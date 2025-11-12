ГИБДД выявила нарушения при нанесении разметки для платных парковок в Ярославле

В Ярославле выявили нарушения в нанесении разметки для платной парковки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

ГИБДД выявила нарушения в нанесении разметки для платных парковок в Ярославле. Информация об этом была озвучена 12 ноября на заседании комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципалитета города.

«Мы проводили выборочные проверки нанесения разметки. Выявлено много нарушений. В том числе по ширине парковочных мест для инвалидов, заужению полос для движения транспорта. С нарушением размещены парковочные места ближе пяти метров до пешеходных переходов, — сообщил присутствовавший на заседании муниципалитета представитель Госавтоинспекции.

В ГИБДД считают, что запускать в работу платные парковки до устранения данных недочетов не стоит.

Директор ярославского ГКУ «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков пояснил, что сейчас идет приемка нанесенной подрядчиком разметки.

«Если действительно выявляются нарушения требований ГОСТа, то подрядчик это корректирует», — отметил он.