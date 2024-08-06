НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле

Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

3 м/c,

с-в.

 750мм 88%
Подробнее
USD 85,95
EUR 93,84
Заснял «водяную бомбу»
Бесплатный концерт в центре
Кому полагается участок земли
Как вычислить грибные места
Пытался обнести секс-шоп
Застройка у дома-памятника
Новый автобус
Перестановки в правительстве
Ярославна — об Олимпиаде
Квартира за 32 млн
Страна и мир мнение Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах

Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах

Плюсы и минусы популярного курорта

1 890
14 комментариев
А вы бывали в Турции? Поделитесь впечатлениями от страны в комментариях

Сезон отпусков продолжается! Карьерный консультант Екатерина Семенова из Тюмени дважды за лето побывала в Турции: первый раз на семейном отдыхе, второй — по работе. Она посетила несколько городов и пожила в двух абсолютно разных отелях. В своей колонке для портала 72.RU она рассказывает о ценах, экскурсиях, плюсах и минусах отпуска. Далее — от первого лица.

Полмиллиона на четверых

В этом году отпуск был запланирован на июнь. Выбрать направление было нетрудно — решили всей семьей лететь в Турцию. В первый раз! Выбрали отель Sentido trendy verbena beach в районе Сиде. Нам понравилось, что он находится на первой линии и имеет песчаный пляж.

Какая Турция без кошек на улицах!

Путевку мы покупали через турагентство. Она стоила 500 тысяч за двух детей и двух взрослых. Отдыхали 12 дней. В отеле было всё включено, поэтому мы почти не ходили в кафе. Еды было предостаточно.

Как и мест для фотосессий

Отель небольшой, уютный. Подойдет семьям, потому что в нем есть хорошие аниматоры и качественное питание. Сотрудники очень доброжелательно относятся к детям. В начале нашего отдыха русских в отеле было крайне мало, в середине стало чуть больше.

На улочках своя атмосфера

Экскурсии и развлечения

Из других трат была еще аренда автомобиля. Мы платили 80 евро (около 7500 рублей. — Прим. ред.) за сутки и съездили в старый город Перге, где находится музей под открытым небом. А потом — в Аланью, где покатались на фуникулере и сходили в пещеру.

Водопад в старом городе Аланьи
А это город Перге. Завораживает

Также мы брали две экскурсии. Sealanya — это современный морской парк, интерактивный аквариум. Там можно покупаться и посмотреть на водных обитателей. Стоило такое удовольствие 200 долларов на четверых (около 17 тысяч рублей. — Прим. ред.). Детям там нормально, родителям скучновато. В стоимость еще включен обед: картошка фри, курица или рыба, напиток. Еда нам не очень понравилась.

Передвигаться на автомобиле вполне удобно. Движение более-менее спокойное

Вторая экскурсия называлась Alarahan. Стоила 190 долларов (около 16 тысяч рублей. — Прим. ред.). Там мы посмотрели замок и зоопарк, побывали на рыбалке. Обед также включен — было вкусно.

Узнаёте сюжет из инсталляции?

В Турции я была первый раз, поэтому мне всё понравилось. Но показалось, что цены очень высокие, особенно в музеях. За ребенка девяти лет приходилось платить как за взрослого.

Второй шанс

В июле этого года мне посчастливилось полететь в Турцию во второй раз. У нас был корпоративный выезд на четыре дня за счет компании. Отель был выбран в городе Анталья в 25 минутах от аэропорта — Nirvana Cosmopolitan. Здание огромное — девять этажей. Я поняла, что с детьми в таком отеле будет не очень уютно. А вот поехать без них или просто молодежи — очень даже вариант.

А тем, кто постарше, будет интересно изучить историю города

Сколько заплатила компания за нас, я не знаю. Но смотрела стоимость на одного за шесть ночей — 280 тысяч рублей. В этом отеле анимация на очень высоком уровне, сервис тоже. Каждый день мы нахаживали 10 000 шагов только в отеле, потому что он очень большой. Для нас была организована экскурсия на водопад Антальи и в старый город Антальи.

Старые города очень интересно посещать! Особенно руины. Рекомендую сделать это каждому туристу.

Красота с выдержкой в сотни лет

Недавно мы публиковали рассказ туристки из Ярославля об отдыхе в Грузии. Почитать можно тут.

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Отдых Отпуск Турция
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Гость
6 августа 2024, 13:20
От куда у неё пол лимона , так просто спустить на отдых. Налоговая должна проверить. Если столько лишних денег , могла и на что полезное, для родины купить. И почему она поехала не в Крым, не поддержала наш курорт. почему Турция, страна нато, где деньги потом обернут против нас на закупку оружия для Украины. Всё очень странно
Гость
6 августа 2024, 14:24
Приподняла экономику вражеской страны ) на 430 т.р.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
Пропал ребенок, пустующие полки в магазинах, дизайн-код районов: новости недели Ярославля и области
Кристина Геворкян
корреспондент
Рекомендуем