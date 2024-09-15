«Радуются, когда слышат, что ты из России»: ярославна рассказала о поездке в Европу без визы

Ксения часто путешествует по миру Источник: Ксения











Пока некоторые скупали билеты в Сочи и Анапу, другие составляли план поездки в Европу. Ярославна Ксения задумала сгонять к своей подруге в Сербию и заодно попасть на концерт Эда Широна (18+). Изначально в маршруте был только Белград — столица Сербии — но позже добавилось еще несколько точек.

Когда Ксения планировала отпуск, то думала лишь о том, чтобы он был активным и насыщенным на людей, события и места. Подробнее о путешествии она рассказала 76.RU.

Четыре страны за 12 дней

Добраться до Сербии можно прямым рейсом или с пересадками в других странах. Ксения решила выбрать дополнительную страну, чтобы провести в ней какое-то время.

— Прямой рейс довольно дорогой, поэтому решила остаться в Стамбуле подольше, — рассказала Ксения. — Решила провести там два дня: поесть пахлаву, поискать Серкана Болата (популярный персонаж турецкого сериала) и встретиться с подругой, которая живет там.

Маршрут построен. Осталось купить билеты и ждать отпуска. Из возможных вариантов перелета приглянулся самолет в Стамбул через Баку.

— Если вы хотите посетить несколько стран и сэкономить денег, то рейс с длинной пересадкой — очень хороший вариант, — поделилась Ксения. — Именно им я и воспользовалась: взяла билет Москва — Баку — Стамбул с пересадкой 10 часов в Баку, чтобы выйти в город и погулять.

Финальный маршрут выглядел следующим образом: из Москвы в Баку (прогулка по городу семь часов), самолет в Стамбул (на два дня), перелет в Белград (в Сербии ярославна посетила еще города Суботица и Нови Сад), из Белграда на 8-часовой автобус до Сараево (в Боснии и Герцеговине она так же проехалась по региону).

— Суммарно провела в путешествии 12 дней и посетила четыре страны, — сказала Ксения.

Виза не нужна

В сумме ярославна провела в дороге 24 часа. Смотря на количество пересадок, возникает вопрос: сколько же потратила Ксения на дорогу?

— Билет Москва-Стамбул с пересадкой в Баку стоил 20 тысяч рублей. Из Стамбула в Белград перелет стоил 18 тысяч рублей. В Сербии из столицы до Суботицы добралась на поезде за 850 рублей и оттуда уже в Нови Сад на автобусе за 850 рублей. В Сараево из Белграда на автобусе доехала за 2400, — рассказала Ксения. — В Москву вернулась с пересадкой в Стамбуле за 50 тысяч рублей.

Во всех странах, в которых побывала Ксения, не нужна виза.

— Это послужило еще одной мотивацией для посещения именно этих стран, — сказала ярославна.

Во время пересадок посетила две страны

Баку

Из-за пересадки в Баку появилось свободное время, чтобы прогуляться по столице Азербайджана.

— Я посмотрела старый город, всё было очень чисто и вокруг посажено много зелени. Народ дружелюбный, многие знают русский, — поделилась Ксения. — Рекомендую к посещению музей ковра и подъем на фуникулере, откуда виден весь Баку.

В Баку Ксения ждала свой самолет в Стамбул Источник: Ксения











Особенно в Азербайджане запомнилась вкусная еда, которая была на каждом углу.

— Там очень вкусно! Бакинская пахлава никого не оставит равнодушным, а после плова и долмы вы точно не уйдете голодным. Поход в ресторан обошелся в 2500 рублей, — рассказала Ксения. — Местные постоянно хотели чем-то угостить меня.

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Стамбул

Вторым пунктом маршрута стал турецкий город Стамбул. Здесь Ксения провела два дня. Проживала в хостеле, отдала 6000 рублей за две ночи.

— Эта страна с невероятно красочной культурой, вкусной едой и глубокой историей. Я прошлась по старым улицам Стамбула, увидела все основные достопримечательности: Мечеть Айя София, дворец Топкопы, башня Галата, залив Босфор, Египетский базар, рассказала ярославна. — В кафе попробовала жареные каштаны, чизкейк Сан Себастьян и объелась пахлавы. Так же успела прокатиться на пароме в другую часть города.

В Стамбуле Ксения провела два дня Источник: Ксения











В Стамбуле довольно дорого и к этому нужно быть готовым.

— Чизкейк и чай с видом на залив Босфор выйдет в 1500 рублей. Турецкий завтрак — 2000 рублей. На базаре 1 килограмм лукума стоит 3000 рублей, а пахлава 1200 рублей за кило, — поделилась Ксения.

