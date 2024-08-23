«Черная Рапунцель»: история женщины, которая отрастила волосы длиной больше 30 метров

Источник: Городские порталы

Американку Ашу Манделу называют «черная Рапунцель». Всё потому, что у нее самые длинные натуральные волосы на земле. В 2009 году Аша попала в Книгу рекордов Гиннесса, а в 2022-м побила свой же рекорд. Сейчас самая длинная прядь ее волос больше 30 метров.



Свою шевелюру 61-летняя Аша называет «королевской короной из локонов». Она не стриглась больше 40 лет и советует тем, кто хочет отрастить пусть и не 30-метровые локоны, проявлять к своим волосам как можно больше любви и, конечно, содержать их в чистоте. Сама Аша тщательно промывает волосы раз в неделю, на одну такую процедуру уходит аж шесть бутылок шампуня, а сушка занимает два дня.



— Заботу о волосах можно сравнить с заботой о растении, — говорит Аша. — Если цветок не поливать и не подкармливать удобрением, он не будет расти или погибнет.

