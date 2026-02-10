В центре Ярославля сняли старые трамвайные пути. Что там происходит

В центре Ярославля начали демонтировать трамвайные пути

В центре Ярославля начали демонтировать старые трамвайные пути. Рабочих и спецтехнику жители города заметили на улице Победы на разворотном кольце у Бутусовского парка и в Кучерском переулке 9 февраля.

«Параллельно работы идут и в Ленинском районе — на участках между путепроводами и на улице Чкалова. Это часть масштабного концессионного проекта по обновлению трамвайной сети Ярославля», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

По словам губернатора, в городе уже сняли 29 километров старых рельсов и уложили 22,6 километра новых. Во время модернизации трамвайного движения установили 36 новых остановок.

«На третьем этапе до конца года предстоит обновить около 16 километров трамвайных путей и контактной сети. После этого планируем запустить полноценное трамвайное движение в городе», — рассказал Михаил Евраев.

В Ярославле с 2023 года приводят в порядок трамвайное хозяйство. Власти и компания «Мовиста Регионы Ярославль» заключили концессионное соглашение. Фирма обновляет пути, закупает новые трамваи для города. Также в планах ремонт восьми тяговых подстанций, двух путепроводов (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайного депо.

После завершения работ «Мовиста Регионы Ярославль» будет управлять ярославским трамвайным хозяйством в течение 20 лет, получая от этого прибыль.

До этого времени в городе должно появиться 47 новых трамваев, старые вагоны хотят продать. Например, часть из них согласилось приобрести предприятие «Бийскгортранс» в Алтайском крае. Вырученные деньги планируется потратить на новые троллейбусы.