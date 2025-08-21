В Ярославле начали ремонтировать центральную улицу за 118 млн рублей. Сколько продлятся работы

В Ярославле начали ремонтировать Советскую улицу. Рабочие занимаются обновлением участка от Советской площади до Красной площади. Судя по срокам, обозначенным в контракте, ремонт продлится до 30 ноября 2025 года.
При этом власти уточнили, что контракт рассчитан на два года.
«Контракт с подрядной организацией рассчитан на два года, что позволит не только тщательно провести весь объём запланированных мероприятий, но и реализовать дополнительные решения, направленные на улучшение городской среды», — уточнили в мэрии Ярославля.
Рабочие должны будут заменить асфальт на проезжей части, отремонтировать и обновить тротуары, установить новые опоры освещения, оборудовать карманы для парковки и нанести дорожную разметку и оборудовать пешеходные переходы. Помимо этого на территории проведут озеленение, старые и больные деревья спилят, а на их месте посадят новые.
«Также на улице Советской будет реализован проект „Чистое небо“. После завершения благоустройства Советская улица станет более комфортной и эстетически привлекательной для жителей и гостей Ярославля», — уточнили в мэрии.
Это значит, что провода, которые сейчас тянутся на верхних частых электроопор будут заменены на подземные.
Судя по данным с сайта «Госзакупок», контракт на выполнение работ заключили с компанией «Профиль-Плюс». Фирма запросила 118 миллионов 649 тысяч 838 рублей.
ООО «Профиль-Плюс» зарегистрировано в поселке Ивняки Ярославского округа. Компания была образована в 2009 году. Директор — Илья Горохов. Единственным владельцем указан Александр Сергеевич Драчков. В основном компания занимается производством изделий из асфальта или аналогичных материалов.
По финансовым показателям дела у компании идут в гору. В 2024 году фирма заработала 579,1 миллиона рублей, из которых чистая прибыль составила 69,2 миллиона.