Когда начнутся осенние каникулы у школьников? Календарь учебных и выходных дней

Когда будут осенние каникулы в школе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вот уже больше месяца прошло, как школьники сели за парты. Больше, чем выходных, они ждут лишь праздников и каникул. До Нового года еще далеко, а вот отдохнуть удастся довольно скоро. Когда начинаются осенние каникулы и сколько они продляться — в материале.

Министерство просвещения перед началом учебного года составляет его план. По нему школьный год длится 35 недель. Однако учебные заведения вправе менять продолжительность в пределах 34–37 учебных недель. Аналогично у них есть возможность сдвигать даты начала и конца каникул. Поэтому точное расписание лучше уточнять в своей школе, мы же публикуем рекомендованные даты, которых обычно все и придерживаются.

Ближайший «школьный отпуск» начнется 26 октября. Отдохнуть удастся до 4 ноября. Таким образом, осенние каникулы в 2024 году будут длиться 10 дней, а вернуться за парту придется 5 ноября. Но только тем, кто учится по четвертям.

Школьники будут отдыхать в праздничные дни Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Те, у кого учебный год состоит из триместров, уже сейчас отдыхают. У них первые осенние каникулы в 2024 году начались 7 октября, а закончатся 13-го числа. Но буквально через месяц учеников снова ждет отдых — с 18 по 24 ноября.

Школа может самостоятельно менять даты каникул Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Также все школьники будут отдыхать в дни официальных праздников. Ближайший — 4 ноября. Он выпадает на понедельник, продляя каникулы на один день для тех, кто учится по четвертям. После этого все будут отдыхать уже на Новый год.