославна поделилась эмоциями после поездки

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10 комментариев

Ярославна рассказала об отдыхе в Дубае

В мире полно культовых мест, популярных у туристов из разных уголков света. Каждый путешественник стремится увидеть места, запавшие в душу. 24-летняя маркетолог из Ярославля Ксения осуществила месту и побывала в Дубае. Там девушка отпраздновала день рождения.

Ксения — заядлая путешественница. В августе 2024 года она уже делилась впечатлениями от поездки в Европу.

— Путешествие для меня — это возможность задать вопросы миру и увидеть всё своими глазами, а не додумывать, — объяснила ярославна.

Что посмотреть в Дубае

Долететь до Дубая можно прямым рейсом из Москвы. Стоимость билета, по словам Ксении, довольно приемлемая.

— Полет занял 5 часов 30 минут, а билеты обошлись в 40 тысяч рублей (туда-обратно) без багажа, — рассказала Ксения. — Летела на четыре дня, чтобы отметить свой день рождения.

Бурдж Халифа — самое высокое здание в мире

Город удивляет своей застройкой: вот тебе самое высокое — 150-метровое — здание в мире, вот еще одно — поменьше, а вот остров в виде пальмы, который специально создан вдоль побережья.

— За эти дни посетила Дубай Молл — один из самых крупных торговых центров в мире, видела Бурдж-Халифа, но не поднималась наверх, — поделилась Ксения. — Один из дней полностью провели в аквапарке «Aquaventure», прогулялась на Пальме Джумейра — это искусственный остров с элитными домами и дорогими заведениями. И еще успела посетить район Дубай Марина, где всё застроено небоскребами, а в бухте пришвартованы дорогие яхты.

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На улицах города в основном туристы или люди, перебравшихся жить в Дубай из других уголков мира.

— Местных почти не видели. Они очень богатые и не особо часто появляются в общественных местах, — поделилась Ксения. — Также у них очень много привилегий: бесплатное образование в любом вузе мира (государство оплачивает учебу), большие выплаты за рождение ребенка.

Дорого ли отдыхать в Дубае

Хотите круассан с кофе — будьте готовы отдать более 1000 рублей за перекус. А семейный ужин в ресторане может обойтись в 25 тысяч рублей. Ксения рассказала, сколько она со своими друзьями потратила за несколько дней.

— Цены довольно высокие: маленькая буханка хлеба — 60 рублей, литр воды — 70 рублей, нарезанные фрукты — 400 рублей, круассан в пекарне — 650 рублей и кофе — 600 рублей, — рассказала Ксения. — Кстати, на жилье я потратила 0 рублей — поселилась у друзей, которые там живут. Квартира была в 15 минутах от Дубай Молла.

Такой десерт и чай обошлись в три тысячи рублей

Выбор развлечений и заведений в Дубае колоссальный. Ярославна для себя отметила ужин в ресторане европейской кухни и крупнейший аквапарк Дубая.

— День рождения отметили в ресторане «DUO», он довольно дорогой. На четверых потратили 25 тысяч рублей. Взяли три закуски, каждый по основному блюду и по напитку. То есть не наедались, — поделилась Ксения. — Целый день с едой в аквапарке стоил каждому около шести тысяч рублей. Но мне дали право пройти бесплатно в честь дня рождения. А так, без каких-либо скидок, вход стоит 10 тысяч рублей. В аквапарке мне понравилось больше всего.

Поход в ресторан обошелся в 25 тысяч рублей

Передвигаться по городу пришлось на такси. Пешком бродить невозможно, а общественного транспорта почти нет.

— Перемещались по городу на такси. Оно не дешевое. За десятиминутную поездку с нас взяли 400 рублей. Если заказывать эконом, то приедет «Тойота Камри», если бизнес, то «Тесла», — рассказала Ксения. — Пару раз общались с таксистами, и большинство из них приехали из Индии и Пакистана, чтобы зарабатывать деньги. Пробок нет, но поток машин довольно большой, поэтому такси оптимальный вариант для передвижения.

Вокруг Бурдж Халифа есть красивый парк

В интернете набрала популярность сладость — дубайский шоколад. Ксения решила не отставать от тренда и купила его.

Дубайский шоколад — плитка шоколада с необычной начинкой (обжаренное на масле тесто катаифи в виде вермишели, фисташковая и кунжутная паста), которая и сделала его известным. Придумала рецепт основательница дубайской кондитерской Fix Сара Хамуда. Популярность десерту принес Tiktok. В 2021 (по другим данным — в 2023) году блогер Мария Вехера поделилась видео, в котором она ела шоколад. Ролик собрал много миллионов просмотров, после чего всем захотелось попробовать эту сладость.

— Пробовала его, брала в магазине «Жизньмарт» от екатеринбургских основателей. В России он есть, добрались и до Дубая. Шоколад стоил примерно 1400 рублей, — поделилась Ксения. — Лично мне очень понравилось. Он вкусный и с необычной текстурой.

Как много небоскребов

Формы некоторых зданий удивляют

По словам ярославны, Эмираты — идеальное место для шопинга и отдыха на пляже. Но есть и недостаток, который может оттолкнуть некоторых туристов.

— В Дубае круто отдыхать в отеле: хороший сервис, бассейн, пляж. А если надоедает, то можно поехать в Дубай Молл на шопинг, — рассказала Ксения. — Город довольно разрозненный, не составляет единую картину. Туда нужно лететь, чтобы лежать на пляже и тратить деньги. Культурной программы действительно мало, так что ставлю поездке 7/10.

Дубай — идеальное место для пляжного или отельного отдыха

<p>Ксения</p><p>Ксения</p>

«Дубай — Москва Сити посреди пустыни»

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Дубай Дубайский шоколад Отдых Курорт Путешествие
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Комментарии
10
Гость
1 час
Почему только такси? Мы добирались на пляж или в молл на метро! Быстро и дёшево! Ели только в отеле(практически), так как был полупансион, но по мелочам покупали и в магазине" у дома", молоко и тд. Были в 2018. Отдых запомнился! Не пожалели!
Гость
1 час
Правительство Дубая тратит деньги от продажи народной нефти не на милитаризм и содержание дотационых братьев а на благосостояние людей и инфраструктуру страны, результаты видно, для жителей Дубая 25р за ужин это нормально
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