«Мы в ужасе»: как законодательство меняет такси — пассажиры заплатят за новшества деньгами и безопасностью

Обострение ситуации на рынке такси эксперты ждут уже этой осенью Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Рынок такси продолжает лихорадить. Из месяца в месяц в закон, регулирующий эту сферу, вносят изменения, и некоторые из них настолько существенны, что заставляют всерьез задуматься: не останутся ли россияне с дорогими или небезопасными поездками? Требование о локализации машин, угроза запрета детского тарифа, лимиты на самозанятость — всё это может привести к тому, что больше трети водителей не смогут выходить на линии. Что ждет в итоге пассажиров, наши коллеги из NGS.RU узнали у экспертов.

«Будет расти черный рынок перевозок»

С 1 марта 2026 года в реестр легковых такси нельзя будет внести не локализованный автомобиль. При этом уже внесенные в реестр легковых такси автомобили остаются там бессрочно, пока их не снимут с учета в ГАИ. Сделать это могут за нарушения или сам владелец по заявлению. Сейчас эксперты с осторожностью относятся к этим новым правилам.

«Конкретного списка локализованных машин и более четких требований пока нет. Ждем список к декабрю этого года и тогда будем смотреть. Сейчас рассматривается вопрос все-таки не распространять правила на личные машины таксистов — только на таксопарки, но это вилами на воде писано, — прокомментировал Юрий Емец, директор „Ассоциации таксопарков“ в Новосибирске. — В том виде, что есть, это приведет опять к росту расходов. Кто себе может сейчас позволить купить новый отечественный автомобиль? Будут люди уходить в серую зону, будет расти черный рынок перевозок».

В сервисе заказа такси «Максим» считают, что такое ограничение здоровой конкуренции точно не приведет к достижению технологического суверенитета отечественного автопрома. В компании добавили, что ни в одном государстве мира, в том числе имеющем свой автопром, нет административных, законодательных запретов на использование в такси автомобилей конкретных марок и стран производства.

«Развитой мировой практикой являются экономические программы стимулирования спроса на отечественный автомобиль (где есть свои автопроизводства), постоянная разработка и совершенствование автомобилей, специально выпускаемых для использования в такси», — подчеркнули в сервисе.

Эксперты обращают внимание еще на одно важное обстоятельство: основной инструмент обновления автопарка — это лизинг, который доступен только юридическим лицам. В регионах же 95–100% заказов на поездки выполняют физические лица (самозанятые) на личных автомобилях. Это самая массовая категория перевозчиков на периферии, и они получили еще одно невыполнимое требование. Те, кто захочет получить разрешение на деятельность такси, но не имеет возможности или желания менять свой автомобиль на отечественный, не смогут войти на рынок такси.

«К тому же за пять лет с начала 2020 года продукция „АВТОВАЗа“ подорожала в два-три раза. Если эта тенденция сохранится, а запрет на использование в такси других автомобилей этому способствует, то и цены на поездки увеличатся. Локализацию должны будут оплатить пассажиры, — предупредили в сервисе заказа такси „Максим“. — Но готовы ли они платить больше за поездку на отечественном авто? Велика вероятность, что легальный рынок такси сожмется до микроскопических размеров, и пассажиропоток окончательно перейдет в сектор „не такси“».

Всему есть лимиты

Лимит для самозанятых по закону нельзя индексировать до 2029 года, и инфляция его быстро «съедает» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Закон ввел обязанность для таксистов легализоваться и платить налоги: нужно оформлять или самозанятость, или ИП. Но для самозанятых есть лимит — они могут зарабатывать не более 2,4 миллиона рублей в год. И он считается от общего заработка — сколько поступило денег на карту водителя. Если за день это 10 тысяч рублей, то учитывается именно эта сумма. Но таксист с нее платит процент агрегатору, за аренду машины, бензин и прочие расходы. Чистая прибыль может составлять только 2–3 тысячи рублей, но налог взимается с выручки.

«Иногда суммы и больше 10 тысяч рублей за день бывают, но это же не чистые деньги, которые у водителя остаются. У многих профессиональных водителей эти 2,4 миллиона исчерпаются за 8–10 месяцев. И чтобы работать дальше, нужно стать ИП», — объяснил Юрий Емец.

Он добавил, что регистрация ИП несет за собой дополнительные расходы: нужно будет заново оформлять все страховки и самостоятельно регистрировать машину в реестре. Зарегистрированная таксопарком машина не подойдет — в случае с ИП она должна быть оформлена водителем. Важно, что на это не только уйдут дополнительные деньги, но и время, от нескольких недель до месяца.

