«Вам вообще не стыдно?»: в Ярославской области автобус с пассажирами увяз на нечищеной дороге

В Ярославской области автобус с пассажирами увяз на нечищеной дороге Источник: Подслушано в Переславле / Vk.com

В Ярославской области автобус с пассажирами застрял на нечищеной дороге. Происшествие случилось 6 января в 7:20 у поселка Дубки на маршруте Ленинские Горки — Переславль-Залесский.

«Пассажиров было 24 человека. Из них только трое молодых ребят, остальные женщины. Все ехали на работу в город. Нам пришлось целых 25 минут выталкивать эту махину из сугробов. Женщинам! Вам вообще не стыдно? Где дорожные службы? Когда закончится этот беспредел? Каждый день снегопады, где грейдеры? Совесть у вас есть?» — опубликовали гневное обращение к властям в переславских группах в соцсетях.

Видео с застрявшим в снегу автобусом Источник: Переславль Live / Telegram

На жалобу отреагировала Переславская межрайонная прокуратура. Правоохранители провели проверку.

«Установлено, что автомобильная дорога, по которой осуществляется движение указанного автобуса, является дорогой регионального значения и находится в ведении АО „Ярдорслужба“. Текущее содержание автомобильной дороги осуществляет подрядная организация АО „Ярдормост“ в соответствии с государственным контрактом. Вместе с тем уборка дороги и контроль за ее качеством своевременно не осуществляются», — отметили в прокуратуре.

Правоохранители внесли представления об устранении нарушений заказчику и подрядчику. В итоге, как сообщили в ведомстве, к вечеру 6 января дорогу почистили.

После вмешательства прокуратуры дорогу почистили Источник: Прокуратура Ярославской области