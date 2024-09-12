«Кидаемся горбушей друг в друга»: зачем переезжать на Сахалин и почему там космические цены на яйца и чтут Чехова и Дух моря

Сергей переехал на Сахалин в 2019 году Источник: Сергей Бондаренко











Сергею Бондаренко 53 года. В 2019 году он круто поменял жизнь и переехал из Новосибирска на Сахалин. Это был эксперимент над собой. Сергей большую часть жизни работал тележурналистом, и на новом месте вновь устроился на телеканал. Специфика профессии позволила ему изучать географию острова, обычаи жителей и особую культуру, сформированную коренным народом — нивхами, а также японцами и русскими. NGS.RU поговорил с Сергеем о природе, ценах и климате острова.

Первое впечатление — шок!

Сергей говорит: «У рожденного в степях Казахстана в крови остается страсть к кочевому образу жизни». Прожив в Новосибирске около 15 лет, он подался на Восток. Сахалин — таинственный и загадочный остров на краю света. И в мощных океанских волнах, и древних лесах есть доля мистицизма. Берега полуострова суровые, скалы и бухты хранят в себе тайны прошлого и обещания будущего. Более полумиллиона человек в диком, но чарующем ландшафте нашли свой дом.

Чехов жил на Сахалине и написал о нем книгу, с тех пор на острове культ писателя Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

— Первые впечатления были шоковые. Когда переезжаешь из полуторамиллионного города в город с населением 200 тысяч человек, первый вопрос — «где люди?». Второй вопрос — «где дома?». И третий вопрос — «почему так дорого все?». Но ко всему привыкаешь за пять лет. Правда, не скажу, что я «просохалинился», используя выражение классика Антона Павловича Чехова, которого здесь, кстати, очень любят и почитают, — рассказывает Сергей.

На Сахалине настоящий культ Чехова. Начиная от названий горных пиков, заканчивая Литературно-художественным музеем книги «Остров Сахалин». В свое время русский классик приезжал сюда в экспедицию и занимался переписью населения. На тот момент здесь в основном жили каторжники. Итогом поездки стала книга «Остров Сахалин».

Кто такие нивхи?

Что касается инфраструктуры, то в первую очередь она формировалась исходя из сейсмической активности региона. Дома здесь по большей части пятиэтажные хрущевки. Но уже появляются и высотки. Сергей, к примеру, живет в 14-этажном доме.

Многие жители континента считают Сахалин территорией влияния Японии. Но, вопреки ожиданиям, высокие технологии здесь развиты не больше, чем в остальной России. А «японский след» как таковой не очевиден.

— Японцы несколько десятилетий до середины прошлого века владели южной частью острова. Но при этом осталось не так много следов их присутствия здесь. Есть несколько зданий. В частности Краеведческий музей — достаточно симпатичная постройка. Это чисто японское здание. Еще пара-тройка домов и, может быть, какие-то развалины за пределами города. Тут скорее больше корейского, чем японского присутствия. В свое время японцы насильно привозили сюда в качестве рабочей силы корейцев. И те поколениями тут жили. Многие уехали на историческую родину, но молодые остались и уже обрусели, — рассказывает Сергей.

Нивхи — малая народность коренных жителей Сахалина Источник: Сергей Бондаренко











Коренная народность острова Сахалин — нивхи. Их определяют аббревиатурой КМНС — коренные малочисленные народы Севера. Нивхи до сих пор живут на острове, но их меньшинство. При этом они сохраняют обычаи и культуру. Различные творческие объединения популяризируют фольклор, а несколько лет назад был даже издан букварь для школьников на нивхском языке. Еще одна народность, которая проживала на территории острова, айны, были полностью уничтожены японцами. О них можно узнать только из музейных экспозиций, где представлены их элементы одежды и быта.

— Здесь время от времени проходят различные праздники. Например — кормление Духа моря. На берегу собираются представители коренного народа и совершают определенные обряды, приносят символические жертвы, просят у Духа благосклонности, — отмечает Сергей.