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В Сербии любят русских

Белград

Прилетев в Белград, Ксения удивилась, как сербы любят русских.

— Добродошли! (Добро пожаловать). Белград — город, где русскую речь я слышала чаще сербской. Все дружелюбные и очень радуются, когда слышат, что ты из России, — рассказала Ксения. — Я стояла на остановке и со мной заговорил мужчина. Начал он на сербском, но когда я ему ответила на русском, он подстроился под меня. Разобрала где-то половину, что он говорил. В целом вы сможете там выжить и со словарным запасом из «хвала» и «добро».

Белград был главной целью поездки Источник: Ксения











В Белграде довольно много русских кафе и ресторанов, что стало облегчением для ярославны.

— В заведениях мы поели плескавицу (сербская котлета), шопский салат (сыр, лук, помидоры, огурцы), — рассказала Ксения. — Поесть в столичном кафе обойдется в 2000 рублей (салат, напиток и десерт), завтрак с тостами и чаем стоит 1500 рублей. В регионах дешевле: комплексный обед (три вида мяса, рис, картошка, суп и кола) обойдется в 700 рублей.

Одной из целей поездки в Сербию стал концерт популярного музыканта.

— Концерт Эда Ширана оставил только положительные эмоции. Билет обошелся мне в 8000 рублей, — рассказала Ксения. — Еще в Белграде я посетила храм святого Саввы, увидела Белградскую крепость, сходила в национальный музей и музей Югославии. Я удивилась, когда узнала, что здесь работает такси от Яндекса и его можно оплатить картой МИР.

Ксения подметила забавный факт про общественный транспорт Сербии.

— Оплата билета проходит через СМС: отправляешь сообщение, с телефона уходят деньги на оплату. Стоит около 50 рублей, — поделилась ярославна. — Но если местной симки и наличных нет, то приходится ехать «зайцем» или идти пешком.

Суботица и Нови Сад

Помимо Белграда, Ксения посетила и другие города в Сербии.

— Суботица — маленький городок на границе с Венгрией. Из-за территориального расположения совмещает в себе несколько культур и языков. На улицах можно услышать венгерский, сербский, хорватский и другие языки, — рассказала Ксения. — Мы посетили городскую ратушу, с башни которой виден не только весь город, но и другие страны.

После Суботицы ярославна отправилась в Нови Сад.

— Из-за 40-градусной жары мы смогли посетить не так много. Добрались до главной площади, где увидели собор Девы Марии, — поделилась Ксения. — Также дошли до магазина H&M с лестницами из начала XX века.

Босния и Герцеговина поразила

Спустя восемь часов дороги на автобусе из Белграда Ксения добралась до столицы Боснии и Герцеговины.

— Не ожидала многого от страны, но она меня поразила! — рассказала Ксения. — Дружелюбные люди, смесь культур и религий, очень вкусная еда, великолепные горные виды и водопады. Такой мне запомнилась Босния и Герцеговина.

Босния и Герцеговина стала конечной страной в путешествии Источник: Ксения











Ксения также поделилась местами, которые ей удалось посетить.

— В Сараево сходила в музей геноцида 1992–1995 года, в Олимпийский музей 1984 года, а также поднялась на фуникулере на бобслейную трассу Зимней Олимпиады 1984 года, где от видов захватывает дух, — рассказала Ксения. — А еще побывала на месте убийства Франца Фердинанда, после этого события началась Первая мировая война.

А что по ценам в столице Боснии и Герцеговины?

— Отель в Сараево на три ночи обошелся в 11 тысяч рублей. Огромный завтрак в столичном кафе можно заказать за 1000 рублей. Пообедать в столовой традиционными блюдами стоит 350 рублей. А ужин в ресторане на одного человека выйдет в 1500 рублей, — рассказала Ксения.

Помимо столицы ярославна успела съездить в пригород.

— Экскурсия в город Монстар обошлась в 7000 рублей. Меня забрали из отеля и увезли в другой конец страны и вернули обратно. В этом городе протекает самая холодная река и проводят прыжки с моста высотой 23 метра, — рассказала Ксения. — Также посетила город Кониц. Съездила к водопаду Кравица на границе с Хорватией и побывала в старом исламском монастыре в скалах.

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Впечатлившись своим путешествием, Ксения дала совет тем, кто сомневается, стоит ли куда-то сейчас ездить.

— Путешествуйте, оно того стоит! Мир большой, интересный и красивый, — сказала ярославна.