«Сделай что-нибудь, там бабушка молится»: проводница поезда — о знаменитых пассажирах, сорванных стоп-кранах и море

Александра Погран из Барнаула не могла и подумать, что будет работать на железной дороге и каждую неделю ездить на море, хотя до этого никогда его не видела. Сейчас она проводник в поезде по маршруту Барнаул — Адлер. Перестук колес, сменяющие друг друга пейзажи и бесконечные просторы — обыденность, в которой проходит большая часть ее жизни.

Проводник рассказала NGS22.RU о сложностях профессии, сорванных стоп-кранах, пассажирах и некоторых хитростях работы (она умеет готовить картошку по-французски в условиях купе и знает, как усмирить даже самых буйных путешественников).

Из менеджера в проводницу

— Я ни разу в жизни не ездила в поезде до того, как устроилась на работу, — начала свой рассказ Александра.

В РЖД она попала в 26 лет, когда начался коронавирус и некоторые предприятия стали закрываться, что и произошло с ее предыдущим местом работы.

— Тогда мне пришлось съехать со съемной квартиры в родительский дом, поскольку компанию закрыли без выходного пособия. Я начала рассматривать разные варианты, а подруга, которая работает проводницей с 18 лет, рассказала про обучение и предложила попробовать. Она и не знала, что спустя некоторое время мы будем периодически кататься вместе. Тогда меня привлекло то, что, несмотря на рутинность, ни один день рабочий день не похож на предыдущий: вроде бы те же станции, вагоны, но всегда новые люди, атмосфера, — смеется Александра.

Мужа, как уточняет проводница, ее сумбурный график совсем не смущает, наоборот, за время рейсов пара успевает соскучиться друг по другу, поэтому в семье практически нет скандалов, но всегда есть место романтике.

Готовит картошку по-французски и делает бьюти-уход

Вот уже пять лет она ездит в Адлер и проезжает мимо моря, хотя до этого никогда не бывала там. Однако заходить в воду по условиям охраны труда во время стоянок категорически запрещено, поскольку сотрудник всё же находится на рабочем месте. К тому же, как объясняет Александра, за это время далеко уехать не удастся: после высадки пассажиров работа проводников продолжается: вагон приводят в порядок для следующих пассажиров.

— На своей первой самостоятельной смене на остановке вышли 40 человек и все отдали постельное белье, а я сижу, и слезы накатываются: одной ведь всё это разбирать. Подумала: «Ну как я плакать буду? Со всем справлюсь». Делай — не делай, разобрала всё. Главное в нашей работе — время распределять, поначалу непонятно, за что хвататься: когда мороженым торговать, а когда пассажиров высаживать, но со временем становится спокойнее.

За время работы девушка научилась готовить в микроволновке различные супы и даже разобралась, как делать картошку по-французски, чтобы рацион в поездках стал чуть разнообразнее, чем у путешествующих. Путь туда и обратно, к слову, занимает 8 дней, а остановка в городе составляет всего 6 с лишним часов.

Рабочая смена длится 12 часов. Помимо проверки документов, проводник отвечает за чистоту в вагоне, уборку туалетов, мытье полов и окон, а также другую рутинную работу вроде подключения отопления и котлов для комфорта пассажиров.

— В свободное от работы время в поезде удается почитать книги, привести себя в порядок, сделать маникюр, — смеется Александра. — В последнее время я читаю бульварные романчики, но как-то осилила даже Каренину. Всегда надо находить, чем себя занять, иначе можно всё время провести за играми в телефоне. Я с собой вожу масочки, пилинг, иногда в сумке оказывается даже плойка для кудрей — всё для девочек.

«Романтика постепенно становится обыденностью»

Работа проводника для пассажиров часто кажется романтичной: чай в граненом стакане, сменяющие друг друга пейзажи, звенящая ложка, однако Александра убеждена: там, где начинается работа, кончается и та самая романтика, которую так любят пассажиры.

— Мне нужно контролировать посадку и высадку, заправку водой, выносить мусор, а если что-то сломается, то залезать под вагон и смотреть там, а еще — отдалбливать лед с тормозных колодок — это ведь тоже работа проводника. За четверо суток мы проезжаем больше 80 регионов и даже не успеваем понять, где сейчас находимся. Со временем дорога просто перестает быть чем-то необычным. В первую мою стажировочную поездку меня, например, сильно укачивало, а потом я привыкла и теперь вполне отлично сплю, — смеется проводница.

При всём этом, каждый этап работы строго регламентирован, а в любой момент могут появиться как ревизоры, следящие за порядком, так и, например, «тайные пассажиры»:

— У нас проверяют всё: продукцию, чтобы не было просрочки, чтобы никто ничего «из-под полы» не продавал. Это уже уголовная ответственность. Мы постоянно учимся, сдаем тесты, подтверждаем допуски.

К слову, нередко среди пассажиров могут оказаться и известные люди. Так, одним из таких был Константин Райкин.

— Очень вежливый, спокойный человек, без всякой звездной болезни. Попросил помочь застелить постельное, помню, помогли. Ездил как-то с нами еще экстрасенс, забыла, как его звали, разговорились, подарил мне оберег, чтобы деньги всегда в кошельке водились. Я по иронии судьбы потеряла его, — вспоминает Саша.

В работе, безусловно, есть и минусы:

— Конечно, мне не нравится лазить под вагоном с ломом и мыть туалеты, таскать уголь. Но я понимаю: мне за это платят. Зарплата меня устраивает, есть премии, командировочные. Я всегда стараюсь относиться к людям так, как хотела бы, чтобы относились ко мне.

«Протянула документы и упала»

Пассажиры, признается Александра, встречаются совершенно разные — в этом и есть особенность работы. С особо буйными помогают справиться сотрудники транспортной безопасности. Кого-то удается усмирить самостоятельно, однако в критических ситуациях всё же приходится вызвать полицию.

— Закономерно неожиданные случаи происходят осенью и весной, как будто у людей случается обострение. Как-то по пути в Адлер в вагон зашла бабушка. Наступила ночь, приходят мужчины и говорят: «Сделай что-нибудь, там бабушка молится, спать невозможно». Идем вместе с ними, а там на весь вагон раздается «Отче наш!» Я ей говорю: «Вы что, время — три ночи, давайте будем соблюдать режим тишины, с 10 вечера у нас шуметь нельзя», на что она мне отвечает: «Я проснулась, пусть и все просыпаются». Она продолжает молиться, и всё. Еще и угрожает, что всех проклянет. Пришла полиция, медики — всех собрали. Бабушка совершенно адекватная, не пьяная, разговаривает нормально, а что с ней делать, одному Богу известно. Провели беседу, и только потом она замолчала. Проводник должен быть очень терпеливым, конечно, — рассуждает Александра.

Экстренные ситуации нередко возникают из-за необоснованной спешки, поэтому Александра неустанно твердит о том, что торопиться не стоит, всегда придет следующий поезд.