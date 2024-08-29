Снова в школу! В Госдуме предложили сделать 1 Сентября выходным для родителей

В России День знаний могут сделать выходным днем Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











День знаний должен стать выходным днем для работающих родителей, чьи дети пойдут 1 сентября в первый, второй или третий класс. С таким предложением выступили депутаты Госдумы.

— «Справедливая Россия — За правду» предлагает давать родителям школьников по всей стране выходной день 1 сентября. С сохранением заработной платы. Фракция внесла законопроект с такой инициативой в Госдуму, — сообщили Городским порталам в партии.

Законопроект предполагает, что родителям школьников, которые идут в первый, второй или третий класс, нововведение даст право не идти на работу в День знаний. Оно будет закреплено и в Трудовом кодексе РФ. По закону для родителей это будет дополнительный день оплачиваемого отпуска.

— 1 Сентября — один из главных дней для каждого родителя. Буквально семейный праздник. Особенно для тех, кто отправляет ребенка первый раз в первый класс. Детям важно быть рядом с родителями на линейке. И дополнительный выходной, который мы предлагаем, даст возможность семьям провести праздник знаний вместе, — объяснил депутат Госдумы от этой партии Дмитрий Гусев Городским порталам. Его поддержали и другие депутаты: Сергей Миронов (председатель СРЗП) и Яна Лантратова.

В этом году День знаний будет отмечаться в понедельник, 2 сентября, поскольку 1 сентября приходится на воскресенье. Но это не единственное изменение в этом учебном году. Так, в школьной программе появится обязательный предмет — семьеведение, а старшеклассников на уроках ОБЖ обучат начальной военной подготовке. Все изменения, а также календарь каникул мы собрали в одном месте.