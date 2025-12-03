«Цены уходят в космос». Сколько стоит отдых в новогодние праздники на курортах Краснодарского края?

Новогодняя елка среди пальм — экзотика Источник: Екатерина Лызлова / SOCHI1.RU

Туристы со всей России едут в Краснодарский край не только летом, но и в новогодние праздники. Людей привлекают мягкий климат, свежий морской воздух и горнолыжные курорты. Но вместе с турпотоком растут и цены — 93.RU решили разобраться, сколько придется отдать за отдых в праздничные дни в Сочи, Анапе и Геленджике. Вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин рассказал 93.RU, что кубанские курорты подорожали на 6–8%, если сравнивать с прошлым годом. По словам эксперта, это естественный уровень инфляции и довольно разумное подорожание. Средняя продолжительность новогоднего отдыха в Краснодарском крае — 4–5 дней. А отели обойдутся туристам примерно в 5000–6000 рублей в сутки. Так, только проживание будет стоить около 25 000–30 000 рублей на несколько дней на двоих.

Цены в этом году повысились Источник: kurortanapa / T.me; Оксана Витязь / SOCHI1.RU

«Но перелеты у нас дорогие. Скажем, лететь из Москвы в Краснодарский край на новогодние даты стоит 35 000–45 000 рублей на человека туда и обратно», — рассказал Сергей Ромашкин. Сочи — самый дорогой вариант По данным эксперта, отдых в Сочи из года в год пользуется огромным спросом, оттуда и высокие цены. По данным АТОР, самое популярное направление у туристов на праздники — именно Сочи (47% бронирований). Если хотите покататься на лыжах, стоит учитывать, что за ски-пасс придется отдать немалую сумму. Всего в городе три основных горнолыжных курорта — «Красная Поляна», «Роза Хутор» и горно-туристический центр «Газпром». Сколько стоят ски-пассы «Ски-пассы на разных курортах стоят от 5000 до 6000 рублей в сутки на одного человека — это если брать пик сезона, цены достаточно высоки. При этом рост цен небольшой — 3–4% от прошлого года, некоторые вообще не подорожали. Если брать те же 4–5 дней, например, на "Красной Поляне" , то ски-пасс выйдет в 25 000 рублей. А полная стоимость отдыха в Сочи с учетом отеля и перелета стремительно приближается к 100 000 рублей на человека. Если вы живете на берегу, тогда в 60 000 можно точно уложиться», — рассказал 93.RU Сергей Ромашкин.

Пока стоимости единых ски-пассов нет Источник: Максим Дмитриев / 93.RU

Сейчас дневной тариф ски-пасса на «Красной Поляне» можно купить за 3900 рублей в день на человека. Он будет действовать с 1 декабря до 26 декабря. На новогодние праздники купить ски-пасс пока не получится. А вот на сайте «Розы Хутор» уже появились разные варианты. Покататься на лыжах взрослому 5 дней — с 31 декабря по 4 января — будет стоить 28 600 рублей. Горнолыжный курорт «Газпром» предлагает большое количество вариаций. Есть и молодежный тариф для людей от 15 до 25 лет — он в среднем на 2000 рублей дешевле взрослого. 5 дней катания на лыжах с 31 декабря будут стоить 20 200 рублей.

Сколько стоят отели? Посмотрели варианты с разной стоимостью на двух человек с 31 декабря до 4 января. Цены указаны без учета дороги. Пятизвездочный отель Radisson Collection Paradise Resort & Spa — от 112 200 рублей , питание не включено. Также есть вариант с арендой собственной виллы на территории отеля, это будет стоить от 1,4 миллиона рублей . Отель расположен на федеральной территории «Сириус». Есть двухуровневый спа-центр, два открытых бассейна, собственный пляж.

Четырехзвездочный Sea Galaxy Hotel Congress & Spa — от 71 000 рублей , питание — только завтраки. Находится в 200 метрах у моря, есть спа-комплекс и фитнес-центр, предусмотрен трансфер к горнолыжным трассам.

Четырехзвездочный City Park Hotel Sochi — от 65 000 рублей , в питание включены только завтраки. Есть крытый бассейн и спа-центр.

Четырехзвездочный гранд-отель «Жемчужина» — от 63 200 рублей , питание — только завтраки.

Трехзвездочный спа-отель «Грейс Круиз» — от 52 416 рублей , питание — только завтраки. Есть баня, хаммам и джакузи.

Трехзвездочный отель «Ривьера парк отель» — от 21 900 рублей , питание не включено. Стоимость указана за номер «эконом» без окна. Если хочется жить не у моря, а ближе к горам, то учитывайте, что цены там значительно выше. Минимальная стоимость в среднем — от 50 000 рублей.

Горные курорты Сочи Источник: Артур Лебедев / SOCHI1.RU

Четырехзвездочный отель «Панорама» — от 149 000 рублей , питание — только завтраки. До горнолыжных курортов можно дойти пешком, внутри есть закрытый бассейн.

Четырехзвездочный отель Park Inn by Radisson Rosa Khutor — от 123 000 рублей , завтраки включены в стоимость. Находится на курорте «Роза Хутор», есть фитнес-центр.

Двухзвездочный отель Riders — от 80 000 рублей , питание в минимальную стоимость не входит. Этот отель расположен в 9 километрах от центра города, прямо возле «Красной Поляны».

