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Страна и мир «Заплатив 5500 рублей за сутки мылись из тазика»: туристка предупредила отдыхающих об опуске в Абхазии

«Заплатив 5500 рублей за сутки мылись из тазика»: туристка предупредила отдыхающих об опуске в Абхазии

Публикуем ее честный отзыв

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13 комментариев
Смотровая площадка в Гагре

Недовольные российские туристы всё чаще делятся своим разочарованием от визита в Абхазию. Автор блога «Ветер перемен» рассказала, почему больше никогда не будет снимать квартиру в Стране души. Предлагаем вам ее рассказ.

— Не люблю негативить. И на отдыхе старалась не замечать негативных моментов, хотя они были. И многие были связаны именно с жильем. С квартирой, которую мы сняли в Гаграх.

Сразу после Нового года я решила, что этим летом мы 100% поедем на море. Квартиру я забронировала еще в марте, внесла предоплату за сутки проживания.

Не буду светить адрес и делать какую-то антирекламу хозяину квартиры. Искала через проверенного человека, посоветовал знакомый.

Подсунул не то и не дал сдачу

Мы приехали в Абхазию поздно ночью. Перед границей еще попали в небольшое ДТП. Сами понимаете наше состояние. Взвинченные, уставшие, голодные. Нам было уже не до чего, лишь бы быстрее заселиться. Мы были благодарны хозяину, что он нас дождался ночью и передал ключи. И только утром я сообразила, что квартира, в которую мы заселились, не соответствует фото.

Планировка другая, мебель другая, да даже этаж другой. Был заявлен 3-й, а наша квартира находилась на 5-м.

Абхазия нравится россиянам своим колоритом

Мы так поняли, что наш хозяин сдает несколько квартир в этом доме и, возможно, что-то перепутал. Но мы не стали разбираться. Посчитали так: в квартире чисто, есть всё необходимое. Мы приехали отдыхать, и не хотелось тратить время на разборки. Но неприятный осадочек остался.

Как и от того, что хозяин квартиры взял с нас за проживание на 1000 рублей больше, не моргнув глазом, — пишет блогер.

Она пояснила, что они должны были доплатить, за минусом предоплаты, еще 44 тысячи. У них были только пятитысячные купюры, которые они сняли в России в банкомате. Они дали хозяину 45 тысяч, рассчитывая на сдачу, но он пересчитал деньги и спокойно положил их в карман.

Широкие полупустые пляжи делают Абхазию более привлекательной, чем Сочи

— Мы с мужем и не настаивали, посчитали это как чаевые или как благодарность за то, что ждал нас и заселил ночью. Но само такое отношение. Может, у людей нет лишних денег и даже 1000 рублей сверху они не готовы потратить. Хотя, возможно, в Абхазии так принято, если дают больше денег — надо брать, — пояснила автор.

Она пишет, что на таких мелочах они не стали зацикливаться и портить себе отдых негативом. Они не так часто отдыхают на море, чтобы тратить время на разборки и конфликты.

Но один момент очень их очень сильно напрягал — это частое отсутствие воды.

Причем любой. Не было никакой воды: ни горячей, ни холодной.

Мы жили с тазиком и бутылками

— Было очень обидно, заплатив 5500 рублей за сутки, мыться из тазика. Мы, наученные горьким опытом, запасливо набирали воду в 5-литровые бутылки. Хотелось, конечно же, за эти деньги как минимум более-менее комфортных условий проживания.

Как мы потом позже узнали, в Гаграх очень плохой напор воды (про остальные города Абхазии не знаю) и основную воду забирают отели. А жители обычных домов часто живут без воды.

Жилые кварталы в Гаграх

Но надо отдать должное хозяину квартиры — у него стоял насос. И если были проблемы с водой, он приходил и включал его. И мы были с водой, но ненадолго. Вода всё равно быстро заканчивалась.

Вообще, мы изначально не поняли друг друга. Он нам сказал, что будут проблемы с водой — пишите или звоните. А местные нам сказали, что произошла какая-то авария, поэтому нет воды.

Ну мы и сидели без воды, думая, что раз авария, так что хозяин может сделать.

Муж даже в какой-то момент психанул и хотел уехать раньше времени домой из-за проблем с водой, написав хозяину гневное сообщение. Что, мол, надоело, платим немаленькие деньги за проживание, а ни помыться, ни смыть, извините, в туалете!

На что хозяин ответил: «Ну я же вам говорил, будут проблемы с водой — пишите». Пришел и включил нам насос — вода пошла.

Но, согласитесь, не очень удобно постоянно его вызывать по 2–3 раза на день! Да и вода даже после включения насоса всё равно быстро заканчивалась. Хватало помыться одному человеку.

Не о таком отдыхе мы мечтали

В общем, имейте в виду существование такой проблемы, если захотите снять квартиру в Гаграх.

Мы же решили, что больше никаких квартир, гостевых домов на отдыхе! Лучше переплатить, но жить с комфортом в отеле, ни о чем не париться, а просто наслаждаться отдыхом. А еще напоследок мы увидели в квартире большого рыжего таракана.

Хорошо, что это произошло в один из заключительных дней отдыха. Я потом перетряхивала чемодан и сумки, чтобы не привезти домой «гостей».

Я вообще решила снять квартиру только из-за собственной стиральной машинки. Так как на отдыхе всегда много стирки. А по итогу машинка без воды, как вы понимаете, не работала.

В общем, вывод статьи такой: не советую снимать квартиру в Абхазии, — резюмировала автор.

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Отдых в Абхазии Отдых в Гагре
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Комментарии
13
dkyar
8 августа 2024, 23:27
В Абхазии лучше чем в Сочи, но нужно понимать что будут нюансы.. автор снял квартиру.. мог бы поселится в гостевом доме, там как правило нет проблем с водой. Гагра, это максимально забитый туристами город, нужно ехать дальше.. там и народ по проще, и природа лучше, и нет столько туристов .. а кто из комментаторов пишет что не нужно ни куда ехать, дак ни куда и не ездите .. сидите на одном месте .. мы то тут причем .. это ваше желание ..
Гость
8 августа 2024, 21:05
Зачем ехать за границу если вы знаете что там помойка?
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