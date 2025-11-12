НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Дороги и транспорт Платные парковки ГИБДД выявила нарушения при нанесении разметки для платных парковок в Ярославле

ГИБДД выявила нарушения при нанесении разметки для платных парковок в Ярославле

Что говорят власти

3 481
В Ярославле выявили нарушения в нанесении разметки для платной парковки

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выявили нарушения в нанесении разметки для платной парковки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

ГИБДД выявила нарушения в нанесении разметки для платных парковок в Ярославле. Информация об этом была озвучена 12 ноября на заседании комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципалитета города.

«Мы проводили выборочные проверки нанесения разметки. Выявлено много нарушений. В том числе по ширине парковочных мест для инвалидов, заужению полос для движения транспорта. С нарушением размещены парковочные места ближе пяти метров до пешеходных переходов, — сообщил присутствовавший на заседании муниципалитета представитель Госавтоинспекции.

В ГИБДД считают, что запускать в работу платные парковки до устранения данных недочетов не стоит.

Директор ярославского ГКУ «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков пояснил, что сейчас идет приемка нанесенной подрядчиком разметки.

«Если действительно выявляются нарушения требований ГОСТа, то подрядчик это корректирует», — отметил он.

Напомним, зоны платных парковок создадут в пяти городах Ярославской области: Ярославле, Угличе, Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском. Они разместятся на центральных улицах. В Ярославле уже нанесли на проезжую часть голубую разметку, указывающую на платные места для стоянки. Предварительно решено, что плата в Ярославле начнет взиматься с 20 декабря.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
32
Гость
12 ноября, 14:40
Ну если прокуратура молчит, то хотя бы ГИБДД проснулся.
Гость
12 ноября, 16:30
Опять скажут " нытики" и обидки к ярославцам,за что не возмутся кругом косяки,что с благоустррйством ,что с зарывпние денег в землю,при такой тяжелой для города и страны ситуации.Разметку и то не могут проконтролировать..Хорошо и дешево только идет оценка зданий для продажи,и продажа всего города.Елинственная заслуга автобусы новые
Читать все комментарии
