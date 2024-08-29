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Страна и мир Снова в школу! В Госдуме предложили сделать 1 Сентября выходным для родителей

Снова в школу! В Госдуме предложили сделать 1 Сентября выходным для родителей

Оплачиваемый отгул могут дать работающим родителям школьников с 1-го по 3-й классы

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2 комментария

В России День знаний могут сделать выходным днем

День знаний должен стать выходным днем для работающих родителей, чьи дети пойдут 1 сентября в первый, второй или третий класс. С таким предложением выступили депутаты Госдумы.

— «Справедливая Россия — За правду» предлагает давать родителям школьников по всей стране выходной день 1 сентября. С сохранением заработной платы. Фракция внесла законопроект с такой инициативой в Госдуму, — сообщили Городским порталам в партии.

Законопроект предполагает, что родителям школьников, которые идут в первый, второй или третий класс, нововведение даст право не идти на работу в День знаний. Оно будет закреплено и в Трудовом кодексе РФ. По закону для родителей это будет дополнительный день оплачиваемого отпуска.

— 1 Сентября — один из главных дней для каждого родителя. Буквально семейный праздник. Особенно для тех, кто отправляет ребенка первый раз в первый класс. Детям важно быть рядом с родителями на линейке. И дополнительный выходной, который мы предлагаем, даст возможность семьям провести праздник знаний вместе, — объяснил депутат Госдумы от этой партии Дмитрий Гусев Городским порталам. Его поддержали и другие депутаты: Сергей Миронов (председатель СРЗП) и Яна Лантратова.

В этом году День знаний будет отмечаться в понедельник, 2 сентября, поскольку 1 сентября приходится на воскресенье. Но это не единственное изменение в этом учебном году. Так, в школьной программе появится обязательный предмет — семьеведение, а старшеклассников на уроках ОБЖ обучат начальной военной подготовке. Все изменения, а также календарь каникул мы собрали в одном месте.

Как вам такое предложение?

Супер! Важно проводить ребенка в первый класс.
С работы и так отпускают на линейку, зачем выходной?
Родители отдыхают, а остальные пусть поработают? Несправедливо.
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Комментарии
2
Гость
29 августа 2024, 12:59
Как счастливо мы живем, в самой лучшей стране мира. У нас будет очередной выходной раз в год, не у всех, конечно, и только 3 года, но какое же счастье от этого. Главное чтоб не забыли наши любимые депутаты об этом как о запрете чайных пакетиков.
Гость
29 августа 2024, 13:05
За рождаемость ! Рожайте детей и вам будет дополнительный выходной в сентябре!
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