Первый пошел: в России начали лишать прав за пьяную езду на электросамокате

Верховный суд России признал законным лишение автомобильных прав за управление электросамокатом в нетрезвом виде. Об этом говорится в постановлении по делам об административных правонарушениях.

Поводом стал инцидент в Воронежской области. Мужчина ночью ехал по поселку на электросамокате без регистрационных знаков. Сотрудники ДПС остановили его и направили на медосвидетельствование, которое подтвердило алкогольное опьянение. Районный суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на год и 10 месяцев. Водитель попытался оспорить это решение, но дошедший до Верховного суда спор закончился в его неудачу — высшая инстанция оставила приговор в силе.