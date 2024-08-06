Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах

Екатерина Семенова карьерный консультант, профориентолог

А вы бывали в Турции? Поделитесь впечатлениями от страны в комментариях Источник: Екатерина Семенова, Дмитрий Гладышев / 72.RU











Сезон отпусков продолжается! Карьерный консультант Екатерина Семенова из Тюмени дважды за лето побывала в Турции: первый раз на семейном отдыхе, второй — по работе. Она посетила несколько городов и пожила в двух абсолютно разных отелях. В своей колонке для портала 72.RU она рассказывает о ценах, экскурсиях, плюсах и минусах отпуска. Далее — от первого лица.



Полмиллиона на четверых

В этом году отпуск был запланирован на июнь. Выбрать направление было нетрудно — решили всей семьей лететь в Турцию. В первый раз! Выбрали отель Sentido trendy verbena beach в районе Сиде. Нам понравилось, что он находится на первой линии и имеет песчаный пляж.

Какая Турция без кошек на улицах! Источник: Екатерина Семенова











Путевку мы покупали через турагентство. Она стоила 500 тысяч за двух детей и двух взрослых. Отдыхали 12 дней. В отеле было всё включено, поэтому мы почти не ходили в кафе. Еды было предостаточно.

Как и мест для фотосессий Источник: Екатерина Семенова











Отель небольшой, уютный. Подойдет семьям, потому что в нем есть хорошие аниматоры и качественное питание. Сотрудники очень доброжелательно относятся к детям. В начале нашего отдыха русских в отеле было крайне мало, в середине стало чуть больше.



На улочках своя атмосфера Источник: Екатерина Семенова











Экскурсии и развлечения

Из других трат была еще аренда автомобиля. Мы платили 80 евро (около 7500 рублей. — Прим. ред.) за сутки и съездили в старый город Перге, где находится музей под открытым небом. А потом — в Аланью, где покатались на фуникулере и сходили в пещеру.

Водопад в старом городе Аланьи Источник: Екатерина Семенова











А это город Перге. Завораживает Источник: Екатерина Семенова











Также мы брали две экскурсии. Sealanya — это современный морской парк, интерактивный аквариум. Там можно покупаться и посмотреть на водных обитателей. Стоило такое удовольствие 200 долларов на четверых (около 17 тысяч рублей. — Прим. ред.). Детям там нормально, родителям скучновато. В стоимость еще включен обед: картошка фри, курица или рыба, напиток. Еда нам не очень понравилась.



Передвигаться на автомобиле вполне удобно. Движение более-менее спокойное Источник: Екатерина Семенова











Вторая экскурсия называлась Alarahan. Стоила 190 долларов (около 16 тысяч рублей. — Прим. ред.). Там мы посмотрели замок и зоопарк, побывали на рыбалке. Обед также включен — было вкусно.



Узнаёте сюжет из инсталляции? Источник: Екатерина Семенова











В Турции я была первый раз, поэтому мне всё понравилось. Но показалось, что цены очень высокие, особенно в музеях. За ребенка девяти лет приходилось платить как за взрослого.



Второй шанс

В июле этого года мне посчастливилось полететь в Турцию во второй раз. У нас был корпоративный выезд на четыре дня за счет компании. Отель был выбран в городе Анталья в 25 минутах от аэропорта — Nirvana Cosmopolitan. Здание огромное — девять этажей. Я поняла, что с детьми в таком отеле будет не очень уютно. А вот поехать без них или просто молодежи — очень даже вариант.

А тем, кто постарше, будет интересно изучить историю города Источник: Екатерина Семенова











Сколько заплатила компания за нас, я не знаю. Но смотрела стоимость на одного за шесть ночей — 280 тысяч рублей. В этом отеле анимация на очень высоком уровне, сервис тоже. Каждый день мы нахаживали 10 000 шагов только в отеле, потому что он очень большой. Для нас была организована экскурсия на водопад Антальи и в старый город Антальи.



Старые города очень интересно посещать! Особенно руины. Рекомендую сделать это каждому туристу.

Красота с выдержкой в сотни лет Источник: Екатерина Семенова









