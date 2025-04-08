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Дороги и транспорт Уже в середине апреля: в Ярославской области появится 17 дополнительных автобусных маршрутов

Уже в середине апреля: в Ярославской области появится 17 дополнительных автобусных маршрутов

Публикуем их список

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5 комментариев
Какие маршруты автобусов появятся в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие маршруты автобусов появятся в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие маршруты автобусов появятся в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области с 15 апреля введут летнее расписание движения на межмуниципальных маршрутах автобусов. В основном речь идет о дачных направлениях.

«На летний график движения переводятся 24 маршрута в Ярославле и Ярославском округе, восемь — в Угличском округе, пять — в Переславль-Залесском, три — в Ростовском и семь — в Рыбинском», — рассказал заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

С 15 апреля в регионе возобновят работу 17 автобусных маршрутов, которая была прекращена из-за окончания дачного сезона.

Список маршрутов

Ярославль:

  • № 106 Ярославль (Ярославль-Главный) — Ярославль (через сады Южные);

  • № 108 Ярославль — сады Южные;

  • № 129 Ярославль (КДП «Заволжье») — Туфаново;

  • № 131 Ярославль — Введенье;

  • № 523 Ярославль (КДП «Заволжье») — Середа.

Рыбинск:

  • № 17 «Железнодорожный вокзал» — «Ж/д переезд»;

  • № 190 Рыбинск — Кобостово.

Ростов:

  • № 105 Ростов («Микрорайон № 1») — Шулецкие дачи.

Переславль-Залесский:

  • № 116 Переславль-Залесский — сады «Химик-2»;

  • № 119 Переславль-Залесский — Коровино.

Углич:

  • № 1с «Зеленая роща» — «Асфальтовый завод»;

  • № 5с «Чурьяково» — «Очистные сооружения»;

  • № 6с «Техникум» — «Очистные сооружения»;

  • № 10с «Зеленая роща» — «Очистные сооружения»;

  • № 15с «Чурьяковское кладбище» — «Очистные сооружения»;

  • № 121 Углич («Улица Береговая») — Мельничное;

  • № 124 Углич — Выдры.

Расписание движения автобусов разместят на сайтах ГБУ ЯО «Яроблтранском»​ и «Яргортранса».

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Автобусы Дачные маршруты Летнее расписание Общественный транспорт
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Комментарии
5
Гость
11 часов
Проезд-бешеные деньги..проще зайцем ехать или на велике..ещё и наличные отменили-сами катайтесь,господа чиновники!
Гость
15 часов
Пофиг. Такси дешевле и быстрее
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