В Ярославле перекроют для движения Московский проспект — причина

Московский проспект будет перекрыт почти сутки Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле утром 9 мая перекроют движение по Московскому проспекту. Ограничения будут действовать с 5:00 до 00:00 10 мая. Для проезда закроют участок от съезда на Которосльную набережную до Богоявленской площади.

«Проезд под мост к Которосльной набережной будет открыт. Закрыта будет часть Московского проспекта в сторону площади Богоявления», — уточнили 76.RU в мэрии Ярославля.

Схема перекрытия улиц Ярославля с 19 часов 8 мая и до 24 часов 9 мая Источник: мэрия Ярославля

Перекрытия движения транспорта к 9 Мая в Ярославле начались с утра 8 мая. Ограничения коснулись ряда центральных улиц.

верхний и нижний ярус Волжской и Которосльной набережных;

ул. Первомайская — от Красной площади до Волжской набережной;

ул. Советская — от Красной площади до Советской площади;

ул. Нахимсона, Кирова, Андропова, Почтовая, Революционная, Кедрова, Волкова, Трефолева, Максимова;

площадь Челюскинцев;

Волжский спуск;

Советский переулок;

Народный переулок;

Советская площадь.

Вечером 8 мая к этому перечню добавится участок на Советской улицы — от улицы Республиканской до Советской площади. Ограничения начнут действовать с 19:00.

9 мая перекрытых улиц в городе станет еще больше.

Схема перекрытия улиц Ярославля 9 мая с 5 до 24 часов Источник: Правительство Ярославской области

Как будет работать общественный транспорт в связи с перекрытиями — смотрите здесь.