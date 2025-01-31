Когда полетим на Черное море? Появились слухи об открытии 11 аэропортов юга страны — что за ними стоит

Аэропорты юга не скоро примут пассажиров, в том числе Платов Ростова-на-Дону Источник: Александр Подопригора / 161.RU











Закрытые с 2022 года аэропорты на юге России — в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Симферополе, Ростове — открывают новые вакансии. Появилось около 150 свежих вакансий, причем ищут специалистов как для наземных служб (диспетчеры, операторы видеонаблюдения, грузчики, водители спецтехники, кинологи), так и для работы с пассажирами (в Краснодаре нужен руководитель группы пассажирского обслуживания и сопровождающий маломобильных пассажиров, а в Симферополе — инспекторы по досмотру).

Естественно, это сразу породило версию о том, что южнороссийские аэропорты могут скоро открыться.

11 воздушных гаваней в Центральном и Южном округах были закрыты еще в феврале 2022 года. С тех пор запрет регулярно продлевается Росавиацией, а правительство РФ выделяет деньги из Резервного фонда на поддержку закрытых аэропортов. Федеральные деньги компенсируют обычную работу аэропортовых служб.

В конце 2023 года началась подготовка к тому, чтобы возобновить полеты из аэропорта Краснодара. 15 декабря состоялся тестовый полет из Минеральных Вод в Краснодар, а губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обещал жителям возобновить авиарейсы, а рейсы одной из авиакомпаний из Краснодара в Шереметьево появились в расписании московского аэропорта с 12 января по 14 февраля 2024 года. Планы были отложены из-за нерешенных вопросов с безопасностью. И гавань так и не открылась.

Единственным из закрытых аэропортов, возобновившим полеты с 2022 года, стала Элиста. После двухлетнего перерыва гавань возобновила прием самолетов в мае 2024 года. Первым рейсом стал борт авиакомпании Red Wings из Москвы.

— Если аэропорт закрыт, то это не значит, что просто свет выключили и повесили амбарный замок. Нужно поддерживать весь его функционал в рабочем состоянии, чтобы все службы аэропорта работали. Поэтому там люди каждый день ходят на работу и поддерживают всю систему в рабочем состоянии, — объясняет MSK1.RU ведущий авиационный эксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

— Но зачем набирать новый персонал, если в аэропортах уже есть сотрудники?

— То, что сейчас появились вакансии, это может быть просто такая плановая ежегодная ротация сотрудников. Скорее всего, кто-то увольняется, надо искать персонал, как и в любое время. Люди приходят, устраиваются на работу, потом увольняются, надо других искать, это обыкновенная текучка.

Я слышал такую версию. Вся эта информация якобы об открытии аэропортов появилась после того, что журналисты обратили внимание на вакансии в одном аэропорту Краснодара. Потом стали перепроверять другие, тоже увидели, что есть вакансии. И из этого сделали далекоидущие выводы.

— Неужели в закрытых три года аэропортах не пришлось сокращать персонал, если нет пассажиров?

— Единственное, кого обычно могут сократить (точнее, перевести в простой), — это сотрудников, которые занимаются непосредственно обслуживанием пассажиров. А все остальные службы обязаны работать и функционировать. Все сотрудники должны быть на своих местах.

Не говоря уже о том, что в любой момент по какой-либо причине просто пролетающий мимо самолет вдруг запросит аварийную посадку, и ему надо будет куда-то сесть. И ближайшим окажется Геленджик, например. То есть аэропорт должен быть постоянно рабочим.

— В конце 2023 года планировалось открыть аэропорт Краснодара, об этом уже заявили даже местные политики, состоялся тестовый полет. Значит, предпосылки для открытия аэропортов все же есть?

— Тестовый полет не сам аэропорт выполнял. Аэропорт только принимает самолеты. То есть эти решения были приняты на уровне Минтранса, само собой, после согласования с силовыми структурами. Никто без военных просто так ничего бы не делал, не решился на самодеятельность. Думаю, в последний момент [перед открытием] просто военные передумали. Оценив все риски еще раз, получив, может быть, какую-то информацию от разведки.

А в данном случае, вообще речь даже не идет про тестовые полеты.

— И все-таки есть хоть какое-то понимание, когда всё же закрытые аэропорты могли бы открыться?

— Ничего не говорит о том, что в каком-то обозримом будущем аэропорты будут запущены. Это произойдет не раньше, чем будет остановлен огонь в зоне боевых действий, не раньше, чем будет заключено какое-то соответственное соглашение.

Потому что, конечно же, воздушное пространство закрытых аэропортов находится в зоне риска. И cегодня у нас практически каждый день аэродромы закрываются даже в Приволжском федеральном округе. Сейчас я слежу за сводкой буквально каждую ночь. Закрываются иногда по 3–4 аэропорта. По-моему, уже давно не было ни одной ночи, чтобы какой-то аэропорт не закрывался. А чего уж говорить об аэропортах, которые находятся в регионах, примыкающих к границе, и на юге России.

Сейчас самолеты облетают эту зону сильно восточнее. Например, полеты из Сочи в Москву происходят практически через Волгу, чуть ли не в сторону Каспия летят самолеты, а потом разворачиваются. Поэтому и время полета увеличилось в два раза.