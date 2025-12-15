НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Проблема Ярославцы записали президенту обращение с частушками. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Жители региона в шутливой манере пожаловались на разбитую дорогу

Жители Ярославской области обратились к президенту из-за разбитой дороги | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Жители деревни Вараково Первомайского района Ярославской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем они попросили главу государства помочь с проблемой: разбитой дорогой, которая много лет не видела ремонта.

«Автодорога была сделана в 90-х годах прошлого века, и со своего основания не видела капитального ремонта. Проводили только ямочный ремонт. В этом году даже ямочного ремонта не было», — пожаловались местные жители.

Свое трехминутное обращение они разбавляли злободневными частушками о проблеме с дорогой в Вараково. Также жители региона рассказали, что не могут добиться появления проводного интернета и газификации.

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

После того как обращение распространилось по социальным сетям, к делу подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело из-за проблем с дорогой.

«В сети Интернет размещено видеообращение жителей деревни Вараково Ярославской области по вопросу нарушения их прав. Мост и автомобильная дорога, ведущие в населенный пункт, разрушаются, на поверхности асфальтового покрытия образовались многочисленные ямы. В связи с этим передвижение транспортных средств затруднено. Кроме того, гражданам отказывают в газификации деревни. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении Информационного центра СК России.

Контролировать ситуацию будут в центральном аппарате ведомства. Ранее глава СК обратил внимание на еще одну дорогу в Ярославской области. У него возникли вопросы к содержанию проезжей части.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
30 минут
А также надо сочинить как отобрали льготы на общественный бесплатный проезд для инвалидов и пенсионеров ❗❗❗❗ которые и так живут за чертой бедности
Гость
38 минут
Молодцы что так , сделали что записали такое видео нужно также спеть про увеличение цен, на ЖКХ, на продукты питания, цены на социально значимые условия жизни человека, цены как на дрожжах растут
