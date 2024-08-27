ТНТ снимет сериал о приключениях Байдена в России: новости 27 августа

Главную роль сыграет Дмитрий Дюжев Источник: ТНТ











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 августа.

Ход СВО

За ночь средства ПВО уничтожили пять беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. Пять жителей последней пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Всего за сутки по Белгородской области выпустили 23 БПЛА и более 70 боеприпасов. Власти ограничили въезд в село Вязовое Краснояружского района — из-за сложной оперативной обстановки. По данным главы региона, ВСУ пытаются прорваться через границу Белгородской области, ситуация сложная, но контролируемая.

Россияне смогут получить бесплатные земельные участки в Крыму при заключении контракта о прохождении службы в зоне СВО. Место регистрации не учитывается, сообщили на сайте правительства региона.

Ситуация на Курской АЭС

Глава МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС. Он заявил, что приезд связан с опасностью ядерного инцидента.

Как сообщил Гросси, электростанция работает в режиме, очень близком к нормальному. При этом он отметил, что увидел следы ударов дронов на Курской АЭС.

Сравнивать возможную ситуацию в Курской области с Чернобылем преждевременно, подчеркнул глава МАГАТЭ. На следующей неделе он посетит Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Дело Павла Дурова

После задержания основателя Telegram Павла Дурова популярность мессенджера возросла в ряде стран, в числе которых Франция и США, сообщает портал TechCrunch.

Срок содержания бизнесмена под стражей по-прежнему составляет 96 часов, рассказали ТАСС в прокуратуре Парижа. После допроса следователи отпустили телохранителя и помощницу Дурова.

В Кремле сделали несколько заявлений об аресте предпринимателя. Среди них:

дело Дурова можно рассматривать как политическое, если Франция не представит серьезных доказательств его вины;

Россия готова оказать правовую помощь бизнесмену, но ситуацию осложняет то, что у Дурова есть гражданство Франции;

власти Франции задержали Дурова по чьему-то совету, рассчитывая получить доступ к кодам шифрования;

нота РФ по доступу к Дурову находится на рассмотрении.

Потоп в Сочи

По Сочи ударил циклон. Спасатели объявили штормовое предупреждение, залповые ливни топят дворы и улицы.

Вместо дорог в Сочи бурлящие потоки воды Источник: Типичный Сочи / T.me

Из-за непогоды больница № 3 в Сочи превратилась в настоящий аквапарк. Здание затопило, пациентов экстренно подняли на верхние этажи, сообщает телеграм-канал Baza. Пострадавших нет.

Из-за сильных ливней уходят под воду даже здания Источник: Baza / T.me

Спасатели и медики эвакуировали около 60 пациентов Источник: Baza / T.me

Также вода перекрыла федеральные трассы, залила частный сектор и многоквартирные дома.

Сериал про Байдена

Продюсеры ТНТ решили снять сериал про приключения американского президента в России. Роль Джо Байдена исполнит актер Дмитрий Дюжев.

По сюжету Байден инкогнито отправится в Россию, чтобы разобраться, почему санкции Запада не смогли навредить стране. Во время своего визита политик потеряет документы, но встретит нового друга — русского патриота, который приютит его в своей хрущевке, поможет устроиться преподавателем английского, а также даст возможность накопить на билеты в Америку.

Сериал получил название «Гудбай» Источник: ТНТ











Правда, агенты ЦРУ в этот момент не дремлют — они увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча.