Авиарейс из Сочи в Ярославль задержали почти на 8 часов. Причина

Авиарейс из Сочи в Ярославль задержали

Ночью 3 октября авиарейс Сочи — Ярославль, который обслуживает компания «Азимут», задержали почти на 8 часов. Об этом свидетельствует информация на сайте южного аэропорта.

Указано, что самолет должен был вылететь в 1:50 3 октября. Вместо этого воздушное судно отправилось лишь в 9:03. Представитель Росавиации Артём Кореняко сообщал, что вечером 2 октября были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах в Сочи и в Геленджике.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

Их сняли в 5:37 3 октября.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы „ушли“ 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», — уточнили в Росавиации.

Наши коллеги из SOCHI1.RU сообщали, что на вылет были задержаны больше 40 рейсов. А на прилет задерживались рейсы из Еревана, Владикавказа, Стамбула, Грозного, Тель-Авива и других городов.