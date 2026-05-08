В Ярославле перекроют для движения Московский проспект — причина

В Ярославле утром 9 мая перекроют движение по Московскому проспекту. Ограничения будут действовать с 5:00 до 00:00 10 мая. Для проезда закроют участок от съезда на Которосльную набережную до Богоявленской площади.
«Проезд под мост к Которосльной набережной будет открыт. Закрыта будет часть Московского проспекта в сторону площади Богоявления», — уточнили 76.RU в мэрии Ярославля.
Перекрытия движения транспорта к 9 Мая в Ярославле начались с утра 8 мая. Ограничения коснулись ряда центральных улиц.
верхний и нижний ярус Волжской и Которосльной набережных;
ул. Первомайская — от Красной площади до Волжской набережной;
ул. Советская — от Красной площади до Советской площади;
ул. Нахимсона, Кирова, Андропова, Почтовая, Революционная, Кедрова, Волкова, Трефолева, Максимова;
площадь Челюскинцев;
Волжский спуск;
Советский переулок;
Народный переулок;
Советская площадь.
Вечером 8 мая к этому перечню добавится участок на Советской улицы — от улицы Республиканской до Советской площади. Ограничения начнут действовать с 19:00.
9 мая перекрытых улиц в городе станет еще больше.
Как будет работать общественный транспорт в связи с перекрытиями — смотрите здесь.
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