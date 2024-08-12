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Туристка назвала минусы отдыха в Абхазии

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Страна и мир «Больше я сюда ни ногой»: туристка честно рассказала об отдыхе в Абхазии

«Больше я сюда ни ногой»: туристка честно рассказала об отдыхе в Абхазии

Удивительная природа там соседствует с разрухой

576
3 комментария
Абхазия очень популярна среди российских туристов

Август — горячая пора отпусков. Многие выбирают для отдыха российские курорты, кто-то едет в Грузию или Турцию. Ежегодно местом притяжения туристов становится Абхазия. И если одни от отдыха в стране Души в восторге, некоторые зарекаются туда больше не ездить. В этом тексте — честный отзыв туристки об отпуске. Публикуем его от первого лица.

Первое — это пересечение границы. С самим пересечением никаких проблем не возникло, ни туда, ни обратно. А вот с транспортом... На стороне Абхазии стоят местные бомбилы, называют немыслимые суммы.

Второе — проблемы с заселением. Даже если вы забронировали отель заранее, не факт, что вас заселят. Так случилось и с нами. Но тут повезло. Уже изрядно уставшие, мы наткнулись на полицию, они вникли в наше положение и поселили в частном доме. Естественно, за деньги, но тут всё было прекрасно — и расположение, и хозяева.

Третье — деньги выманивают всегда, везде, все. Пример: в автобусной экскурсии на озеро Рица по дороге остановились. Тут же подбежал местный житель с предложением сфотографироваться на лошади. Назвал сумму. Почему бы и нет? И тут он без моего согласия сделал со мной круг почета верхом. Естественно сумма поменялась — причем значительно!

Четвертое — местные жители. Нас настолько запугали, что мы специально купили в поездку обручальные кольца! Хотя в обычной жизни их не носим. Мол, опасно девушкам без таких опознавательных знаков ходить даже в сопровождении.

И уже на месте хозяева дома, где мы поселились, также предупредили — вещи беречь, ночью не гулять. Так и поступили.

Конечно, есть и огромный плюс — это природа! Рица, водопады, горные реки. Но везде разруха, везде что-то пытаются «впарить». Одного раза мне хватило. Больше я сюда ни ногой.

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Комментарии
4
Гость
12 августа 2024, 20:23
Хоть кто-то поумнел и не поедет на дотационный кавказ никогда 👍🤔
Гость
12 августа 2024, 20:29
76ру
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