Коренное население приносит жертвы Духу моря Источник: Сергей Бондаренко











Машины-монстры

Что касается дорожной инфраструктуры, то здесь весь асфальт сосредоточен в областном центре. За пределами города дороги не имеют твердого покрытия. Именно этим обусловлен формат автопарка острова. В большей степени — это внедорожники, разумеется японские. «Мерседес» скорее диковинка.

Машины «прокачаны» до уровня сверхпроходимости Источник: Сергей Бондаренко











Исходя из условий и ландшафта сахалинцы «прокачивают» свои автомобили, повышая уровень проходимости.

— Это такие изрядно «поддомкраченные» внедорожники с воздухозаборником, выведенным кверху. Некоторые прямо монстрообразные, но, с другой стороны, на них можно проехать везде, а тут много водных преград. В связи с этим люди стараются как-то модернизировать машины. Я даже видел обычную «Волгу», которую поставили на колесную базу от внедорожника, — делится впечатлениями журналист.

Сахалинцы даже из «Волги» могут сделать внедорожник Источник: Сергей Бондаренко











По словам Сергея, Южно-Сахалинск радует компактностью. Практически всё в шаговой доступности. Например, на работу журналист ходит пешком и за пять лет ни разу не ездил на автобусе. Иногда пользовался такси, которое здесь достаточно бюджетное.

Икра — ложками?

Еще одно впечатление Сергея, которое поразило его в первые дни жизни на острове, — это обилие собак. Небольшой диссонанс, по его мнению, если учесть тот факт, что Сахалин считается рыбным краем.

Икра здесь такой же деликатес, как и на континенте Источник: Сергей Бондаренко











При обилии морепродуктов, вопреки стереотипам, ни красная рыба, ни икра не считаются здесь бюджетным продуктом. Цены внушительные, и все эти продукты остаются деликатесами. Об этом Сергей говорит с юмором.

— Ну конечно же, Сахалин — это икра килограммами каждый день, смотреть на нее не можем. Кидаемся горбушей друг в друга, соревнования на меткость у нас тут проводят, «попади в друга хвостом» называется. Всё это, конечно, шутка. Когда я ехал сюда, не зная, что здесь на самом деле происходит, думал, как и многие, что тут рыбный край, значит все объедаются морепродуктами. Но это не так. Единственное, они тут свежие. Но что касается цен, то совершенно парадоксальным образом рыба тут может стоить даже дороже, чем на материке, — развеивает миф журналист.

Молочные продукты на Сахалине дороже, чем в крупных российских городах Источник: Сергей Бондаренко











Продуктовая корзина стандартная. Но значительно отличаются цены. Особенно дорогие на Сахалине молочные продукты, фрукты и овощи, а также соки. Их стоимость выше примерно в два раза.

Яйца тоже дорогое удовольствие Источник: Сергей Бондаренко











— Те же яйца. Здесь время от времени случаются яично-куриные кризисы. Тут есть местная птицефабрика, но она периодически ловит какую-нибудь заразу в виде птичьего гриппа и поэтому закрывается. Приходится завозить яйца и птицу с материка, и тогда и цены взлетают. «Кольцовское яйцо» очень приятно встретить на прилавках, но, конечно, подороже, потому что транспортное плечо все-таки достаточно большое, — описывает ситуацию Сергей.

Джентльменский набор для туристов

Кстати, на Сахалине популярны гастротуры для гостей острова. Это развлечение, которое включает в себя не просто выезд на природу, но и дегустацию экзотических яств, например устриц и ламинарии — морской капусты. Устрицы водятся в нескольких акваториях, озерах и лагунах.

Устрицы — угощение для туристов Источник: Сергей Бондаренко











— Можно поймать и тут же выпить устрицу, что, конечно, экзотика для многих россиян. Кто-то, может быть, на это подсаживается, но если про себя говорить, то… Ну, попробовал, галочку поставил, и на этом всё, — делится о впечатлениях о деликатесе Сергей.

