Дороги и транспорт Первый пошел: в России начали лишать прав за пьяную езду на электросамокате

Рассказываем о прецеденте из Воронежской области

Практику лишения прав признали законной | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Практику лишения прав признали законной

Источник:
Илья Бархатов / 74.RU

Верховный суд России признал законным лишение автомобильных прав за управление электросамокатом в нетрезвом виде. Об этом говорится в постановлении по делам об административных правонарушениях.

Поводом стал инцидент в Воронежской области. Мужчина ночью ехал по поселку на электросамокате без регистрационных знаков. Сотрудники ДПС остановили его и направили на медосвидетельствование, которое подтвердило алкогольное опьянение. Районный суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на год и 10 месяцев. Водитель попытался оспорить это решение, но дошедший до Верховного суда спор закончился в его неудачу — высшая инстанция оставила приговор в силе.

В постановлении суд напомнил, что электросамокат, способный развивать скорость до 45 километров в час и имеющий мощность 600 Вт, по техническим характеристикам является транспортным средством, управление которым требует наличия водительского удостоверения.

«Законность его привлечения к административной ответственности сомнений не вызывает», — подчеркнули судьи.

ПО ТЕМЕ
Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Электросамокат Лишение прав Верховный суд Воронежская область Пьяное вождение
