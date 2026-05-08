НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

облачно, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

 751мм 72%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,81
EUR 96,75
Главные заявления губернатора
Какие заводы откроют
Вводят новый налог
Гид подготовки к учебному году
Места в 10 классы
Дерево придавило ярославца
Как пройти шоферскую комиссию
Массовый мор рыбы
Дороги и транспорт 9 Мая в Ярославле В Ярославле перекроют для движения Московский проспект — причина

В Ярославле перекроют для движения Московский проспект — причина

В мэрии рассказали, где и когда будет не проехать на машине

6 895
Московский проспект будет перекрыт почти сутки | Источник: Александр Куренной / 76.RUМосковский проспект будет перекрыт почти сутки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Московский проспект будет перекрыт почти сутки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле утром 9 мая перекроют движение по Московскому проспекту. Ограничения будут действовать с 5:00 до 00:00 10 мая. Для проезда закроют участок от съезда на Которосльную набережную до Богоявленской площади.

«Проезд под мост к Которосльной набережной будет открыт. Закрыта будет часть Московского проспекта в сторону площади Богоявления», — уточнили 76.RU в мэрии Ярославля.

Схема перекрытия улиц Ярославля с 19 часов 8 мая и до 24 часов 9 мая | Источник: мэрия ЯрославляСхема перекрытия улиц Ярославля с 19 часов 8 мая и до 24 часов 9 мая | Источник: мэрия Ярославля

Схема перекрытия улиц Ярославля с 19 часов 8 мая и до 24 часов 9 мая

Источник:

мэрия Ярославля

Перекрытия движения транспорта к 9 Мая в Ярославле начались с утра 8 мая. Ограничения коснулись ряда центральных улиц.

  • верхний и нижний ярус Волжской и Которосльной набережных;

  • ул. Первомайская — от Красной площади до Волжской набережной;

  • ул. Советская — от Красной площади до Советской площади;

  • ул. Нахимсона, Кирова, Андропова, Почтовая, Революционная, Кедрова, Волкова, Трефолева, Максимова;

  • площадь Челюскинцев;

  • Волжский спуск;

  • Советский переулок;

  • Народный переулок;

  • Советская площадь.

Вечером 8 мая к этому перечню добавится участок на Советской улицы — от улицы Республиканской до Советской площади. Ограничения начнут действовать с 19:00.

9 мая перекрытых улиц в городе станет еще больше.

Схема перекрытия улиц Ярославля 9 мая с 5 до 24 часов | Источник: Правительство Ярославской областиСхема перекрытия улиц Ярославля 9 мая с 5 до 24 часов | Источник: Правительство Ярославской области

Схема перекрытия улиц Ярославля 9 мая с 5 до 24 часов

Источник:

Правительство Ярославской области

Как будет работать общественный транспорт в связи с перекрытиями — смотрите здесь.

Отдельно мы рассказывали о программе мероприятий в праздничный день.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Московский проспект Перекрытие 9 Мая
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
9 мая, 09:16
Ну, закончится праздник 9 Мая, дальше что? Что дальше, я Вас спрашиваю!?
Гость
8 мая, 19:23
Так и в чём причина?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Финал не совпал с ожиданиями»: стоит ли смотреть фильм «Старый орел» на большом экране — честная рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Рекомендуем