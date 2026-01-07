НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -13

5 м/c,

вос.

 757мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Автобус увяз в снегу
«Умные решения»
Новый МРОТ
Кто ездит в Переславль на выходные
Почему "Локомотив" проиграл
Чек-лист важных обследований
Ярославль попал в топ-10 регионов
Сбили 13 БПЛА
Дороги и транспорт «Вам вообще не стыдно?»: в Ярославской области автобус с пассажирами увяз на нечищеной дороге

«Вам вообще не стыдно?»: в Ярославской области автобус с пассажирами увяз на нечищеной дороге

К решению проблемы подключилась прокуратура

601
В Ярославской области автобус с пассажирами увяз на нечищеной дороге | Источник: Подслушано в Переславле / Vk.comВ Ярославской области автобус с пассажирами увяз на нечищеной дороге | Источник: Подслушано в Переславле / Vk.com

В Ярославской области автобус с пассажирами увяз на нечищеной дороге

Источник:

Подслушано в Переславле / Vk.com

В Ярославской области автобус с пассажирами застрял на нечищеной дороге. Происшествие случилось 6 января в 7:20 у поселка Дубки на маршруте Ленинские Горки — Переславль-Залесский.

«Пассажиров было 24 человека. Из них только трое молодых ребят, остальные женщины. Все ехали на работу в город. Нам пришлось целых 25 минут выталкивать эту махину из сугробов. Женщинам! Вам вообще не стыдно? Где дорожные службы? Когда закончится этот беспредел? Каждый день снегопады, где грейдеры? Совесть у вас есть?» — опубликовали гневное обращение к властям в переславских группах в соцсетях.

Видео с застрявшим в снегу автобусом

Источник:

Переславль Live / Telegram

На жалобу отреагировала Переславская межрайонная прокуратура. Правоохранители провели проверку.

«Установлено, что автомобильная дорога, по которой осуществляется движение указанного автобуса, является дорогой регионального значения и находится в ведении АО „Ярдорслужба“. Текущее содержание автомобильной дороги осуществляет подрядная организация АО „Ярдормост“ в соответствии с государственным контрактом. Вместе с тем уборка дороги и контроль за ее качеством своевременно не осуществляются», — отметили в прокуратуре.

Правоохранители внесли представления об устранении нарушений заказчику и подрядчику. В итоге, как сообщили в ведомстве, к вечеру 6 января дорогу почистили.

После вмешательства прокуратуры дорогу почистили | Источник: Прокуратура Ярославской областиПосле вмешательства прокуратуры дорогу почистили | Источник: Прокуратура Ярославской области

После вмешательства прокуратуры дорогу почистили

Источник:

Прокуратура Ярославской области

Напомним, жители деревни Вараково Первомайского района Ярославской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем они попросили главу государства помочь с проблемой — разбитой дорогой, которая много лет не видела ремонта.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Дорога Автобус Прокуратура
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
37 минут
Боятся в Переславле межрайонную Прокуратуру: сразу отреагировали дорожники !
Гость
9 минут
Куда ни плюнь - всюду ярдормост! И везде в негативном ключе. Зачем городские и областные власти связываются с плохо зарекомендовавшей себя компанией?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем