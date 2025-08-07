В Рыбинске на месяц закроют проезд по мосту через шлюз

В Рыбинске закроют для проезд мост над шлюзом Источник: Администрация Рыбинска

С 11 августа в Рыбинске Ярославской области на месяц закроют проезд автомобилей по мосту через шлюз. Полностью будет перекрыт участок от улицы Целинной до Переборского тракта. Причиной станет ремонт на объекте, который проведет Канал имени Москвы.

«Подрядчику необходимо разобрать дорожное полотно, провести ремонт деформационных швов и ливневой системы. При существующей вода попадает на опоры гидросооружения. Своевременный ремонт поможет избежать дальнейшего разрушения конструкции. За 30 дней подрядная организация произведет запланированный объем работ и подготовит мост к дальнейшей безопасной эксплуатации, — рассказал главный инженер рыбинского района гидротехнических сооружений Денис Матюшенко.

Поток автомобилей и общественного транспорта перенаправят через Волжский мост. Для пешеходов проход по дамбе сохранится.