В сервисе заказа такси «Максим» подчеркнули, что из-за инфляции лимит для самозанятых давно потерял актуальность, но по условиям специального налогового режима для самозанятых лимит не может быть увеличен до 2029 года. Вариант решения в компании видят сейчас только один: к моменту превышения лимита переходить на другой налоговый режим, регистрировать ИП. В сервисе отметили, что проблема больше актуальна для парковых самозанятых и арендаторов автомобилей, которые постоянно заняты перевозками.

В этом году Юрий Емец ожидает большой отток водителей к осени и еще больший — к зиме. Он добавил, что дефицит водителей может в этом случае увеличиться минимум до 30%, что, соответственно, потянет вверх за собой и цену поездки.

Без детей

Таксисты оказались не готовы возить детей без доплат Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В начале этого года также заговорили еще об одних изменениях в закон «О такси». Детский тариф может исчезнуть из приложений агрегаторов — власти готовятся запретить повышающие коэффициенты на поездки с детьми. Игроки рынка убеждены, что вопрос почти решен, но жесткие меры приведут к обратному эффекту: детей не захотят возить вообще. Опасения экспертов подтверждают и сами таксисты.

«Если ты кресло возишь и ребенка туда садишь, то, конечно, где-то 50 рублей за суету, я считаю, должно быть. А если так, как всем будут считать, то за 150–200 рублей никто не повезет. Невозможно станет с ребенком куда-то уехать на такси», — считает таксист Анатолий.

В «Яндекс Такси» подтвердили, что отмена тарифа «Детский» не решит проблему доступности такси для семей с детьми.

«Это только сократит число водителей, которые будут готовы перевозить детей в оборудованном специальными креслами автомобиле, — убеждены в „Яндекс Такси“. — Сейчас дополнительно мы разрабатываем механизм скидок для многодетных семей. Чтобы механизм работал бесшовно, компания рассматривает возможность интеграции с государственной информационной системой „Госуслуги“».

В свою очередь, в сервисе «Максим» ответили, что у них и сейчас нет доплат за поездки с детьми: при заказе поездки в мобильном приложении можно указать опцию «С детьми до 7 лет», поэтому для пользователей сервиса ничего не изменится. При этом в агрегаторе добавили, что водители не отказываются от таких заказов.

Чего ждать пассажирам

Автопарки сейчас стараются развивать направление каршеринга вместо сдачи машин в аренду под такси Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

И эксперты, и участники рынка уверены, что в целом все изменения, которые были внесены за последний год, приведут к росту цен на такси. Так как за крупными агрегаторами наблюдает ФАС, то им придется сдерживать рост, что будет непросто. В целом к осени ожидается увеличение цены в среднем на 15–20%.

«Сейчас сложно ответить на вопрос, что будет с ценой. Пока закон о локализации не влияет на стоимость поездок — этот процесс начнется позже. По мере увеличения доли отечественных авто вместе с перевозчиками будем смотреть и считать простои на ремонт, рост расходов и выпадение доходов по этой причине. Корректировка тарифов будет экономически обоснованной», — заверили в сервисе такси «Максим».

Директор «Ассоциации таксопарков» Юрий Емец отметил, что сейчас многие таксопарки, а если говорить более корректно, автопарки без собственных диспетчерских смотрят в сторону каршеринга. Сдавать машину в аренду под такси становится менее выгодно.

«На профильной конференции мы обсуждали проблему черного рынка: заказы на такси сейчас активно делают и через соцсети, и через специальные чаты. Миллионы в день. То, что было достигнуто за эти годы, — уровень сервиса, безопасность, комфорт, — сейчас под угрозой. Такси умирает. Мы просто в ужасе: что ждать, какие еще новые законы придумают и как нам не потерять рентабельность», — подчеркнул Юрий Емец.

Эксперты добавляют, что ожидается рост «черного рынка» такси, когда заказы будут приниматься через соцсети, на улице или через полулегальные приложения, что в целом негативно скажется на комфорте и безопасности поездок. Они убеждены, что за каждое новое ограничение в этой сфере в итоге заплатит именно пассажир — и деньгами, и своей безопасностью.

Уже этой осенью горожане могут оказаться перед выбором: заказывать такси через агрегаторы по высоким ценам, но при этом ехать с проверенным водителем и на новеньком авто со всеми разрешениями, или искать более дешевые, но менее безопасные альтернативы.