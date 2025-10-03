НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 766мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,01
EUR 95,34
Подорожают проездные
Судьба гостиницы «Юбилейной»
Зумеры — о работе
Вернули пленного ярославца
Востребованные подработки
Начался осенний призыв
Сэкономить время и нервы на врачах
Причина давок в автобусах
Требуют отменить объединение театров
Как работают комплексы «Паук»
Дороги и транспорт Авиарейс из Сочи в Ярославль задержали почти на 8 часов. Причина

Авиарейс из Сочи в Ярославль задержали почти на 8 часов. Причина

Самолет в обратном направлении тоже отправился позже

829
Авиарейс из Сочи в Ярославль задержали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАвиарейс из Сочи в Ярославль задержали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Авиарейс из Сочи в Ярославль задержали

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ночью 3 октября авиарейс Сочи — Ярославль, который обслуживает компания «Азимут», задержали почти на 8 часов. Об этом свидетельствует информация на сайте южного аэропорта.

Указано, что самолет должен был вылететь в 1:50 3 октября. Вместо этого воздушное судно отправилось лишь в 9:03. Представитель Росавиации Артём Кореняко сообщал, что вечером 2 октября были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах в Сочи и в Геленджике.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

Их сняли в 5:37 3 октября.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы „ушли“ 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», — уточнили в Росавиации.

Наши коллеги из SOCHI1.RU сообщали, что на вылет были задержаны больше 40 рейсов. А на прилет задерживались рейсы из Еревана, Владикавказа, Стамбула, Грозного, Тель-Авива и других городов.

На сайте ярославского аэропорта в Туношне «Золотое кольцо» указано, что отправление самолета в Сочи тоже задерживается. Воздушное судно должно было отправиться в 6:25. Вместо этого вылет состоится в 13:30.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Авиарейс Сочи Аэропорт Туношна
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Вопрос почему, выглядит глупее не придумаешь! Местные, на него, обычно отвечают фразой - Патамушто, Марамушто!😂
Гость
50 минут
Оранжево, лучше плохо ехать, чем хорошо лететь!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление