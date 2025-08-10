Влетит в копеечку? Названа стоимость ремонта Комсомольского моста в Ярославле

В Ярославле будут ремонтировать мост через Которосль Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Названа сумма, которую власти Ярославля готовы потратить на ремонт Комсомольского моста. У позиции в плане-графике закупок городского агентства по муниципальному заказу ЖКХ указана стоимость — 25,5 млн рублей.

«На данный момент идут процедуры по закупке необходимых материалов и по поиску подрядчика для восстановления дорожного покрытия Комсомольского моста», — сообщали в мэрии 5 августа.

По предварительным данным, контракт с подрядчиком, который продолжит ремонт моста, может быть подписан в начале сентября. Можно сделать вывод, что с этого момента работы возобновятся. Они, как озвучивали ранее, растянутся на два-три месяца.

Напомним, мост на Комсомольской площади был построен в 2018 году. Сразу после открытия к нему появились претензии у автомобилистов.

В мае 2025 года власти решили отремонтировать асфальт на проезжей части моста. Но, как рассказал мэр Ярославля Артем Молчанов, после снятия верхнего слоя покрытия было обнаружено существенное разрушение нижнего слоя и гидроизоляции. В результате было принято решение об остановке работ и возобновлении их в уже более полном объеме.