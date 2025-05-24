«Трамвай-призрак»: жительница Ярославля пожаловалась на работу нового электротранспорта

Жительница Ярославля не смогла дождаться трамвая № 6 и прошла домой пешком Источник: Марина Коробова / Vk.com











Жительница Ярославля Марина Коробова пожаловалась на работу трамвая № 6. 23 мая она не смогла на нем уехать домой. По словам Марины, в час-пик не было подряд трех рейсов.

«Шестой трамвай — трамвай-призрак? Примерно 17:30 оказалась в районе областной детской больницы на Тутаевском шоссе, домой решила добираться на 6-м трамвае. В 17:35 была на остановке, прождала трамвай до 18.04 (полчаса), его не было. Пошла пешком в сторону Брагина, дошла до конечной на Блюхера, а трамвая так и не было ни в ту, ни в другую сторону. То есть в то время, когда люди едут с работы домой не было сразу трех рейсов подряд — 17:20, 17:44, 18:07 (указала время отправления от ЯМЗ)», — пожаловалась ярославна.

Она добавила, что на информационных экранах на остановках все это время светилась надпись «Транспорт работает в штатном режиме».

Табло сообщало, что транспорт работает в штатном режиме Источник: Марина Коробова / Vk.com











Ситуацию прокомментировали в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области»:

«Провели проверку по обращению. Движение трамвая было временно приостановлено в связи с отключением светофора у ТЦ „Омега“. Трамвай № 6 работал по схеме: ЯМ3-улица Невского. В 18:42 движение на маршруте было восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. По информированию замечания учтем».