Стало известно расписание тематических электричек между Костромой и Ярославлем

Сколько стоят билеты на «электричку болельщиков» из Костромы в Ярославль

«Электричку болельщика», курсирующую между Костромской и Ярославской областями, продлили до марта. Как сообщили в Северной железной дороги, поезда будут курсировать в дни матчей ХК «Локомотив».

Расписание «Электрички болельщика»

Отправление со станции Кострома Новая

17 января, 1, 21 февраля, 9 марта в 14:30. Прибытие на Московский вокзал в Ярославле в 15:56.

Отправление со станции Московский вокзал в Ярославле

«Электричка болельщиков» — это проект железнодорожников с администрациями Костромской и Ярославской областей, а также хоккейным клубом «Локомотив» для спортивного туризма. На электричке, оформленной в тематических цветах, можно добраться из Костромы в Ярославль и обратно в дни проведения хоккейных матчей.