Почему аэропорты юга не открывают и при каких условиях это произойдет

Краснодарский аэропорт простаивает уже несколько лет Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Заслуженный пилот России и бывший лётный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник, рассказал в комментарии нашим коллегам из 93.RU, почему аэропорт Краснодара до сих пор не возобновил работу, в отличие от аэропорта Геленджика. По его словам, вопрос безопасности полётов зависит не только от расстояния до зоны боевых действий.

«Где-то враг может использовать дроны, где-то ракеты», — объяснил эксперт.

Таким образом, Краснодар находится в зоне риска, несмотря на удаленность от границы.

«Раз Геленджик открыли, значит, силы ПВО и защитные ведомства дали некую гарантию безопасности», — подчеркнул он.

Однако для Краснодара и Анапы таких гарантий пока нет, так как дроны долетают даже до Москвы и других городов.

«Надо продолжать работать над логистикой, чтобы гарантировать безопасность аэропортов Краснодара и Анапы», — заключил Сытник.

Он считает, что Геленджик может стать «пилотным проектом», успех которого в будущем поможет возобновить работу других аэропортов Краснодарского края.

Аэропорт Геленджика, закрытый с 24 февраля 2022 года из-за угроз безопасности, связанных с военными действиями и атаками беспилотников, возобновил работу 10 июля 2025 года. Полёты планируют выполнять только в светлое время суток, с 8:30 до 20:00, а первым перевозчиком станет «Аэрофлот» с рейсами с 18 июля.

Геленджик стал первым аэропортом на юге России, возобновившим полёты. До этого работал только сочинский. Аэропорты Краснодара и Анапы остаются закрытыми.