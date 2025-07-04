«Зачем задерживать людей?»: ярославцы попросили изменить маршрут городского автобуса

Ярославцы предложили изменить маршрут автобуса № 17 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы попросили поменять маршрут городского автобуса № 17. После закрытия Комсомольского моста на ремонт транспорт стал ходить в объезд. Пассажиров не устраивает тот путь, который сейчас проходит автобус

«После проезда через Толбухинский мост автобус сворачивает под мост и по однополосной дороге мимо гаражей, не имея остановок, движется в Мышкинский проезд, а далее уже на Горвал, к остановке. Движение под мостом и по проезду занимает от 10 до 15 минут. Для чего автобусу нужно делать этот крюк? Двигаться по однополосной дороге, застревая, если автобус может съехать с Толбухинского моста, повернуть на улицу Большая Октябрьская и далее повернуть на Горвал? Для чего создавать искусственные проблемы для движения автобуса? Зачем задерживать людей?», — спросил один из горожан в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Власти ответили, что схема объезда маршрута была определена по согласованию со службой безопасности движения перевозчика в связи с загруженностью перекрёстка улицы Большая Октябрьская и проспекта Толбухина.

«В настоящее время ведется проработка оптимизации режимов работы светофорных объектов в целях снижения уровня загруженности дорожной сети», — добавили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

По информации правительства, после закрытия Комсомольского моста с 25 июня автобус № 17 «ЯШЗ — Поселок Ивняки» объезжает участок с исключением остановочного пункта «Асфальтовый завод»:

в прямом направлении между остановками «Улица Городской Вал» и «Комсомольская площадь» по улице Городской Вал, Мышкинскому проезду, проспекту Толбухина, улице Большой Фёдоровской, улице Зеленцовской, улице Носкова, Комсомольской площади;

в обратном направлении между остановками «Комсомольская площадь» и «Улица Городской Вал» по улице Носкова, улице Зеленцовской, улице Большой Фёдоровской, проспекту Толбухина, проезд под Толбухинским мостом, Мышкинскому проезду, улице Городской Вал.

Напомним, в 2025 году на Комсомольском мосту хотели заменить верхний слой асфальта. Работы стартовали в мае, но вскоре были приостановлены. Под верхним слоем дорожного покрытия выявили дефекты. Было обнаружено существенное разрушение нижнего слоя асфальта и гидроизоляции. Как сообщил 18 июня мэр Ярославля Артем Молчанов, сейчас готовится проектно-сметная документация на восстановление гидроизоляции, замену асфальта с восстановлением герметичности деформационных швов. Предполагается, что ремонт моста возобновится в августе 2025 года и продлится около 2-3 месяцев.

Сначала на мосту ограничили скорость движения, установлен знак «Неровная дорога». А с 25 июня закрыли совсем.