Гостевой дом «Олимпия» — от 62 400 рублей, завтрак и ужин включены в стоимость. Есть своя лыжная школа и прокат экипировки. Многие туристы, которые едут в Сочи, хотят отметить Новый год с банкетом в ресторане или отеле. В этом году, по словам эксперта, разброс цен очень высокий — от 10 000 до 40 000 рублей с человека. Причем зачастую стоимость зависит не от количества и разнообразия блюд, а от выступающих артистов. У известных звезд ценник намного выше.

Набережная в Сочи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Если брать по нижней стоимости, то за 10 000 или 12 000 рублей можно хорошо отдохнуть. Если хотите на Филиппа Киркорова, хотя я сомневаюсь, что он будет выступать в Сочи в новогоднюю ночь, то за "звездность" артистов надо доплачивать. Цены могут достигать и 50 000 рублей, они уходят в космос, верхнего предела нет», — объяснил Сергей Ромашкин. Анапа — стоит ли бояться мазута? Вице-президент Ассоциации туроператоров рассказал, что в этом году цены на новогодний отдых ниже. С прошлого года средняя сумма уменьшилась примерно на 20%. Пока неизвестно, будет ли популярна Анапа в праздничные дни, но турпоток будет явно выше, чем в прошлом году, потому что ситуация с разливом мазута стоит уже не так остро. Тем не менее последствия экологической катастрофы всё еще ощущаются, и многие из-за этого будут выбирать более комфортный Сочи.

Знаменитые песковики в новогодних шапках Источник: Anapa-official.ru

«В Анапе много качественных отелей, которые позволяют туристам провести время на их территории, — есть закрытые бассейны и другая инфраструктура. Море зимой менее значимо для отдыхающих, чем летом. Может, будет лучше, чем прошлой зимой — тогда степень загрязнения была непонятна, многие опасались даже запаха и не хотели ехать», — рассказал Ромашкин. Сколько стоят отели в Анапе? Напомним, это стоимость гостиниц без учета перелета с 31 декабря по 4 января. Такую сумму придется отдать за проживание двум туристам: Пятизвездочный отель «Утесов» — от 111 000 рублей , питание — только завтраки. Этот отель находится неподалеку от центра города, рядом есть несколько парков.

Пятизвездочный отель Mira Family Resort & Spa Anapa Miracleon — от 108 400 рублей, в питание входят завтраки. Находится в поселке Витязево, в 15 километрах от Анапы. Есть собственный пляж.

Четырехзвездочный отель Avdallini Golden Bay — от 19 200 рублей , в питание включены завтраки. Находится на первой береговой линии, можно прогуляться по собственному пляжу на территории. В распоряжении гостей есть бар, кафе, детская игровая площадка и зона отдыха.

Трехзвездочный отель «Посейдон у моря» — от 10 000 рублей , без питания. Недалеко от центра и пляжей, есть закрытый бассейн.

Гостевой дом «Карс Делюкс» — от 4400 рублей , питание не включено. Находится в центре города, до пляжа — один километр. Геленджик — настоящий середнячок Курорт довольно популярен среди туристов летом, но и зимой в этом году туда поедет немало людей. Кроме того, спустя 3,5 года Росавиация приняла решение возобновить работу аэропорта — он принимает и отправляет рейсы с июля этого года.

Зимний пляж в Геленджике Источник: администрация Геленджика

Но эксперт, с которым поговорили журналисты 93.RU, уверен, что открытие авиагавани не окажет сильное влияние на турпоток в праздники. Город по-прежнему остается вариантом со средними ценами, который всё же уступает Сочи по популярности. Из развлечений там есть канатная дорога, просторная набережная для прогулок или «Сафари-парк».

Главная городская елка в Геленджике находится у моря Источник: пресс-служба администрации Геленджика

«В аэропорт до сих пор мало рейсов, география полетов не так велика. И Геленджик намного холоднее зимой. На мой взгляд, центром притяжения на Новый год является всё-таки Сочи. Хотя какие-то туристы всё равно разместятся в Геленджике, но их будет не так много, как летом, да и это несопоставимо с Сочи», — пояснил Сергей Ромашкин. Сколько стоят отели в Геленджике? Цены на отдых с 31 декабря по 4 января уступают Сочи, но в среднем выше, чем в Анапе. За двоих придется отдать примерно 30 000–40 000 рублей минимум. Пятизвездочный отель «Приморье Гранд Резорт» — от 162 275 рублей , в стоимость включены завтраки. Отель расположен на первой линии, расстояние до моря меньше 50 метров. Есть спа-центр, крытые бассейны и бассейны с морской водой.

Пятизвездочный «Metropol Гранд Отель Геленджик» — от 164 000 рублей . Этот отель находится в пешей доступности от центра города, есть собственный пляж, солярий, сауна и фитнес-центр.

Четырехзвездочный отель «Ривьера» — от 74 932 рублей , питание — только завтраки. Расположен в 3 километрах от центра города и в 200 метрах от набережной. На территории есть открытый подогреваемый всесезонный бассейн.

Четырехзвездочный отель Marsel — от 45 510 рублей , есть завтраки.

Трехзвездочный отель «Калифорния» — от 32 792 рублей . Расположен недалеко от центра города.