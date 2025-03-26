НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 752мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 84,21
EUR 92,00
Центр перекрыли из-за угрозы обрушения
Кому проиндексируют пенсии
ЧП с ребенком в торговом центре
Причина пробки на окружной
Куда поехать на майские
Могут остановить ГЭС
Продают участок под базу отдыха
Оранжевый уровень из-за обмеления рек
Трещина на доме-памятнике
Без воды из-за обмеления Волги
Дороги и транспорт «Простоял минут 40»: чиновники назвали причину гигантской пробки на окружной в Ярославле

«Простоял минут 40»: чиновники назвали причину гигантской пробки на окружной в Ярославле

Десятки автомобилистов встали в ожидании проезда

2 148
8 комментариев
На ЮЗОД из-за дорожных работ собралась пробка | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramНа ЮЗОД из-за дорожных работ собралась пробка | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

На ЮЗОД из-за дорожных работ собралась пробка

Источник:

В среду, 26 марта, автомобилисты встали в пробку на юго-западной окружной дороге под Ярославлем. По словам горожан, затор на несколько километров собрался около четырех часов дня.

«На окружной решили почистить песочек, из-за этого растянулась пробка километра на 3-4 на федеральной трассе, в разгар рабочего дня», — комментирует автор видео.

По словам автомобилистов, проезд был затруднен от населенного пункта Зверинцы до пересечения с автодорогой «Золотое кольцо».

Пробка растянулась на несколько километров | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramПробка растянулась на несколько километров | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Пробка растянулась на несколько километров

Источник:

Десятки автомобилистов встали в ожидании проезда

Источник:

«Когда они решают на федеральной трассе днем почистить дрогу, наверное, надо было бы подумать, что тут образуется пробка нехилая из фур, которые едут с грузами. Только что простоял в пробке от Ивановского перевоза минут 40», — добавил водитель.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта, на дороге начались плановые работы по уборке песка и смета с придорожной осевой полосы.

«Чтобы снизить нагрузку на транспортный поток, работы проводятся в наименее загруженное время — после 8:00 и до 17:00. В связи с технологическими требованиями безопасности, в месте уборки требуется временное перекрытие одной полосы движения. Приносим извинения за временные неудобства и призываем водителей соблюдать осторожность на данном участке дороги. Благодарим за понимание!», — сообщили нашему порталу в Министерстве.

Работы будут идти несколько дней, их завершение запланировано на пятницу, 28 марта.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
5 часов
бестолочи
Гость
6 часов
Скорая помощь, пожарная, полицаи всё равно не приедут? или они на вертолете?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление