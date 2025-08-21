НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 746мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,10
EUR 93,48
Сокращения на крупном заводе
Свежий хлеб будут продавать из окошка в центре
Новый спорткомплекс
Ярославский бренд покорил Россию
«Пир на Волге»
Новый водный маршрут
Отменили маршрутку
Буланова даст концерт в Ярославле
Блиновскую взломали
Расписание школьных каникул
Дороги и транспорт В Ярославле начали ремонтировать центральную улицу за 118 млн рублей. Сколько продлятся работы

В Ярославле начали ремонтировать центральную улицу за 118 млн рублей. Сколько продлятся работы

И кто их выполняет

536
5 комментариев
В Ярославле начали ремонтировать Советскую улицу | Источник: Мэрия Ярославля / TelegramВ Ярославле начали ремонтировать Советскую улицу | Источник: Мэрия Ярославля / Telegram

В Ярославле начали ремонтировать Советскую улицу

Источник:

Мэрия Ярославля / Telegram

В Ярославле начали ремонтировать Советскую улицу. Рабочие занимаются обновлением участка от Советской площади до Красной площади. Судя по срокам, обозначенным в контракте, ремонт продлится до 30 ноября 2025 года.

При этом власти уточнили, что контракт рассчитан на два года.

«Контракт с подрядной организацией рассчитан на два года, что позволит не только тщательно провести весь объём запланированных мероприятий, но и реализовать дополнительные решения, направленные на улучшение городской среды», — уточнили в мэрии Ярославля.

Рабочие должны будут заменить асфальт на проезжей части, отремонтировать и обновить тротуары, установить новые опоры освещения, оборудовать карманы для парковки и нанести дорожную разметку и оборудовать пешеходные переходы. Помимо этого на территории проведут озеленение, старые и больные деревья спилят, а на их месте посадят новые.

«Также на улице Советской будет реализован проект „Чистое небо“. После завершения благоустройства Советская улица станет более комфортной и эстетически привлекательной для жителей и гостей Ярославля», — уточнили в мэрии.

Это значит, что провода, которые сейчас тянутся на верхних частых электроопор будут заменены на подземные.

Что делают на Советской улице в Ярославле

Источник:

Мэрия Ярославля / Telegram

Судя по данным с сайта «Госзакупок», контракт на выполнение работ заключили с компанией «Профиль-Плюс». Фирма запросила 118 миллионов 649 тысяч 838 рублей.

ООО «Профиль-Плюс» зарегистрировано в поселке Ивняки Ярославского округа. Компания была образована в 2009 году. Директор — Илья Горохов. Единственным владельцем указан Александр Сергеевич Драчков. В основном компания занимается производством изделий из асфальта или аналогичных материалов.

По финансовым показателям дела у компании идут в гору. В 2024 году фирма заработала 579,1 миллиона рублей, из которых чистая прибыль составила 69,2 миллиона.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Ремонт Дорожные работы Подрядчик
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
57 минут
Лужу на тротуаре у дома номер 10 по Советской улице не трогайте ! Она всем пешеходам так дорога !
Гость
56 минут
Самое время!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление