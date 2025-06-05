В Ярославской области определили нового перевозчика на автобусные маршруты. Ему заплатят миллиарды

В Ярославской области ищут новых перевозчиков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области из-за жалоб приостановили заключение контрактов с перевозчиком, который будет работать на автобусных маршрутах на территории Ростовского муниципального округа в ближайшие шесть лет. Судя по информации, опубликованной на сайте «Госзакупок», речь идет о периоде с 2025 по 2031 годы.

Лот № 1

Первый лот насчитывал 32 муниципальных маршрута: № 101, 101А, 101К, 102, 103, 103А, 103К, 104, 105, 106, 107, 107В, 107К, 109, 109А, 110, 113, 113А, 113К, 114, 122, 123, 123К, 132, 132А, 135, 137, 137А, 230, 230А, 230В, 230К. За выполнение перевозок по контракту власти готовы заплатить максимум 1 миллиард 533 миллиона 717 тысяч 877 рублей 97 копеек.

Указано, что в автобусах должны быть видеокамеры, кондиционеры, системы автоматизированного контроля оплаты проезда, а сотрудники должны быть в форменной одежде.

Согласно документации на сайте «Госзакупок», победитель уже выбран. Однако определение поставщика было приостановлено по жалобе. Ее подало ООО «Люберецкая транспортная компания». Перевозчик посчитал, что организатор указал не все параметры отношений в процессе реализации контракта.

«Нарушаются права ее участника, выразившего желания участвовать в электронном аукционе, поскольку информация, указанная в конкурсной документации, не отвечает критерию полноты и достоверности, не позволяет реализовать право быть подрядчиком, поскольку не раскрывает все условия подряда», — говорится в жалобе.

ООО «Люберецкая транспортная компания» — организация, образованная в декабре 2012 года. Она зарегистрирована в подмосковном городе Люберцы. Владельцев у компании трое — Владимир Богданов, Сергей Чистяков, по совместительству являющийся гендиректором, и Виталий Хайко. В 2024 году компания-перевозчик заработала 199,4 млн рублей. Чистая прибыль после всех затрат составила 24,4 млн рублей.

Лот № 2

Во втором лоте искали перевозчика, который будет обслуживать 18 маршрутов: № 1, 1А, 1Б, 2, 2К, 4, 4К, 5, 5А, 6, 6А, 11, 12, 22, 22А, 22К, 22Т, 23. За работу власти готовы заплатить 984 миллиона 468 тысяч 787 рублей 99 копеек.

В этом аукционе уже есть победитель. Но определение поставщика тоже было приостановлено по жалобе. Ее вновь направила «Люберецкая транспортная компания». Причина та же, что и в предыдущем случае — перевозчик считает, что организатор некорректно прописал условия будущего контракта в части сублизинга автобусов.

Лот № 3

В третьей закупке власти искали подрядчика, который выполнял бы перевозки по 20 маршрутам: № 108, 111, 111Г, 112, 112Н, 127, 127А, 139, 139К, 139Н, 139П, 148, 148П, 151, 151Н, 151Ф, 152, 152Д, 152Н, 152Ф. Заплатить за это готовы 478 миллионов 406 тысяч 488 рублей 64 копейки.

Как и в первых двух случаях, поставщика по итогам аукциона определили. Однако и здесь процедуру заключения контракта приостановили по жалобе. «Люберецкая транспортная компания» вновь указала, что организатор торгов не указал в документах стоимость сублизинга автобусов в течение 18 месяцев исполнения контракта — с 1 июня 2030 года по 31 декабря 2031 года.

Согласно документации на сайте «Госзакупки», действие всех трех контрактов должно продлиться с 16 июня 2025 года по 31 декабря 2031 года.

Суммарно по трем контрактам власти готовы заплатить 2 миллиарда 996 миллионов 593 тысячи 154 рубля и 6 копеек. Осталось дождаться итогов проверки по жалобам. Тогда станет понятно, заключат ли контракты с победителями аукционов. Все три жалобы планировали рассмотреть 4 июня.

С кем планируют заключить контракты

В Ростове Великом появятся новые «Яавтобусы» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ранее власти Ярославской области сообщали, что в Переславле-Залесском и Ростове Великом вместо старых машин на линии выйдут брендированные «Яавтобусы». Транспорт в двух муниципальных округах планировали полностью заменить с 16 июня.

По результатам проведенного аукциона в Ростове Великом победителем была признана заявка АО «Ярославское АТП».

«40 автобусов — 25 среднего класса и 15 большого — будут курсировать по 16 городским и 27 пригородным муниципальным маршрутам», — рассказали в правительстве Ярославской области.

Акционерное общество «Ярославское Автотранспортное предприятие» было образовано в апреле 2019 года. Генеральный директор — Денис Пырлог. Учредителем числится Министерство имущественных отношений Ярославской области. Выручка «Ярославского АТП» в 2024 году составила 1,4 млрд. рублей. Чистая прибыль из этих денег после всех расходов — 132,9 млн.

В Переславле-Залесском задействуют 24 автобуса, из которых 21 автобус среднего класса и три — большого. Право работать на восьми городских и 17 пригородных муниципальных маршрутах получило ООО «Транском-Авто».

В Ярославской области зарегистрировано одно ООО с названием «Транском-Авто». Он было образовано в июне 2013 года. Директором и единственным владельцем является бизнесмен Алексей Смирнов. Выручка компании в 2024 году составила 35,2 млн. рублей. А чистая прибыль после всех затрат — четыре тысячи.

Напомним, с апреля 2023 года в Ярославской области началась новая транспортная реформа, в рамках которой было решено обновить подвижной состав в регионе. Вместо старых автобусов власти закупили новую технику и брендировали ее с региональным акцентом. Теперь по городам региона и между ними курсируют «Яавтобусы». В 2025 году на маршруты в регионе закупили 136 единиц техники. Семь машин уже работают в Даниловском округе, 29 — в Угличском, еще 21 — в Рыбинске. Также власти определяют перевозчика для оставшихся маршрутов в Рыбинске.

Валидаторы в автобусах заменили работу кондукторов. Кроме того, в салонах было решено отменить оплату наличными. Теперь пассажиры должны расплачиваться банковскими картами, «Якартой», проездными или по QR-коду.