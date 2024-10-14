В Красноярске осудили пенсионерку, которая заказала убийство своей подруги. Новости 14 октября

Женщину приговорили к 15 годам тюрьмы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 октября.

Заказное убийство в Красноярске

В Красноярске осудили 64-летнюю пенсионерку, которая заказала убийство своей 67-летней подруги. Женщину приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Преступление произошло в марте 2023 года. Пропавшая жительница Красноярска Наталья Кузьмина была найдена мертвой спустя две недели поисков. Ее тело обнаружили в Иркутской области. Тогда же был задержан 44-летний мужчина. По версии следователей, он втерся в доверие женщины, неоднократно бывал у нее дома и помогал с домашними делами. В один из дней мужчина напал на Наталью, ударил ее металлическим предметом и спрятал тело.

После произошедшего мужчина проник в квартиру убитой, украл ее деньги и автомобиль на общую сумму более 6 миллионов рублей.

В ходе следствия стало известно, что к убийству причастна подруга погибшей. Женщина задолжала Кузьминой более 200 тысяч рублей. Чтобы не возвращать деньги, она организовала разбойное нападение и убийство. Исполнителем стал ее 44-летний знакомый. За совершение преступления женщина пообещала простить ему долг в 600 тысяч рублей.

Убийцу приговорили к 13 годам лишения свободы.

Пропали антибиотики

Из трети регионов России пропал препарат с действующим веществом рокситромицином, пишут «Известия». Также в аптеках заметили нехватку лекарств с азитромицином, кларитромицином и эритромицином. Все они относятся к антибактериальным препаратам, которые чаще всего назначают врачи для лечения ангины и пневмонии, а также инфекций мочеполовой системы, кожи и мягких тканей.

Проблемы наблюдаются в Дагестане, Крыму, Чечне, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Третье покушение на Трампа

У места проведения предвыборного митинга Дональда Трампа в Калифорнии задержали мужчину с дробовиком и заряженным пистолетом. Он пытался попасть на выступление по поддельному пропуску. Шериф округа Риверсайд заявил, что, возможно, это было предотвращение третьей попытки покушения на политика.

При этом, передает New York Post со ссылкой на источники, ФБР не считает, что это было попыткой покушения. Сам мужчина отверг обвинения в свой адрес, заявив, что шокирован подобным предположением, пишет издание SCNG.

Новые законы

Владимир Путин подписал закон о лишении прав водителей за использование устройств, с помощью которых можно скрыть или видоизменить госномер автомобиля.

Ранее за подобные нарушения водителей могли оштрафовать на 5 тысяч рублей или лишить прав на срок от одного до трех месяцев. Теперь прав будут лишать на срок от года до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют и уничтожат.

Вместе с тем ужесточается ответственность за повторную езду без номеров. За это также будут лишать прав на срок от года до полутора лет.

Законы вступают в силу с 14 октября.

Также принят законопроект о том, что президент может продлить срок работы председателя Следственного комитета России после достижения им 70 лет.

Индексация зарплат

В Минфине подтвердили планы индексации зарплат бюджетникам. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

— Указ президента говорит об отдельных категориях работников бюджетной сферы — врачи, учителя, медработники и так далее. Все эти категории указные, по ним предусмотрена индексация заработной платы с учетом роста заработной платы в среднем, точнее — дохода по экономике субъекта Российской Федерации. Деньги на выполнение указа президента по бюджетникам есть, — передает слова Силуанова ТАСС.