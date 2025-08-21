В Ярославле начали ремонтировать центральную улицу за 118 млн рублей. Сколько продлятся работы

В Ярославле начали ремонтировать Советскую улицу Источник: Мэрия Ярославля / Telegram

В Ярославле начали ремонтировать Советскую улицу. Рабочие занимаются обновлением участка от Советской площади до Красной площади. Судя по срокам, обозначенным в контракте, ремонт продлится до 30 ноября 2025 года.

При этом власти уточнили, что контракт рассчитан на два года.

«Контракт с подрядной организацией рассчитан на два года, что позволит не только тщательно провести весь объём запланированных мероприятий, но и реализовать дополнительные решения, направленные на улучшение городской среды», — уточнили в мэрии Ярославля.

Рабочие должны будут заменить асфальт на проезжей части, отремонтировать и обновить тротуары, установить новые опоры освещения, оборудовать карманы для парковки и нанести дорожную разметку и оборудовать пешеходные переходы. Помимо этого на территории проведут озеленение, старые и больные деревья спилят, а на их месте посадят новые.

«Также на улице Советской будет реализован проект „Чистое небо“. После завершения благоустройства Советская улица станет более комфортной и эстетически привлекательной для жителей и гостей Ярославля», — уточнили в мэрии.

Это значит, что провода, которые сейчас тянутся на верхних частых электроопор будут заменены на подземные.

Что делают на Советской улице в Ярославле Источник: Мэрия Ярославля / Telegram

Судя по данным с сайта «Госзакупок», контракт на выполнение работ заключили с компанией «Профиль-Плюс». Фирма запросила 118 миллионов 649 тысяч 838 рублей.

ООО «Профиль-Плюс» зарегистрировано в поселке Ивняки Ярославского округа. Компания была образована в 2009 году. Директор — Илья Горохов. Единственным владельцем указан Александр Сергеевич Драчков. В основном компания занимается производством изделий из асфальта или аналогичных материалов.