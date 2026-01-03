«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия

Байкальский лед — чудо, которое стоит увидеть своими глазами Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Поехать на Байкал в новогодние каникулы — действительно хорошая идея. Но куда? Где можно отдохнуть всей семьей, чтобы при этом не оказаться в толпе или длинной очереди, да еще и доехать на машине, а не искать уединенное место, пробираясь по сугробам через лес. Три такие локации IRCITY.RU подсказал гид по Байкалу Никита Истомин.

Никита Истомин — профессиональный гид, организатор индивидуальных туров по Байкальскому региону. Он работает уже 11 лет и, по его признанию, в некоторых местах на побережье Байкала знает чуть ли не каждый камень. А еще ведет Telegram-канал «Байкал, как есть!»

Составить свой личный топ-3 локаций для зимы и новогодних праздников — крайне непростая задача. В чем сложность? Байкал сам по себе достаточно слабо насыщен какими-либо вариантами отдыха в самих точках интереса, и, кроме природных памятников и активного отдыха, не так много вариантов, чем можно заняться. Но всё не так печально, когда знаешь, что искать.

Итак, чтобы правильно ответить об отдыхе в новогодние праздники и зимних путешествиях, нужно для начала задать правильные вопросы. Ключевые требования к локациям:

семейный формат отдыха — наличие развлечений для детей и взрослых;

уединение — в новогодние каникулы всех везде будет много. В локации должно быть не очень много людей;

транспортная доступность — без походов с рюкзаками через перевал.

Исходя из этих требований у нас на самом деле не так много вариантов, но что-то придумать можно. Начнем наше путешествие?

Поселок Новоснежная

Новоснежная дороговата, но и впечатлений будет много Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

В деревне находится несколько отелей комфорт-класса, например «Снежные гуси», «Белоснежка» и «Новоснежка». Каждый из них не из дешевых, но при этом они точно стоят своих денег (что, кстати, нечастое явление).

Что имеем по этой локации?

Транспортная доступность — около трех часов по асфальту;

небольшая локация, где нет больших скоплений людей и «бешеных тусовок»;

доступен разнообразный детский отдых на закрытой территории, сделаны горки, катки, детские комнаты и так далее;

для всей семьи доступен отдых на снегоходах в формате дневной экскурсии на несложных маршрутах, местами даже откровенно скучных, но красивых;

также со всей семьей можно съездить в Танхой (40 километров трассы), Байкальск на горнолыжку (41 километр), контактный центр с хаски (45 километров);

красивый горный антураж с настоящими заснеженными деревушками на берегу Байкала идет как бонус.

Итог: уединенно, комфортно, разнообразно, для всей семьи, недалеко от города, но дорого.

Малое море

На Малом море красивый лед Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

А теперь обратим свой взор на противоположную сторону Байкала — Малое море.

Это, скорее, комплекс локаций, так как выделить что-то одно здесь достаточно сложно, иначе я сделаю еще топ локаций по Малому морю, и текст станет гипердлинным.

Почему Малое море? Только давайте сразу не будем кричать в комментариях: «Вот, пропагандируете туризм на льду, а люди тонут» и так далее.

Естественный отбор никто отменить не может, и тот, кто хочет утонуть, обязательно это сделает. Адекватный человек без 1000-процентной уверенности никогда на лед даже пешком выходить не должен, не говоря о выезде на машине. А кто хочет утонуть, утонет и без этой статьи.

Итак, основные фишки локации — это, конечно, лед. Нравится всем — от 3-летних девочек до 65-летних мальчиков. Никто не остается равнодушным.

Но давайте конструктивно: что по локации?

Условная транспортная доступность. Почему условная? Во-первых, качество асфальта оставляет желать лучшего, а дорога займет от 3 до 5 часов в пути. А во-вторых, если есть планы попасть на Ольхон, нужно учитывать непостоянную паромную переправу. Паромы ходят, пока могут, но до какого числа они будут мочь, не знает никто, даже сами паромщики. Можно оказаться в ситуации, когда подушки еще не ходят, а паром уже не ходит. Этот момент тоже нужно держать в голове;

достаточно широкий выбор вариантов для размещения в разной ценовой категории;

простой и по факту бесплатный доступ к самому льду, достаточно просто оставить машину на берегу и можно выйти на лед, пофотографироваться;

скудноватые варианты для отдыха, когда он не связан со льдом (если сравнивать с Новоснежной);

возможны сложности с питанием: кафе и кухни при гостиницах работают нестабильно и, скорее, «по настроению».

Итог: минусов у локации хватает, но впечатления ото льда зачастую перевешивают все неудобства и аспекты. Еще ни один из туристов после посещения Малого моря не сказал мне: «Это того не стоило». Но если из уравнения убрать посещение острова Ольхон и остаться на материке, многие проблемы раннего ледостава исчезают.

А теперь, как говорил классик, «между первой и второй»… появляется третья локация. Причем действительно почти между ними.

Кругобайкальская железная дорога

Добраться до КБЖД непросто, но оно того стоит Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Почему же именно она, но при этом на третьем месте? Давайте рассмотрим ее более пристально в рамках семейного отдыха.

Логистика не то чтобы прямо удобная, но приемлемая. 100 километров по трассе до Култука, где мы оставляем машину и, пересев на электричку, добираемся до интересующей нас станции, в нашем случае это будет Шарыжалгай;

на станции расположена достаточно живописная турбаза, которая имеет несколько корпусов, в том числе столовую. Тем самым вопрос с питанием решен (особенно если там работает мой любимый повар Вика, ее каша великолепна);

фишечка локации — номера, сделанные в железнодорожных вагонах. Есть как экономвариант в виде обычного купе, так и полноценные номера с удобствами, но, как по мне, они не дают почувствовать весь антураж;

здесь нет байкальского льда, который можно встретить на Малом море, по причине сильного оснежения. Как только лед встает, его сразу засыпает снегом. Значит, на лед не рассчитываем. Но КБЖД прекрасна другими вещами;

здесь хорошо ощущается единение с Байкалом. Ввиду сложной логистики здесь будет не много людей (по сравнению с Листвянкой, к примеру);

открывается прекрасный вид на заснеженные пики Хамар-Дабана напротив.

А сама КБЖД с ее витиеватыми тоннелями, резкими скальными сбросами, уходящими прямо в озеро, создают неповторимый антураж.

При этом турбаза достаточно недорогая (сравнивая с прочими локациями), и отдых здесь не ударит по семейному бюджету.

За счет железнодорожных путей у вас всегда есть место для прогулок и исследования близлежащих точек, а сами пути ровные. Вам не придется забираться высоко в горы или пересекать реки, что для семейного отдыха весомый плюс.