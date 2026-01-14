Стало известно расписание тематических электричек между Костромой и Ярославлем

«Электричку болельщика», курсирующую между Костромской и Ярославской областями, продлили до марта. Как сообщили в Северной железной дороги, поезда будут курсировать в дни матчей ХК «Локомотив».
«Электричка делает остановки на станциях Малышково, Нерехта и Бурмакино», — сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.
Расписание «Электрички болельщика»
Отправление со станции Кострома Новая
19, 21, 30 января, 4, 17, 24 февраля, 20 марта в 16:45. Прибытие на Московский вокзал Ярославля в 18:14;
17 января, 1, 21 февраля, 9 марта в 14:30. Прибытие на Московский вокзал в Ярославле в 15:56.
Отправление со станции Московский вокзал в Ярославле
19, 21, 30 января, 4, 17, 24 февраля, 20 марта в 23:16. Прибытие на станцию Кострома Новая в 00:51;
17 января, 1, 21 февраля, 9 марта отправление в 21:54. Прибытие в Кострому в 23:20.
Стоимость билетов на тематический состав в одну сторону — 442 рубля.
«Электричка болельщиков» — это проект железнодорожников с администрациями Костромской и Ярославской областей, а также хоккейным клубом «Локомотив» для спортивного туризма. На электричке, оформленной в тематических цветах, можно добраться из Костромы в Ярославль и обратно в дни проведения хоккейных матчей.