Маяк Анива — визитная карточка Сахалина Источник: Сергей Бондаренко











В целом для туристов есть определенный джентльменский набор, места, «обязательные» для посещения. В первую очередь это старинный маяк Анива, который построили японцы еще в 1939 году. Сегодня Анива — визитная карточка острова. Чтобы добраться к нему, нужно несколько часов ехать по бездорожью на побережье, а потом еще несколько часов плыть по морским волнам. Высота маяка около 40 метров. Сегодня из-за износа конструкции забираться на него запрещено. С его смотровых площадок открываются впечатляющие виды на скальный морской пейзаж. Для того чтобы сохранить возможность любоваться красотами с высоты маяка, разработана программа реставрации. Но когда она будет воплощена в жизнь, пока неизвестно. Еще одна достопримечательность — Курильские острова.

Природа Сахалина — уникальный симбиоз флоры, фауны, скал, горячих источников и моря Источник: Сергей Бондаренко











— Курилы — это еще более проблемное с точки зрения транспортной доступности место. Ну и дороговато. Но там очень красиво, есть вулканы и горячие источники. Все, кто там побывал, в абсолютном восторге. Однако там есть проблема с погодой. Аэропорты пока не очень приспособлены для таких быстро меняющихся погодных условий, и можно там просто застрять. Бывает, люди там неделю сидят и ждут у моря погоды в буквальном смысле слова, — рассказывает Сергей.

Зимой Сахалин привлекает любителей горных лыж. Сюда приезжают не только со всего Дальнего Востока, но и из Москвы. Горнолыжный курорт расположен прямо в центре Южно-Сахалинска. При спуске лыжник буквально съезжает с горы в город.

Зима на Сахалине особенно снежная. Первая зима для Сергея стала испытанием. Двухметровые сугробы, занесенные по самую крышу автомобили и выезд с работы на спецтранспорте МЧС — это стандартная ситуация во время снегопада. Летом обильные дожди тоже могут парализовать город. Непогоду вызывают циклоны.

— Тут сезоны сдвинуты примерно на месяц. Затяжное лето, очень холодный июнь, потому что льды с северных широт откалываются, приходят к острову и образуют «морозилку». Но зато замечательная осень, в ноябре еще тепло, — описывает местный климат собеседник.

Какие там зарплаты?

Сахалин занимает достаточно высокие позиции в рейтингах регионов по уровню зарплаты. Например, в 2024 году Южно-Сахалинск лидировал в этом плане в добывающей отрасли. Также высокие зарплаты в отраслях «Административная деятельность» и «Рыболовство, сельское и лесное хозяйство». Но всё же не везде. Местные жители к официальной статистике относятся скептически.

В Южно-Сахалинске подавляющее большинство домов — пятиэтажные Источник: Сергей Бондаренко











— Те, кто связан с нефтяной промышленностью, IT, финансисты — это одно. Но есть и другие отрасли, где зарплаты 40–45 тысяч. Учитывая местные цены, это не очень хорошо. Был в свое время большой отток специалистов, особенно молодых. Все старались уехать на материк. Не хватает специалистов по базовым направлениям, и постоянно как-то стараются их сюда заманить. Это медики и педагоги в первую очередь. Им предлагают различные бонусы. Плюс стараются, чтобы молодежь не уезжала. Набрал темп развития местный университет, строится огромный кампус по президентской программе. Собираются скоро открыть филиал медицинского вуза, — рассказывает Сергей.

Еще на Сахалине достаточно высокая аренда жилья. Среднестатистическая квартира обойдется в 30–40 тысяч в месяц.

Душевный магнит

Сахалин манит всех, кто побывал там хоть раз Источник: Сергей Бондаренко











Но в общем, несмотря на суровые природные условия, высокие цены, дорогое жилье и прочие не самые привлекательные условия, сахалинцы, по словам Сергея, народ добродушный и открытый. У людей нет северной угрюмости — «наследия каторжников», когда-то населявших остров. Сергей называет Сахалин душевным магнитом. Этот регион привораживает и жителей, и туристов. Манит природой, особой энергетикой, атмосферой севера и близости разных стихий.

— Это интересный остров. Можно всю жизнь здесь прожить и не иметь права говорить: «Я знаю Сахалин». Тут столько разных уголков и непредсказуемая природа. Временами здесь непросто, но интересно, — считает Сергей.