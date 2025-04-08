Уже в середине апреля: в Ярославской области появится 17 дополнительных автобусных маршрутов

В Ярославской области с 15 апреля введут летнее расписание движения на межмуниципальных маршрутах автобусов. В основном речь идет о дачных направлениях.
«На летний график движения переводятся 24 маршрута в Ярославле и Ярославском округе, восемь — в Угличском округе, пять — в Переславль-Залесском, три — в Ростовском и семь — в Рыбинском», — рассказал заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.
С 15 апреля в регионе возобновят работу 17 автобусных маршрутов, которая была прекращена из-за окончания дачного сезона.
Список маршрутов
Ярославль:
№ 106 Ярославль (Ярославль-Главный) — Ярославль (через сады Южные);
№ 108 Ярославль — сады Южные;
№ 129 Ярославль (КДП «Заволжье») — Туфаново;
№ 131 Ярославль — Введенье;
№ 523 Ярославль (КДП «Заволжье») — Середа.
Рыбинск:
№ 17 «Железнодорожный вокзал» — «Ж/д переезд»;
№ 190 Рыбинск — Кобостово.
Ростов:
№ 105 Ростов («Микрорайон № 1») — Шулецкие дачи.
Переславль-Залесский:
№ 116 Переславль-Залесский — сады «Химик-2»;
№ 119 Переславль-Залесский — Коровино.
Углич:
№ 1с «Зеленая роща» — «Асфальтовый завод»;
№ 5с «Чурьяково» — «Очистные сооружения»;
№ 6с «Техникум» — «Очистные сооружения»;
№ 10с «Зеленая роща» — «Очистные сооружения»;
№ 15с «Чурьяковское кладбище» — «Очистные сооружения»;
№ 121 Углич («Улица Береговая») — Мельничное;
№ 124 Углич — Выдры.
Расписание движения автобусов разместят на сайтах ГБУ ЯО «Яроблтранском» и «Яргортранса».