Уже в середине апреля: в Ярославской области появится 17 дополнительных автобусных маршрутов

В Ярославской области с 15 апреля введут летнее расписание движения на межмуниципальных маршрутах автобусов. В основном речь идет о дачных направлениях.

«На летний график движения переводятся 24 маршрута в Ярославле и Ярославском округе, восемь — в Угличском округе, пять — в Переславль-Залесском, три — в Ростовском и семь — в Рыбинском», — рассказал заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.