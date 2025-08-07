НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Рыбинске на месяц закроют проезд по мосту через шлюз

С 11 августа в Рыбинске Ярославской области на месяц закроют проезд автомобилей по мосту через шлюз. Полностью будет перекрыт участок от улицы Целинной до Переборского тракта. Причиной станет ремонт на объекте, который проведет Канал имени Москвы.

«Подрядчику необходимо разобрать дорожное полотно, провести ремонт деформационных швов и ливневой системы. При существующей вода попадает на опоры гидросооружения. Своевременный ремонт поможет избежать дальнейшего разрушения конструкции. За 30 дней подрядная организация произведет запланированный объем работ и подготовит мост к дальнейшей безопасной эксплуатации, — рассказал главный инженер рыбинского района гидротехнических сооружений Денис Матюшенко.

Поток автомобилей и общественного транспорта перенаправят через Волжский мост. Для пешеходов проход по дамбе сохранится.

В администрации Рыбинска напомнили, что мост Рыбинского шлюза был построен в 1941 году. Необходимость проведения ремонта выявили еще в 2022 году. Но из-за реконструкции моста через Волгу, ремонт шлюза пришлось отложить. В настоящий момент работа на Волжском мосту завершена, открыт проезд для большегрузного транспорта, и появилась возможность проведения работ на дамбе.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Мост Ремонт Рыбинск
