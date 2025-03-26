«Простоял минут 40»: чиновники назвали причину гигантской пробки на окружной в Ярославле

На ЮЗОД из-за дорожных работ собралась пробка Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram











В среду, 26 марта, автомобилисты встали в пробку на юго-западной окружной дороге под Ярославлем. По словам горожан, затор на несколько километров собрался около четырех часов дня.

«На окружной решили почистить песочек, из-за этого растянулась пробка километра на 3-4 на федеральной трассе, в разгар рабочего дня», — комментирует автор видео.

По словам автомобилистов, проезд был затруднен от населенного пункта Зверинцы до пересечения с автодорогой «Золотое кольцо».

Пробка растянулась на несколько километров Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram











Десятки автомобилистов встали в ожидании проезда Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

«Когда они решают на федеральной трассе днем почистить дрогу, наверное, надо было бы подумать, что тут образуется пробка нехилая из фур, которые едут с грузами. Только что простоял в пробке от Ивановского перевоза минут 40», — добавил водитель.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта, на дороге начались плановые работы по уборке песка и смета с придорожной осевой полосы.

«Чтобы снизить нагрузку на транспортный поток, работы проводятся в наименее загруженное время — после 8:00 и до 17:00. В связи с технологическими требованиями безопасности, в месте уборки требуется временное перекрытие одной полосы движения. Приносим извинения за временные неудобства и призываем водителей соблюдать осторожность на данном участке дороги. Благодарим за понимание!», — сообщили нашему порталу в Министерстве.