Ярославцы записали президенту обращение с частушками. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Жители Ярославской области обратились к президенту из-за разбитой дороги Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Жители деревни Вараково Первомайского района Ярославской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем они попросили главу государства помочь с проблемой: разбитой дорогой, которая много лет не видела ремонта.

«Автодорога была сделана в 90-х годах прошлого века, и со своего основания не видела капитального ремонта. Проводили только ямочный ремонт. В этом году даже ямочного ремонта не было», — пожаловались местные жители.

Свое трехминутное обращение они разбавляли злободневными частушками о проблеме с дорогой в Вараково. Также жители региона рассказали, что не могут добиться появления проводного интернета и газификации.

Ярославцы сочинили частушки о проблемах в своей деревне Источник: Жесть Ярославль / Telegram

После того как обращение распространилось по социальным сетям, к делу подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело из-за проблем с дорогой.

«В сети Интернет размещено видеообращение жителей деревни Вараково Ярославской области по вопросу нарушения их прав. Мост и автомобильная дорога, ведущие в населенный пункт, разрушаются, на поверхности асфальтового покрытия образовались многочисленные ямы. В связи с этим передвижение транспортных средств затруднено. Кроме того, гражданам отказывают в газификации деревни. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении Информационного центра СК России.