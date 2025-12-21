«Сочи из-за своей непомерной жадности потерял туристов»: посчитали, сколько стоит день катания на горнолыжных курортах

Старт сезона перенесли на 29 декабря из-за отсутствия снега Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Если вы планируете встретить Новый год на склонах Сочи, готовьте кошелек. Средний день отдыха на российских горнолыжных курортах в этом сезоне подорожал на 5% и тянет, по самым скромным подсчетам, на 12 500 рублей за одного в сутки. Зимние каникулы в Сочи — это отдельная история. Здесь цены не просто высокие, а заоблачные, их специально «подогревают» на эти даты, желая заработать всё и сразу. SOCHI1.RU посчитал, сколько стоит день катания, притом, что снега до сих пор нет. Сезон с 19 декабря перенесли на 10 дней, почти на Новый год, на 29 декабря.

Давайте посчитаем самые необходимые траты на период с 27 декабря по 11 января.

Ски-пасс — главный атрибут отдыха, купить пропуск в горы на день — уже огромная статья расходов. На курорте «Красная Поляна» — это 5250 рублей, а на самом распиаренном — «Розе Хутор» — все 6350 рублей. За эти деньги райдер получает еще и возможность простоять в очереди на подъемник.

Где спать: остановиться в чём-то похожем на жилье — тоже роскошь. Самая бюджетная ночь в самом дешевом гостевом доме в 15 минутах ходьбы от канатки в дни каникул — от 5000 рублей. Хотите быть ближе к склону? Готовьте от 10 000 рублей за ночь. А в новогоднюю ночь в Эстосадке за 5000 рублей можно снять только койку в хостеле. Посмотрите фото с ценами.

Данные агрегатора выдают самый дешевый номер за 10 332 рубля — это с 31 декабря на 1 января Источник: ostrovok.ru

Чем питаться: сэкономить на еде не выйдет. Скромный обед или ужин в местном кафе — около 1000 рублей с человека. Дешевле только впроголодь: чашка кофе в горном кластере стоит от 300 рублей. Какой-нибудь фастфуд — столько же. А если учесть, что есть захочется как минимум трижды за день — получается 2500 рублей нужно выделить только на еду.

Не будем брать стоимость парковки, которая начинается от 400 рублей за час, и стоимость прокатного оборудования — минимальный комплект (лыжи, ботинки, палки стоят от 2500 рублей).

Итого: скромные расходы за набор «отель + ски-пасс + еда» потянет на 12 500 рублей в сутки. И это если вам не нужны никакие иные развлечения и если не брать в расчет новогоднюю ночь, когда цены на жилье самые высокие.

Жадность & реальность: куда уходят туристы?

Неудивительно, что туристы голосуют рублем и выбирают другие направления. Все три главных курорта Сочи попали в антитоп самых дорогих в России, по данным 2ГИС. Здесь эксперты брали средний чек, а не смотрели по минималке. Итог таков:

«Газпром» — 27 600 руб./день. Курорт «Красная Поляна» — 26 300 руб. «Роза Хутор» — 25 100 руб. (хотя это самый дорогой курорт Сочи).

В то же время названы и самые доступные курорты:

«Гора Соболиная» в Иркутской области — 8100 руб./день. «Абзаково» в Башкирии — 10 100 руб. «Архыз» — 12 900 руб.

Люди развернулись и поехали в Геленджик

«Сочи из-за своей непомерной жадности потерял часть туристов, — прямо заявляет вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. — Люди развернулись и поехали в Геленджик, Крым, Абхазию. А горнолыжники массово рассматривают более доступные курорты, которые еще и со снегом — Архыз, Домбай, Приэльбрусье».

Да, на новогодние даты Сочи пока в топе бронирований после Москвы и Петербурга. Но эксперты прогнозируют прирост турпотока всего на 8% — вдвое меньше, чем у столиц. Пятизвездочные отели тоже не демонстрируют роста спроса.

— Сводные данные ведущих туроператоров показывают, что общий объем бронирований в категории «пять звезд» в регионе остался на уровне прошлого года, — отмечают в АТОР.

Пятидневный новогодний тур, по данным АТОР, в пятизвездочный отель Сочи обойдется минимум в 141 тысячу рублей на человека.

Сезон перенесли, а рост цен — нет

Ирония ситуации в том, что за эти деньги гостям пока не могут предложить главного — полноценного катания.

Из-за аномально теплой зимы «Роза Хутор» официально перенесла старт сезона на 29 декабря. В «Красной Поляне» дату открытия и вовсе не называют, честно признаваясь, что всё зависит от погоды.

Отсутствие снега в горах Сочи — проблема № 1. Такое бывает часто Источник: Оксана Витязь

Снег, выпавший в октябре, растаял, а нового пока недостаточно. На многих склонах из-под тонкого покрова торчат камни. Курорты, ссылаясь на безопасность, не запускают ратраки и системы оснежения на полную мощность.

Власти надеются, что всё это привлечет 280 тысяч отдыхающих, из которых 165 тысяч — в горный кластер. Но пока ажиотажа нет: загрузка отелей в Сочи — 62%, а в горах — лишь 41%.

Получается парадоксальная картина: курорты требуют за отдых рекордные суммы, не гарантируя при этом главного — снега. А турист, по сути, платит за возможность погулять по нарядным площадям в ожидании чуда, которое должна сотворить природа. Или за то, чтобы посмотреть на зеленые склоны с высоты канатной дороги.

Что делать без снега? Развлекательная программа вместо горнолыжных трасс

Понимая, что туристы, заплатившие немалые деньги, могут быть разочарованы отсутствием снега на склонах, курорты делают большую ставку на громкую и насыщенную событийную программу. Фактически гостям предлагают альтернативу: если не удалось покататься, можно хотя бы развлечься. Акцент сместился со спортивного отдыха на праздничный досуг.

Курорт «Газпром» уже запустил новогоднее оформление и зажег главную елку. С 29 декабря по 7 января здесь пройдет цикл мероприятий «Зимние каникулы в горах». Программа обещает театральные представления, выступления диджеев, работу семейного маркета и множество специально обустроенных фотозон, очевидно, для активного наполнения соцсетей впечатлениями, которые заменят фотографии со снежных склонов.

«Красная Поляна» с 30 декабря по 12 января будет работать в формате почти непрерывного праздника. Ежедневно, с утра и до вечера, на главной площади гостей ждут анимационные программы, конкурсы, квесты и праздничные концерты. Идея проста: если на горе делать нечего, то всё действие перемещается к ее подножию.

3 января «Роза Хутор» отметит собственный день рождения — 15 лет, пообещав «масштабную программу» Источник: Роза Хутор / telegram

Самый амбициозный план у «Розы Хутор». Здесь откроют горную резиденцию Деда Мороза, а с 30 декабря по 7 января гости получат ежедневную порцию бесплатной анимации. Центром притяжения должна стать ярмарка в стиле «Русские сезоны» на площади Роза, где будут продавать блины, краснополянский чай и изделия местных мастеров.

В попытке добавить волшебства на канатной дороге «Олимпия» появится специальная «счастливая кабинка» с иллюминацией, в которой можно спеть песню и загадать желание по пути в горы.

Кроме того, 3 января курорт отметит собственный день рождения — 15 лет, пообещав «масштабную программу».

Дополнительную активность предлагает и этнопарк «Моя Россия». С 25 декабря по 10 января Дед Мороз лично будет проводить там экскурсии, рассказывать об истории праздника и традициях разных регионов страны, а также вести шуточные мастер-классы.