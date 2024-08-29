В России объединили видеоконтент трех соцсетей

VK запустила единое хранилище видео на основе собственной разработки one-cloud. В облаке объединили контент VK Видео, Дзен и ОК.Видео. Его совокупный объем превысил 1,5 эксабайта, то есть более 1,5 миллиарда гигабайт. Как сообщили в пресс-службе VK, это делает видеобиблиотеку крупнейшей в России.

В компании также пояснили, что разработка повышает сохранность контента. При возможном выходе из строя отдельных хранилищ в дата-центрах данные автоматически восстанавливаются и копируются на новые носители.

— Мы создаем и внедряем новые технологии хранения и доставки видеоконтента, чтобы и пользователям, и авторам было удобно взаимодействовать с любой из платформ VK. Благодаря единому хранилищу удалось минимизировать дублирование контента: если пользователи повторно загружают одно и то же видео на одну из платформ, то хранилище автоматически удаляет дубли. Также мы сможем лучше обучать наши рекомендательные системы, помогая авторам повышать охваты, а пользователям находить релевантный и интересный контент, — рассказал CTO ВКонтакте и VK Видео Сергей Ляджин.