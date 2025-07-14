В Ярославле на ремонт центральной улицы потратят 118,6 миллиона рублей. Где пройдут работы

В Ярославле отремонтируют Советскую улицу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле власти начали искать подрядчика для ремонта Советской улицы. Речь идет об участке от Советской площади до Красной площади. За работы готовы заплатить максимум 118 миллионов 649 тысяч 838 рублей.

«Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации», — говорится в проекте контракта.

Подрядчик должен будет восстановить и закрепить трассу, организовать дорожное движение на время работ. Также будет необходимо провести подготовительные работы, отремонтировать колодцы и саму проезжую часть, провести переустройство сетей наружного электроосвещения. Помимо этого нужно установить бортовые камни, привести в порядок тротуары и нанести дорожную разметку.

Финальным этапом станет установка пешеходных ограждений и утилизация мусора. Полностью работы должны завершить до 30 ноября 2025 года. Принять и оплатить их должны до 30 декабря.

Заявки на участие можно подавать до 29 июля 2025 года. Контракт получит фирма, которая попросит за свои услуги наименьшую сумму.