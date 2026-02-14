Будет не проехать: в Ярославле ограничат движение по центральным улицам. Когда и почему

В Ярославле на время масленичных гуляний ограничат движение транспорта на центральных улицах. Об этом рассказали в мэрии города.

С 6:00 21 февраля до 22:00 22 февраля будет не проехать на участках улиц: Которосльной набережной, Кирова, Нахимсона, проезда от улицы Нахимсона до улицы Кирова, Подзеленье, площади Челюскинцев, Советской, Советской площади, Советского переулка, Народного переулка, Волжской набережной.

С 19:00 20 февраля до 22:00 22 февраля введут ограничения на участках улиц: Которосльной набережной, Кирова, Нахимсона, проезда от улицы Нахимсона до Кирова, Подзеленье, площади Челюскинцев, Советской, Советской площади, Советского переулка, Народного переулка, Волжской набережной.

Где в городе будет не проехать Источник: мэрия Ярославля

«Просим Вас быть внимательными и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ», — призвали водителей в городской администрации.