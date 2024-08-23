НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 753мм 64%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61
Бунт в волгоградской колонии
Сколько бункеров в Ярославле
Вырастила овощи-гиганты
Дефицит квартир в аренду
Афиша «Пира на Волге»
Попали в плен
Заразный вирус
Изменят маршруты транспорта
Лучшая школа Ярославля
Выплаты за последствия от БПЛА
Страна и мир «Черная Рапунцель»: история женщины, которая отрастила волосы длиной больше 30 метров

«Черная Рапунцель»: история женщины, которая отрастила волосы длиной больше 30 метров

Как Аша Мандела ухаживает за своими дредами и почему отказывается подстригаться

179
1 комментарий

Американку Ашу Манделу называют «черная Рапунцель». Всё потому, что у нее самые длинные натуральные волосы на земле. В 2009 году Аша попала в Книгу рекордов Гиннесса, а в 2022-м побила свой же рекорд. Сейчас самая длинная прядь ее волос больше 30 метров.

Свою шевелюру 61-летняя Аша называет «королевской короной из локонов». Она не стриглась больше 40 лет и советует тем, кто хочет отрастить пусть и не 30-метровые локоны, проявлять к своим волосам как можно больше любви и, конечно, содержать их в чистоте. Сама Аша тщательно промывает волосы раз в неделю, на одну такую процедуру уходит аж шесть бутылок шампуня, а сушка занимает два дня.

— Заботу о волосах можно сравнить с заботой о растении, — говорит Аша. — Если цветок не поливать и не подкармливать удобрением, он не будет расти или погибнет.

И хотя врачи пугают Ашу Манделу тем, что под весом такой копны ей грозит искривление позвоночника и спазмы в шее, Мадела не готова расставаться со своими волосами. Почему? Смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Волосы Книга Гиннесса
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
23 августа 2024, 19:01
в загнивающей Америке воду горячую не отключают на всё лето, а у многих её и вовсе нет
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Походные премудрости: собираем рюкзак правильно, чтобы не умереть в лесу
Ирина Харитон
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление